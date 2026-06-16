Μουντιάλ 2026: Χάνει και το ματς με την Αϊτή ο Νεϊμάρ

Ακόμα πιο πίσω πάει η μεγάλη επιστροφή του Νεϊμάρ με τη φανέλα της «Σελεσάο»

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Χάνει και το ματς με την Αϊτή ο Νεϊμάρ
AP
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Χωρίς τον Νεϊμάρ, ο οποίος δεν συμμετείχε στην προπόνηση της εθνικής Βραζιλίας μετά την επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις, θα παραταχθεί η «Σελεσάο» και στον δεύτερο αγώνα του Μουντιάλ 2026 με την Αϊτή.

Η αποθεραπεία από τον τραυματισμό του σταρ της ομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη (17/6), ωστόσο θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο έως ότου επανενταχθεί πλήρως σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Πλέον, το πλάνο της τεχνικής ηγεσίας είναι να χρησιμοποιηθεί μόνο στη φάση των νοκ άουτ αγώνων.

Αυτό σημαίνει ότι το μεγάλο αστέρι της Σάντος δεν θα αγωνιστεί ούτε στο παιχνίδι με την Αϊτή την ερχόμενη Παρασκευή (19/6). Σήμερα, ο Νεϊμάρ δεν βγήκε καθόλου στο γήπεδο για να προπονηθεί, καθώς υποβλήθηκε σε νέες ιατρικές εξετάσεις, μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί στη δεξιά γάμπα.

Η αρχική εκτίμηση για τρεις εβδομάδες αποθεραπείας, διάστημα που ολοκληρώνεται στις 17 του μήνα, εξακολουθεί να ισχύει, όμως ο αρχισκόρερ της Εθνικής Βραζιλίας χρειάζεται ακόμη αυτό το μεταβατικό στάδιο φυσικής επανένταξης προτού ενσωματωθεί πλήρως στην αποστολή.

Μετά τη νέα αξιολόγηση της κατάστασής του, η πρόθεση είναι να αποφευχθεί οποιοδήποτε ρίσκο νέου τραυματισμού και να προετοιμαστεί έτσι ώστε να είναι πανέτοιμος για τα νοκ άουτ. Έτσι, το τρέχον πλάνο προβλέπει την ένταξη του Νεϊμάρ στην αποστολή μόνο από την επόμενη φάση της διοργάνωσης, με έναν... αστερίσκο: τον αγώνα με τη Σκωτία, όπου ίσως να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν υπάρξει απόλυτη ανάγκη.

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