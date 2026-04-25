Βρέφος τραυματίστηκε εντός πλοίου στην Τήνο

Για τραυματισμό ενός βρέφους κατά τον κατάπλου ενός επιβατηγού-οχηματαγωγού-ταχυπλόου (Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ) πλοίου στο λιμάνι της Τήνου ενημερώθηκε το πρωί της Παρασκευής η Λιμενική Αρχής της Τήνου.

Συγκεκριμένα, το βρέφος έπεσε από το καρότσι ενώ μεταφερόταν στις εσωτερικές σκάλες του πλοίου, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Τήνου, για ιατρική περίθαλψη, από όπου και εξήλθε.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου.

