Μυτιλήνη: Νέα συγκέντρωση των κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό, τη Δευτέρα

Στη νέα ανακοίνωση οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του νησιού κατέθεσαν και λίστα με τα αιτήματά τους

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Την πραγματοποίηση συγκέντρωσης, τη Δευτέρα 27 Απριλίου στις 11.30 το πρωί, έξω από το κτήριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με αφορμή την επίσκεψη του γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρου Πρωτοψάλτη στη Μυτιλήνη, αποφάσισε την Παρασκευή (24/4), σε ανοιχτή συνέλευση που διοργάνωσε, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου.

Σε ανακοίνωση της συνέλευσης καταγγέλλεται η κυβέρνηση γιατί κατά τη διάρκεια επίσκεψης του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιου Καββαδά, για τα θέματα των επιπτώσεων του αφθώδους πυρετού στην τοπική οικονομία, χθες, Παρασκευή, «με έναν πρωτοφανή και μεθοδευμένο αποκλεισμό, η κυβέρνηση επέλεξε χτες το πρωί να συζητήσει για εμάς, χωρίς εμάς. Στη σύσκεψη, με την παρουσία του νέου υφυπουργού, “που χώρεσε” μέχρι και την πυροσβεστική, δεν βρέθηκε μια καρέκλα για τους εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων, προφανώς γιατί η δική μας αλήθεια χαλάει το κυβερνητικό αφήγημα».

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου αναφέρει ότι «μετά, στις συνεντεύξεις, είχαν το θράσος να παρουσιάσουν μια εικόνα ικανοποίησης, όταν το μόνο που εισπράττουμε είναι ψέματα και καθυστερήσεις.

Η κοροϊδία με τις αποζημιώσεις συνεχίζεται με ρυθμούς “λάστιχο”. Ενώ ο κ. Σχοινάς δεσμευόταν στο υπουργείο ότι τα χρήματα για τα θανατωθέντα ζώα θα έμπαιναν μέχρι το τέλος του μήνα, τώρα ανακαλύπτουν νέες ημερομηνίες, 10 και 15 μέρες αργότερα.

Διευκρινίστηκε για άλλη μια φορά ότι το κονδύλι των 8 εκατομμυρίων είναι για τους τυροκόμους. Τι θα γίνει όμως με το χαμένο γάλα και τα σφάγια του Πάσχα που δεν έφτασαν ποτέ στο τσιγκέλι; Τι θα γίνει με τους κτηνοτρόφους που στέρεψαν το γάλα τους για να μην αναγκαστούν να το χύσουν; Για τη δική μας τεράστια οικονομική ζημιά, η κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος. Καμία συγκεκριμένη δέσμευση, καμία πραγματική στήριξη.

Ακόμα και τα μέτρα περί “αναστολής” φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αποτελούν ένα κακόγουστο αστείο. Είναι πρόκληση να μιλάνε για “αναστολή” χρεών σε ανθρώπους που έχασαν το βιός τους. Ο κτηνοτρόφος που έμεινε χωρίς ζώα, δεν χρειάζεται παράταση της θηλιάς του, χρειάζεται πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών του από το κράτος, για όσο διάστημα παραμένει χωρίς ζώα και ένα γενναίο κούρεμα χρεών» αναφέρει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και συνεχίζει την ανακοίνωση με την οποία καλεί αγρότες και κτηνοτρόφους στη συγκέντρωση της Δευτέρας:

«Και το θράσος δεν σταματά εκεί. Μας κουνάνε το δάχτυλο για την τήρηση των μέτρων, όταν εμείς ως Ομοσπονδία βγήκαμε πρώτοι μπροστά, για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου μας, ζητώντας την τήρηση των μέτρων και τη διευκόλυνση των κτηνιάτρων.

Έναν μήνα μετά, η κτηνιατρική υπηρεσία παραμένει με μόλις 13 άτομα και αυτά από άλλες περιφέρειες, ενώ οι απολυμάνσεις γίνονται με ωράριο δημοσίου υπαλλήλου 7-3. Μετά τις 3 το μεσημέρι και τα Σαββατοκύριακα φαίνεται πως η νόσος κάνει διάλειμμα, αφού η μόνη μόνιμη απολύμανση είναι στο λιμάνι και το υπόλοιπο νησί είναι στο έλεος του Θεού.

Τέλος, είναι ώρα να μιλήσουμε με όρους επιστήμης και όχι εξυπηρέτησης συμφερόντων.

Γιατί αρνούνται τον εμβολιασμό σε συνδυασμό με την εκρίζωση που προτείνει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί; Οι τελευταίοι μάλιστα επισημαίνουν το έγκλημα που συντελείται με τη θανάτωση της λεσβιακής φυλής και τονίζουν την επιτακτική ανάγκη να σωθεί μέσω του εμβολιασμού.

Η απάντηση είναι πλέον ηλίου φαεινότερη: Θυσιάζουν τη Λέσβο και το βιός μας για να μην “λερωθούν” τα πιστοποιητικά των καρτέλ της φέτας. Την ίδια ώρα, η Κύπρος εφαρμόζει εμβολιασμό και το χαλούμι εξάγεται κανονικά σε όλο τον κόσμο χωρίς κανένα πρόβλημα».

Με την ανακοίνωση κατατίθενται και τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νησιού. Και συγκεκριμένα:

«Ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας και ελέγχου της νόσου από το κράτος.

Να γίνει εμβολιασμός για να σταματήσουν οι άδικες θανατώσεις.

Αποζημίωση τώρα σε όσους θανατώθηκαν τα ζώα τους.

Πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών με 100% κρατική χρηματοδότηση

Άμεσες αποζημιώσεις, αναπλήρωση εισοδήματος για το χαμένο γάλα και τα σφάγια του Πάσχα.

Κάλυψη όλων των εξόδων καραντίνας πχ ζωοτροφές κλπ.

Να επιτραπεί η έξοδος τυροκομικών προϊόντων και να ανοίξουν τα σφαγεία.

Πλήρης στελέχωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

Να επιταχυνθεί η ιχνηλατήση της νόσου στο σύνολο του νησιού και να σταματήσουν οι άδικες θανατώσεις μέχρι την ολοκλήρωσή της».

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

20:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Όταν το GPS γίνεται μάρτυρας κατηγορίας: H τεχνολογία που βρίσκει υπόπτους… και αθώους

20:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν: «Το ξέρεις, αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς»

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Βίκτορ Όρμπαν: Δηλώνει ότι θα παραδώσει και τη βουλευτική έδρα μετά την ήττα του στις εκλογές

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νέα συγκέντρωση των κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό, τη Δευτέρα

19:14ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Σκληρό παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Ο Τραμπ δεν στέλνει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν - «Δεν θα δεχθούμε μαξιμαλιστικές απαιτήσεις», διαμηνύει η Τεχεράνη

19:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναχώρησε από την Αθήνα το ζεύγος Μακρόν

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

19:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Γκάλης: Η αποθέωση και η συνάντηση με Φάνη Χριστοδούλου - «Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ»

19:04ΕΥ ΖΗΝ

Διατροφή για ελκώδη κολίτιδα: Τι να φάτε και τι να αποφύγετε

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν στέλνω αντιπροσωπεία στο Πακιστάν - Υπό κατάρρευση οι διαπραγματεύσεις

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Άνδρας απειλούσε με τεράστιο μαχαίρι στην Λεωφόρο Δημοκρατίας

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν δίνει το στίγμα της ελληνογαλλικής φιλίας με το «Εγώ κι εσύ μαζί» από Αλκίνοο και Πανούση

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Η νέα δημόσια εμφάνιση και τα θερμά λόγια του βρετανικού Τύπου - Βίντεο

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε διαμέρισμα

18:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ομήρου Οδύσσεια, κυκλοφόρησε η νέα σύγχρονη μετάφραση του μεγαλύτερου έπους της ιστορίας

18:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Επικό σύνθημα οπαδών του Άρη για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Έλα εδώ καλό μου παλικάρι…»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Βρέφος τραυματίστηκε εντός πλοίου στην Τήνο

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αναστάτωση από νυχτερινή φωτιά στις φυλακές Αγυιάς – Στο νοσοκομείο επτά άτομα

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο υφυπουργός Παιδείας ο αποδιοπομπαίος τράγος του Ερντογάν για τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Μελίνα Κωτσάκη, η 82χρονη δισέγγονη του Κολοκοτρώνη που δεν λείπει από καμία διαδήλωση - «Οι νέοι να αφήσουν τα κινητά και να αγωνιστούν για την πατρίδα»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του 66χρονου λογιστή που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ»

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι πιο σεισμογενείς περιοχές στην Ελλάδα - Νέα έκθεση από το ΑΠΘ

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύκλωμα Συνοδών Πολυτελείας: Πόσο κόστιζαν και πώς οργανώνονταν τα πάρτι με αστέρες της Serie A

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν στέλνω αντιπροσωπεία στο Πακιστάν - Υπό κατάρρευση οι διαπραγματεύσεις

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Νέοι κανόνες και πρόστιμα – Τι αλλάζει με τον νόμο για την πυροπροστασία

06:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: «Χτυποκάρδια» σε ασπρόμαυρο φόντο – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την «κούπα»

17:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,6% η ΝΔ, στο 15,9% το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου

20:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν: «Το ξέρεις, αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς»

18:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Επικό σύνθημα οπαδών του Άρη για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Έλα εδώ καλό μου παλικάρι…»

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Τι συνέβη στην Ολυμπία»; Μπαράζ αποκαλύψεων γύρω από την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Ο γάμος της και οι 150.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ