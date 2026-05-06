Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι κερδίζουν έκπτωση έως 4% στον φόρο

Πώς θα εξασφαλίσετε την έκπτωση φόρου

Γιάννης Καλύβας

  • Οι φορολογούμενοι που υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 15 Μαΐου κερδίζουν έκπτωση φόρου έως 4% επί του συνολικού φόρου.
  • Περίπου 2,4 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1 έχουν ήδη υποβληθεί, με το 76% να είναι πιστωτικές ή μηδενικές.
  • Ο φόρος που αναλογεί μπορεί να εξοφληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ με έκπτωση που μειώνεται μετά τις 15 Μαΐου.
  • Η έκπτωση φόρου μειώνεται σε 3% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 15 Ιουνίου και σε 2% έως τις 15 Ιουλίου.
  • Για την επιστροφή φόρων απαιτείται η ορθή δήλωση ΙΒΑΝ σε λογαριασμό εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).
Προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τη φετινή χρονιά, με έναν στους τρεις φορολογούμενους να έχει ολοκληρώσει ήδη τη διαδικασία.

Ήδη έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2,4 εκατ. δηλώσεις Ε1 που καταδεικνύει τον υψηλό ρυθμό συμμετοχής στα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λειτουργεί ομαλά, επιτρέποντας στους φορολογούμενους να ολοκληρώνουν γρήγορα τις υποχρεώσεις τους.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι που θα υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι την 15η Μαΐου θα εξασφαλίσουν έκπτωση έως 4% επί του φόρου που τους αναλογεί.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που το τελευταίο διάστημα αυξημένος αριθμός φορολογούμενων σπεύδει να υποβάλλει την αίτησή του.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 2,4 εκατ. έντυπα Ε1, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και προσυμπληρωμένες δηλώσεις. Από τα 2,4 εκατ. έντυπα Ε1 περίπου το 76% είναι πιστωτικά και μηδενικά και μόνον το 24% αντιστοιχεί σε χρεωστικά.

Σημειώνεται ότι σε όσους αντιστοιχεί να καταβάλλουν φόρο, η αποπληρωμή του μπορεί να γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση που ο φόρος πληρωθεί εφάπαξ μέχρι τις 15 Μαΐου και εφόσον η φορολογική δήλωση οριστικοποιηθεί μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία ο φορολογούμενος δικαιούται έκπτωση έως 4%. Μετά τις 15 Μαΐου η έκπτωση στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης μειώνεται στο 3% ή και 2% ανάλογα με το χρόνο υποβολής.

Οι ημερομηνίες

Οι ημερομηνίες είναι οι εξής:

  • Υποβολή φορολογικής δήλωσης έως τις 15 Μαΐου: Έκπτωση 4%
  • Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Μαΐου και έως τις 15 Ιουνίου: Έκπτωση 3%
  • Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Ιουνίου και έως τις 15 Ιουλίου: Έκπτωση 2%.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των φόρων στους δικαιούχους είναι να έχει δηλωθεί ορθά ο λογαριασμός. Και η διαδρομή που ακολουθείται για είναι αυτό είναι Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ. Αποδεκτοί είναι οι λογαριασμοί ΙΒΑΝ που τηρεί ο δικαιούχος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε χώρες εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

