Ροζ σκάνδαλο στην Αυστραλία: Αστέρας ποδοσφαίρου «στα πράσα» με την κολλητή της γυναίκας του

Οι αποκαλύψεις για το παράνομο ζευγάρι μονοπωλούν το ενδιαφέρον των Αυστραλών

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μάρτυρες μίας απίστευτης ροζ σαπουνόπερας με πρωταγωνιστές ένα παντρεμένο ζευγάρι και μία (πρώην) κολλητή, έχουν γίνει οι Αυστραλοί, σε μία υπόθεση που τους έχει καθηλώσει.

Το σκάνδαλο ξέσπασε όταν εντοπίστηκε ένα ζευγάρι σε ακατάλληλη στάση μέσα σε αυτοκίνητο. Η συνέχεια ήταν συγκλονιστική, όταν αποκαλύφθηκαν οι ταυτότητές τους.

Ο άνδρας ήταν ένας από τους αγαπημένους σταρ του αυστραλιανού ποδοσφαίρου, ο Lachie Neale και η γυναίκα, πρώην ιεραπόστολος των Μορμόνων και επίσης παντρεμένη, Tess Crosley, η καλύτερη φίλη της συζύγου του, Jules, η οποία το χαρακτήρισε «αδιανόητη προδοσία».

tess.jpg

Οι (πρώην) κολλητές

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εραστές πιάστηκαν στα πράσα από τη σύντροφο ενός άλλου συμπαίκτη του 32χρονου αρχηγού των Brisbane Lions.

Αυτό οδήγησε στην θεαματική κατάρρευση του επτάχρονου γάμου του Neale και της Jules, οι οποίοι είχαν παντρευτεί το 2018.

Αν και αρχικά υποστηρίχθηκε πως η συνεύρεσή τους ήταν κάτι μεμονωμένο, ωστόσο όπως αποκαλύπτεται η σχέση τους ξεκίνησε πριν από περισσότερο από τρεις μήνες.

Τα σημάδια της απιστίας ήταν εμφανή.

Τον Σεπτέμβριο, ο Neale, μετά από έναν νικηφόρο αγώνα στάθηκε δίπλα στη γυναίκα του Jules μαζί με την Tess και τον σύζυγό της, τον οικονομικό διευθυντή Μπεν, 36 ετών, καθώς έδειχνε το μετάλλιο του νικητή στο γήπεδο.

Μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στη σελίδα της Tess στο Instagram δείχνει μια περίεργα οικεία στιγμή, καθώς αγκαλιάζει τον Neale, με τα πόδια τους να αγγίζονται στα γόνατα, ενώ η Jules βρίσκεται στην άλλη άκρη του πλαισίου.

apistoi.jpg

Όταν αποκαλύφθηκαν οι λεπτομέρειες της σχέσης, η εξοργισμένη Jules κατηγόρησε την Tess, ζητώντας της να αφαιρέσει τις φωτογραφίες σε μια δημόσια έκρηξη που έχει πλέον διαγραφεί, λέγοντας οργισμένα: «Κατέβασε τις, ηλίθια, ντροπιάζεις τον εαυτό σου».

Η Jules, κομμώτρια και influencer, απέρριψε τις πρώτες αναφορές ότι το ζευγάρι προσπαθούσε να διορθώσει τον γάμο του, αποκαλύπτοντας με σπαρακτικό τρόπο ότι είχε πέσει θύμα μιας σκληρής εξαπάτησης.

Έγραψε στη σελίδα της στα κοινωνικά μέσα: «Θέλω να καταστήσω πολύ σαφές ότι δεν «προσπαθώ να διορθώσω» τίποτα. Έχω προδοθεί με τον πιο απίστευτο τρόπο. Το μόνο που μπορώ να κάνω τώρα είναι να γιατρευτώ και να κάνω ό,τι είναι καλύτερο για τα παιδιά μου».

Μόνο στις 2 Ιανουαρίου ο Neale αναγνώρισε δημοσίως το λάθος του, ανακοινώνοντας ότι παραιτήθηκε από τη θέση του στην ηγεσία του συλλόγου και ζητώντας συγγνώμη για τις εκτός γηπέδου ατασθαλίες του.

Όσον αφορά στο άλλο ζευγάρι, η «ερωμένη και πρώην κολλητή» Tess, δεν φοράει πλέον το δαχτυλίδι του γάμου της, ενώ ο σύζυγός της Μπεν, ταξίδεψε στο Μπαλί με αρκετούς φίλους του για την Πρωτοχρονιά.

Ο οικονομικός διευθυντής, ο οποίος εργάζεται για την εταιρεία New Heritage Investment με έδρα το Χονγκ Κονγκ και πιστεύεται ότι κατέχει ακίνητα στην Ινδονησία, εθεάθη να χαμογελά σε μια φωτογραφία χωρίς μπλούζα με δύο από τους φίλους του.

