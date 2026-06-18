Κοζάνη: Κατέστρεψαν με έκρηξη παλιούς καδοφόρους εκσκαφείς της ΔΕΗ - Δείτε βίντεο

Δείτε βίντεο με τη στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Κοζάνη: Κατέστρεψαν με έκρηξη παλιούς καδοφόρους εκσκαφείς της ΔΕΗ - Δείτε βίντεο
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ΔΕΗ προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη τριών παλιών καδοφόρων εσκαφέων στο ορυχείο Μαυροπηγής Κοζάνης, οι οποίοι είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας.
  • Οι καδοφόροι είχαν μήκος περίπου 100 μέτρα, ύψος 50 μέτρα και βάρος άνω των 150 τόνων ο καθένας.
  • Η έκρηξη έγινε για να διευκολυνθεί η ασφαλής κοπή και απομάκρυνση των μεταλλικών τμημάτων από τα συνεργεία.
  • Η ΔΕΗ σκοπεύει να πραγματοποιήσει παρόμοιες ενέργειες και σε άλλους αποσυρμένους καδοφόρους εσκαφείς στο άμεσο μέλλον.
  • Τα μεταλλικά υλικά που θα προκύψουν θα πωληθούν ως σκραπ.
Snapshot powered by AI

Σε ελεγχόμενη έκρηξη τριών γιγαντιαίων καδοφόρων εσκαφέων προχώρησε αργά σήμερα το απόγευμα η ΔΕΗ στο ορυχείο Μαυροπηγής Κοζάνης, στο πλαίσιο της απόσυρσης παλαιού εξοπλισμού που δεν χρησιμοποιείται πλέον στις εξορυκτικές δραστηριότητες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο, κατόπιν εντολής της ΔΕΗ, τοποθέτησε εκρηκτικά στα μηχανήματα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι τρεις καδοφόροι εσκαφείς, μήκους περίπου 100 μέτρων, ύψους 50 μέτρων και βάρους άνω των 150 τόνων ο καθένας, κατέρρευσαν, με ελεγχόμενο τρόπο.

Δείτε στο βίντεο του kozan.gr τη στιγμή της έκρηξης:

Ο διευθυντής του Λιγνιτικού Κέντρου της ΔΕΗ, Αντώνης Νίκου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι «πρόκειται για εξοπλισμό που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της λιγνιτικής δραστηριότητας». Η χρήση εκρηκτικών κρίθηκε απαραίτητη ώστε τα συνεργεία που θα αναλάβουν την κοπή και απομάκρυνση των μεταλλικών τμημάτων να μπορούν να εργαστούν με μεγαλύτερη ασφάλεια στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν αντίστοιχες ενεργειες και σε άλλους καδοφόρους εσκαφείς που έχουν αποσυρθεί από την παραγωγική διαδικασία». Τα μεταλλικά υλικά που θα προκύψουν από την αποξήλωση των μηχανημάτων θα διατεθούν προς πώληση ως σκραπ.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Καλοκαιρία με συννεφιά και βροχές στα ορεινά - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νεκρή για πάνω από 20 ημέρες η 83χρονη μέσα στο σπίτι της – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έρευνα

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Κατάπαυση του πυρός παντού» – Αναφορά σε Ισραήλ, Χεζμπολάχ και Λίβανο

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: «Σκόραραν και οι οπαδοί» - Άλμα στις πωλήσεις προφυλακτικών μετά τη νίκη της Αγγλίας

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε δίμηνη αργία ο δήμαρχος Κασσάνδρας για τη λειτουργία του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι

21:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οριστικά εκτός με Αϊτή ο Νεϊμάρ – Πότε θα είναι έτοιμος να επιστρέψει

21:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσεχία - Νότια Αφρική 1-1: Ο Μοκοένα απάντησε στο γκολ του Σαντίλεκ και τα πάντα έμειναν ανοιχτά

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ενέκρινε το μνημόνιο κατανόησης Ιράν-ΗΠΑ παρά τις επιφυλάξεις - «Ο Τραμπ ενήργησε από απελπισία»

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Κατέστρεψαν με έκρηξη παλιούς καδοφόρους εκσκαφείς της ΔΕΗ - Δείτε βίντεο

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα απαντά: Ο Λαβρόφ προειδοποιεί με μαζικά πλήγματα και η Ζαχάροβα απειλεί το ΝΑΤΟ με καταστροφή

20:50LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: Το συγκινητικό βίντεο για τα 50ά γενέθλια της Έμα Χέμινγκ – «Η ελπίδα δεν πρέπει να χάνεται»

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Γονείς καταγγέλλουν έφοδο αστυνομικών σε σχολική γιορτή στα βόρεια προάστια - Τι συνέβη

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητη εικόνα στην Πάρο: Βρήκαν γερακοχελώνα – είδος υπό εξαφάνιση κρεμασμένη σαν «διακοσμητικό»

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Ραντεβού στον ουρανό: Μην χάσετε την αποψινή σπάνια ευθυγράμμιση των τεσσάρων πλανητών - Σελήνη, Αφροδίτη, Δίας και Ερμής σε απόλυτη... τάξη

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ θα πληρώσουν 300 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ιράν

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν – Η Ουάσινγκτον ανοίγει ξανά τους θαλάσσιους διαδρόμους

20:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή στον καθηγητή για τη σεξουαλική παρενόχληση της 8χρονης στις Συκιές

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στη Βρετανία: «Υπόθεση Πελικό» με σύζυγο που νάρκωνε και εξέδιδε τη γυναίκα του - Ξύπνησε μέσα στη νύχτα και διαπίστωσε ότι ένας άγνωστος άνδρας τη βίαζε

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «καραβιά» μεταναστών νότια του Ηρακλείου: Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 59 άτομα

20:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι βοριάδες και το νέο στοιχείο από την Κυριακή - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέρα προς μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός σε βάφτιση στην Κρήτη: Ιερέας έδιωξε τους νονούς και σταμάτησε το μυστήριο

18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φειδίας καταψήφισε την καταδίκη της Τουρκίας από την ευρωβουλή – «Σαν γυναίκα που πάει με άλλους»

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητη εικόνα στην Πάρο: Βρήκαν γερακοχελώνα – είδος υπό εξαφάνιση κρεμασμένη σαν «διακοσμητικό»

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε DNA και αποτύπωμα

18:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Φθιώτιδας : Εξιτήριο μετά το χειρουργείο για αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF, NOAA και NASA για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στην Ελλάδα

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στη Βρετανία: 30χρονος πέταξε τρίχρονο νήπιο στους κροκόδειλους - Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στη Βρετανία: «Υπόθεση Πελικό» με σύζυγο που νάρκωνε και εξέδιδε τη γυναίκα του - Ξύπνησε μέσα στη νύχτα και διαπίστωσε ότι ένας άγνωστος άνδρας τη βίαζε

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Κατέστρεψαν με έκρηξη παλιούς καδοφόρους εκσκαφείς της ΔΕΗ - Δείτε βίντεο

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Ραντεβού στον ουρανό: Μην χάσετε την αποψινή σπάνια ευθυγράμμιση των τεσσάρων πλανητών - Σελήνη, Αφροδίτη, Δίας και Ερμής σε απόλυτη... τάξη

17:33ΕΛΛΑΔΑ

«Έχει γύφτικη ομορφιά» - «Από γύφτο δεν περίμενα κάτι καλύτερο»: Καβγάς στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής μεταξύ Παϊτέρη και Λατινοπούλου

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ενέκρινε το μνημόνιο κατανόησης Ιράν-ΗΠΑ παρά τις επιφυλάξεις - «Ο Τραμπ ενήργησε από απελπισία»

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι 5 πιο επικίνδυνες παραλίες στην Ελλάδα - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν βουτήξετε

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Θρίλερ με ανατροπές και νέα στοιχεία – Στο μικροσκόπιο μαρτυρίες από το περιβάλλον της

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα απαντά: Ο Λαβρόφ προειδοποιεί με μαζικά πλήγματα και η Ζαχάροβα απειλεί το ΝΑΤΟ με καταστροφή

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Γονείς καταγγέλλουν έφοδο αστυνομικών σε σχολική γιορτή στα βόρεια προάστια - Τι συνέβη

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η πόλη των ίσων: Ο αρχαίος πολιτισμός που άνθισε χωρίς βασιλείς, παλάτια και ναούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ