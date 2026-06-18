Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

Ένα βίντεο στο διαδίκτυο φέρεται να έχει καταγράψει τις τελευταίες στιγμές ενός άνδρα, πριν πηδήξει στο κενό.

Χωρίς πολλές αναφορές το βίντεο, το οποίο κοινοποίησε το Moscow News, χωρίς αναφορά πού συνέβη η τραγωδία, δείχνει όπως διακρίνεται στα πλάνα έναν νεαρό να στέκεται ακροβατώντας στο περβάζι ενός κτηρίου και να καπνίζει, το τελευταίο όπως αποδείχθηκε τσιγάρο.

Σε μία ανατριχιαστική στιγμή, ο άνδρας κάνει την τελευταία ρουφηξιά και βουτάει στο κενό από ύψος αρκετών μέτρων, με τα πλάνα να τον δείχνουν αμέσως μετά στο έδαφος. Όπως αναφέρει το μέσο, πληροφορίες θέλουν ο άνδρας να πήρε την τραγική απόφασή του, καθώς έχασε όλες τις οικονομίες του στοιχηματίζοντας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

تُشير الأنباء إلى أن الشاب كان قد فقد مدخراته بالكامل في مراهنات كأس العالم، وذلك قبيل إقدامه على اتخاذ قراره المأساوي. pic.twitter.com/5uNvMNO9Y4 — موسكو | ?? MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) June 17, 2026

Διαβάστε επίσης