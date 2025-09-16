Μεξικό: Πέθανε στα 23 της δημοφιλής influencer - H αινιγματική τελευταία ανάρτηση με μακιγιάζ κλόουν

Μια δημοφιλής influencer μόδας με εκατομμύρια ακόλουθους πέθανε λίγες μέρες αφότου δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο κλαίει με μακιγιάζ κλόουν. Η Marian Izaguirre, 23 ετών, πέθανε στις 12 Σεπτεμβρίου, αφού βρέθηκε από την αστυνομία σε ένα ξενοδοχείο στη Μορέλια του Μεξικού.

Η Izaguirre είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από την οικογένειά της την 1η Σεπτεμβρίου και η αστυνομία την εντόπισε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου πέντε ημέρες αργότερα. Παραμένει ασαφές τι οδήγησε στον θάνατό της, αλλά η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η Izaguirre πέθανε από επιπλοκές υγείας, ανέφερε το People.

Τέσσερις ημέρες πριν εξαφανιστεί, η influencer δημοσίευσε ένα αινιγματικό βίντεο όπου φοράει μακιγιάζ κλόουν, προφανώς κλαίει και τραγουδάει για την χαμένη αγάπη. «Όλες οι υποσχέσεις της αγάπης μου φεύγουν μαζί σου», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο. «Γιατί φεύγεις;»

Η Izaguirre πιστεύεται ότι διέμενε στο ξενοδοχείο όπου βρισκόταν για αρκετές ημέρες και προφανώς βρέθηκε σε κακή κατάσταση. Είχε 4,5 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok και 327.000 στο Instagram. «Την παρακολούθησε παραϊατρικό προσωπικό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εισαγγελία του Μιτσοακάν.

Οι θαυμαστές της άρχισαν να αποτίουν φόρο τιμής λίγο μετά την είδηση ​​του θανάτου της. «Στο σύντομο χρονικό διάστημα που σε γνώρισα, ήσουν ένα υπέροχο κορίτσι, με ένα χαμόγελο που δεν έφευγε ποτέ», έγραψε σε μια ανάρτηση ο συνάδελφός της δημιουργός περιεχομένου Marcelo Alcázar. «Είσαι άγγελος, και πάντα ήσουν».

Διαβάστε επίσης