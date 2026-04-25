Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Η στιγμή που άνδρας με όπλο στο χέρι στο προαύλιο και απειλεί κόσμο - Βίντεο

Στιγμές πανικού επικράτησαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο προαύλιο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας με άνδρα που έφερε όπλο και απειλούσε τους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν λίγο πριν τις 12:00 για επεισόδιο με ένοπλο που απειλούσε τους πολίτες και έσπευσαν στο σημείο.

Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σημείο είδαν τον άνδρα να απειλεί ασθενείς, γιατρούς αλλά και πολίτες που ήταν παρόντες στον χώρο ότι θα προκαλέσει μακελειό.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν γρήγορα και με μεθοδικές κινήσεις τον άνδρα που ήταν σε κατάσταση αλλοφροσύνης και τον οδήγησαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Δείτε το βίντεο που αποκάλυψε το Mega από την εισβολή του άνδρα στον προάυλιο χώρο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας:

Όπως διαπιστώθηκε, το όπλο που κρατούσε ο άνδρας πως δεν ήταν κανονικό αλλά αντίγραφο, δηλαδή ρέπλικα, ενώ ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

