Ροζ σκάνδαλο στο Μαϊάμι: Γνωστή influencer μηνύει αστέρα της ποπ για βίντεο εκδίκησης

H Isabella Ladera, μία από τις πιο δημοφιλείς influencer του Μαϊάμι, μηνύει τον πρώην σύντροφό της, τον Κολομβιανό ποπ τραγουδιστή Beéle, για τη διαρροή ενός προσωπικού βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο που τους δείχνει μαζί.

Η αγωγή της έπεσε σαν βόμβα στον κόσμο των social media, αλλά η απάντηση του τραγουδιστή είναι αυτή που πραγματικά προκαλεί συζητήσεις. Ισχυρίζεται ότι είναι αθώος – και πολύ διάσημος για να ασχοληθεί με μια τόσο «φθηνή» προσπάθεια να τραβήξει την προσοχή.

Η 26χρονη Isabella Ladera, με ένα εντυπωσιακό κοινό 6,5 εκατομμυρίων ακολούθων στο Instagram και 5,6 εκατομμυρίων στο TikTok, κατέθεσε αγωγή στην κομητεία Miami-Dade, υποστηρίζοντας ότι ο 23χρονος τραγουδιστής Beéle διέρρευσε το βίντεο, το οποίο εξαπλώθηκε «σαν πυρκαγιά» στο διαδίκτυο στις 7 Σεπτεμβρίου.

https:

«Το βίντεο έγινε viral και για τη Ladera η γη σταμάτησε», αναφέρει η αγωγή της, περιγράφοντας τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι το βίντεο είχε διαρρεύσει στις 7 Σεπτεμβρίου ως «σοκαριστική». Οι μόνοι που είχαν ποτέ στην κατοχή τους το υλικό ήταν η ίδια και ο Beéle υποστηρίζει και δεδομένου ότι εκείνη το είχε διαγράψει και δεν το είχε μοιραστεί με κανέναν, η influencer είναι πεπεισμένη ότι ο πρώην της είναι η πηγή της διαρροής.

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη δήλωση στο Instagram, η Ladera έγραψε: «Είμαι βαθιά συντετριμμένη. Μια οικεία και ιδιωτική στιγμή διέρρευσε χωρίς τη συγκατάθεσή μου, σε μια πράξη που αντιπροσωπεύει μια από τις πιο σκληρές προδοσίες που έχω βιώσει ποτέ. Αυτό το βίντεο το είχαμε μόνο οι δυο μας»

Η κυνική απάντηση του Beéle

Ο Beéle, που το πραγματικό του όνομα είναι Brandon de Jesús López Orozco, αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Σε μια δήλωση που αναρτήθηκε (και αργότερα διαγράφηκε) στα social media από τους δικηγόρους του, αναφέρθηκε ότι ο καλλιτέχνης «δεν έχει καμία ανάγκη ή ενδιαφέρον για τέτοια γεγονότα».

Η δήλωση συνέχιζε: «Η καλλιτεχνική του καριέρα και το διεθνές κύρος του αποκλείουν οποιαδήποτε ανάγκη ή ενδιαφέρον για τέτοια γεγονότα». Αυτή η απάντηση έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, με πολλούς να σχολιάζουν αρνητικά το αλαζονικό της ύφος. Αν και ο Beéle έχει 3,9 εκατομμύρια followers στο Instagram, η Ladera τον ξεπερνά κατά πολύ σε...ψηφιακή επιρροή.

O Beele

Σύμφωνα με την αγωγή, το ζευγάρι ξεκίνησε να βγαίνει το 2023 και βιντεοσκόπησε τις προσωπικές τους στιγμές «κατόπιν αιτήματος του Beéle». Η Ladera δήλωσε ότι δεν πίστεψε ποτέ ότι αυτά τα βίντεο θα κοινοποιούνταν, αλλά τον Μάιο του 2024, όταν του ζήτησε να διαγράψει τα βίντεο, εκείνος αρνήθηκε και μάλιστα «αμφισβήτησε την εμπιστοσύνη της σε αυτόν».

Μια υπόθεση «εκδίκησης»

Η σχέση τους έληξε τον Μάρτιο του 2025. Δύο μήνες αργότερα, η Ladera ισχυρίζεται ότι έλαβε στιγμιότυπα οθόνης από το βίντεο και ειδοποιήθηκε ότι επρόκειτο να δημοσιευτούν. Είχε επικοινωνήσει με τους συνεργάτες του Beéle, αλλά τελικά το βίντεο κυκλοφόρησε.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι «η άρνηση του Beéle να διαγράψει τα βίντεο, σε συνδυασμό με την φαινομενικά εύκολα προσβάσιμη φύση του τηλεφώνου του, αποδεικνύει ότι είναι η πηγή των διαρροών».

https:

Η Ladera, η οποία είναι μητέρα μιας μικρής κόρης, ζητά αποζημίωση για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και σεξουαλική παρενόχληση στον κυβερνοχώρο. Σε μια ανάρτησή της, κατηγόρησε τον πρώην της για «βία κατά των γυναικών» και είπε ότι προσπάθησε να την εκθέσει με τον «χειρότερο δυνατό τρόπο». Καταλήγει πως η ντροπή ανήκει σε εκείνον που την πρόδωσε, όχι σε εκείνη.

«Δεν είμαι η ντροπή αυτής της ιστορίας. Η ντροπή ανήκει σε αυτόν που με πρόδωσε. Είμαι ακόμα εδώ, όρθια, με το κεφάλι ψηλά. Για μένα. Για την οικογένειά μου. Και για όλες τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα ενός ναρκισσιστή», πρόσθεσε.