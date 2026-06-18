Κρίσιμες ώρες για τον Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηχανική υποστήριξη αναπνοής

Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με μηχανική υποστήριξη αναπνοής νοσηλεύεται ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας, Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα, ο οποίος οδήγησε τη «σελεσάο» στην κατάκτηση του τέταρτου Μουντιάλ το 1994, σύμφωνα με σημερινή (18/06) ανακοίνωση του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται.

Ο 83άχρονος προπονητής, ο μοναδικός που έχει συμμετάσχει σε έξι τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου με διαφορετικές εθνικές ομάδες, πάσχει από το 2023 από λέμφωμα Χότζκιν, μορφή καρκίνου του λεμφικού συστήματος.

Το νοσοκομείο του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου εισήχθη την Τετάρτη, γνωστοποίησε ότι ο Παρέιρα τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής λόγω πνευμονικής λοίμωξης, ωστόσο, τόνισε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι «σταθερή».

Πριν αναλάβει την τεχνική ηγεσία εθνικών ομάδων, ο Παρέιρα είχε διατελέσει γυμναστής της εθνικής Βραζιλίας που κατέκτησε το Μουντιάλ του 1970 με ηγέτη τον Πελέ.

Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήρθε το 1994, όταν οδήγησε τη Βραζιλία στην κατάκτηση του Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, με επιθετικό δίδυμο τους Ρομάριο και Μπεμπέτο.

Ο Βραζιλιάνος τεχνικός κατέχει ρεκόρ συμμετοχών σε Μουντιάλ ως προπονητής, καθώς πέρα από τις δύο θητείες στην εθνική Βραζιλίας (1994 και 2006), έχει καθίσει επίσης στους πάγκους του Κουβέιτ (1982), των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (1990), της Σαουδικής Αραβίας (1998) και της Νότιας Αφρικής (2010).