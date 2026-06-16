Ροζ σκάνδαλο στo βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο: Ο πρόεδρος της CBF με την ερωμένη στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο πρόεδρος, παντρεμένος πάνω από 20 χρόνια και με τρία παιδιά, στον μόλις ενάμιση χρόνο θητείας του, συνοδεύεται από όμορφες γυναικείς παρουσίες με τα έξοδα πληρωμένα από την Ομοσπονδία

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ροζ σκάνδαλο στo βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο: Ο πρόεδρος της CBF με την ερωμένη στο Παγκόσμιο Κύπελλο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρόεδρος της Βραιλιάνικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (CBF), Samir Xaud, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με την ερωμένη του, Camila Cristina Andrade, και τα έξοδα κάλυψε η Ομοσπονδία.
  • Η διαμονή τους σε ξενοδοχείο Hyatt Regency Grand Central κόστισε περίπου 10.500 δολάρια και χρηματοδοτήθηκε από πόρους της CBF.
  • Ο Xaud έχει κατηγορηθεί για επανειλημμένη χρήση πόρων της CBF για προσωπικά ταξίδια με φίλους, συγγενείς και ερωμένες από την ανάληψη της προεδρίας του το 2025.
  • Η CBF αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι οι προσωπικές δαπάνες καλύπτονται από τα ίδια τα στελέχη και ότι οι οργανωτικές δαπάνες σχετίζονται μόνο με θεσμικές δραστηριότητες.
  • Μετά τις αποκαλύψεις, ο Xaud πλήρωσε τον λογαριασμό του ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη και απέστειλε αποδεικτικά στοιχεία στην ιστοσελίδα που έκανε την έρευνα.
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Σάλος έχει ξεσπάσει στη Βραζιλία, μετά τις αποκαλύψεις για τις ερωτικές περιπέτειες του Προέδρου της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της χώρας, ο οποίος βρέθηκε στις ΗΠΑ, παραμονές του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με την ερωμένη του, και τα έξοδα καλύφθηκαν από πόρους του οργανισμού.

Ο πρόεδρος της Βραζιλιάνικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (CBF), Samir Xaud, συνοδευόταν στη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, από την Camila Cristina Andrade, επιχειρηματία στον τομέα του fitness και διέμεινε από τις 2 έως τις 10 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Grand Central στη Νέα Υόρκη, σε μια κράτηση που σχετιζόταν με το όνομά του, όπως αποκάλυψε έρευνα της ιστοσελίδας LeoDia.

Το συνολικό κόστος της διαμονής ανήλθε σε περίπου 10.500 δολάρια.

Στις 3 Ιουνίου, οι δύο τους εθεάθησαν μαζί σε ένα δείπνο στο εστιατόριο Harry Cipriani, στο Μανχάταν, και κατά την αναχώρησή τους από το εστιατόριο μοιράστηκαν το ενοικιαζόμενο όχημα που ήταν στη διάθεση του προέδρου της CBF καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής του.

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Σύμφωνα με τον ιστότοπο, μια μέρα μετά την αναχώρηση της Andrade από τη Νέα Υόρκη, ο Xaud ταξίδεψε στο Μεξικό, όπου συναντήθηκε με τη σύζυγό του, Natalia Xaud, για να παραστεί στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 11 Ιουνίου. Ο Xaud είναι παντρεμένος εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια και πατέρας τριών παιδιών.

Όπως αναφέρουν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ ο πρόεδρος είναι επιρρεπής στις αταξίες, τις οποίες όμως χρεώνει στην Ομοσπονδία. Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, διάσημη influencer, γνωστή ως Tata Barcellos, ταξίδεψε από το Ρίο ντε Τζανέιρο στη Ντόχα του Κατάρ, για να παρακολουθήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων μεταξύ της Φλαμένγκο και της PSG.

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε σε business class με την αεροπορική εταιρεία Emirates και, μεταξύ 15 και 19 Δεκεμβρίου, η Barcellos διέμεινε στο ξενοδοχείο The Ritz-Carlton Doha. Η κράτηση έγινε στο όνομά της, αλλά ο λογαριασμός ύψους 3.429 δολάρια χρεώθηκε απευθείας στην CBF. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, είχε πρόσβαση στον VIP χώρο του τελικού.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος της έρευνας το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται από την αρχή της θητείας του Xaud, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος της CBF τον Μάιο του 2025 ως μοναδικός υποψήφιος. «Ανέλαβε την CBF πριν από περισσότερο από ένα χρόνο και, από τότε, πολλά ταξίδια πληρώνονται από τη Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία σε φίλους, συγγενείς και ερωμένες», δήλωσε ο δημοσιογράφος στην εκπομπή, σύμφωνα με το portal TV Foco.

Η CBF απορρίπτει τις κατηγορίες. «Οι δαπάνες που πραγματοποιεί ο οργανισμός σχετίζονται αποκλειστικά με τις θεσμικές δραστηριότητες της CBF και οι προσωπικές δαπάνες των στελεχών καλύπτονται από τους ίδιους», ανέφερε ο οργανισμός, όπως μεταδίδει το Itatiaia. Η Ομοσπονδία πρόσθεσε ότι η τρέχουσα διοίκησή της «βασίζεται στη διαφάνεια, τη διοικητική ευθύνη και τη δέσμευση για ακεραιότητα».

Μετά την επικοινωνία του ιστότοπου LeoDias, ο Xaud πραγματοποίησε την Κυριακή την πληρωμή του λογαριασμού του ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη —που ήταν το επίκεντρο των αμφισβητήσεων— και έστειλε τα αποδεικτικά στη συντακτική ομάδα μέσω προσώπων του στενού του περιβάλλοντος.

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