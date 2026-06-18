Τραμπ: «Κατάπαυση του πυρός παντού» – Αναφορά σε Ισραήλ, Χεζμπολάχ και Λίβανο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να δοθεί χρόνος στις συνομιλίες με το Ιράν ώστε να «εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία του για πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής, μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για ευρύτερη αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η εκεχειρία θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο το Ισραήλ και το Ιράν, αλλά και τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, αρνήθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταβάλλουν 300 δισ. δολάρια στο Ιράν, αν και το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε αναφέρεται σε ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

«Δεν υπάρχει καμία πληρωμή 300 δισ. δολαρίων προς το Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι ψευδείς ειδήσεις! Τα μόνα που υπάρχουν για την Αμερική, είναι επιτυχία, χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και νίκη. Ρίξτε μία ματιά στο Χρηματιστήριο. Η προπαγάνδα των Δημοκρατικών σε δράση», έγραψε στο Truth Social.

Διαβάστε επίσης