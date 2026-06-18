Κοζάνη: Κατέστρεψαν με έκρηξη παλιούς καδοφόρους εκσκαφείς της ΔΕΗ - Δείτε βίντεο

Snapshot Η ΔΕΗ προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη τριών παλιών καδοφόρων εσκαφέων στο ορυχείο Μαυροπηγής Κοζάνης, οι οποίοι είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Οι καδοφόροι είχαν μήκος περίπου 100 μέτρα, ύψος 50 μέτρα και βάρος άνω των 150 τόνων ο καθένας.

Η έκρηξη έγινε για να διευκολυνθεί η ασφαλής κοπή και απομάκρυνση των μεταλλικών τμημάτων από τα συνεργεία.

Η ΔΕΗ σκοπεύει να πραγματοποιήσει παρόμοιες ενέργειες και σε άλλους αποσυρμένους καδοφόρους εσκαφείς στο άμεσο μέλλον.

Τα μεταλλικά υλικά που θα προκύψουν θα πωληθούν ως σκραπ. Snapshot powered by AI

Σε ελεγχόμενη έκρηξη τριών γιγαντιαίων καδοφόρων εσκαφέων προχώρησε αργά σήμερα το απόγευμα η ΔΕΗ στο ορυχείο Μαυροπηγής Κοζάνης, στο πλαίσιο της απόσυρσης παλαιού εξοπλισμού που δεν χρησιμοποιείται πλέον στις εξορυκτικές δραστηριότητες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο, κατόπιν εντολής της ΔΕΗ, τοποθέτησε εκρηκτικά στα μηχανήματα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι τρεις καδοφόροι εσκαφείς, μήκους περίπου 100 μέτρων, ύψους 50 μέτρων και βάρους άνω των 150 τόνων ο καθένας, κατέρρευσαν, με ελεγχόμενο τρόπο.

Δείτε στο βίντεο του kozan.gr τη στιγμή της έκρηξης:

Ο διευθυντής του Λιγνιτικού Κέντρου της ΔΕΗ, Αντώνης Νίκου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι «πρόκειται για εξοπλισμό που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της λιγνιτικής δραστηριότητας». Η χρήση εκρηκτικών κρίθηκε απαραίτητη ώστε τα συνεργεία που θα αναλάβουν την κοπή και απομάκρυνση των μεταλλικών τμημάτων να μπορούν να εργαστούν με μεγαλύτερη ασφάλεια στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν αντίστοιχες ενεργειες και σε άλλους καδοφόρους εσκαφείς που έχουν αποσυρθεί από την παραγωγική διαδικασία». Τα μεταλλικά υλικά που θα προκύψουν από την αποξήλωση των μηχανημάτων θα διατεθούν προς πώληση ως σκραπ.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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