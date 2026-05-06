Άνδρας με σπάνια πάθηση απαντά σε τρολ μετά από σχόλιο AI που τον χαρακτήρισε «ζόμπι»

Δημήτρης Δρίζος

Η διαδικτυακή τοξικότητα παραμένει μια θλιβερή πραγματικότητα, με ανθρώπους να κρύβονται πίσω από μια οθόνη και να εξαπολύουν επιθέσεις χωρίς συνέπειες. Ο Ντιν Κλίφορντ το γνωρίζει αυτό καλύτερα από τους περισσότερους.

Ο 46χρονος Αυστραλός γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση, την Epidermolysis Bullosa, η οποία προκαλεί επίμονες φουσκάλες, σκισίματα και πληγές στο δέρμα, ενώ συχνά αποδεικνύεται θανατηφόρα πριν από την ηλικία των 30 ετών. Οι γονείς του είχαν ενημερωθεί ότι πιθανότατα δεν θα ξεπερνούσε τα πέντε του χρόνια. Εκείνος όμως διέψευσε κάθε πρόβλεψη.

Σήμερα, όχι μόνο ζει, αλλά έχει εξελιχθεί σε πρεσβευτή ενημέρωσης και δημόσιο ομιλητή, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο και αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ασθένειά του δεν τον καθορίζει.

https://www.instagram.com/p/DX3cBd5jd7c/

Πρόσφατα, ο Κλίφορντ μοιράστηκε μια φωτογραφία από έναν αγώνα ράγκμπι στο Suncorp Stadium στην Αυστραλία, όπου παρακολούθησε μαζί με τη μητέρα του τη νίκη των Dolphins επί των Melbourne Storm. Μια απλή selfie, που υπό κανονικές συνθήκες θα περνούσε απαρατήρητη, εξελίχθηκε σε viral περιεχόμενο για τους λάθος λόγους.

Αφορμή στάθηκε ένα σχόλιο από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Meta, το οποίο περιέγραψε την εμφάνισή του ως «στολή ζόμπι». Το περιστατικό άνοιξε τον δρόμο για ένα κύμα προσβλητικών σχολίων και επιθέσεων από χρήστες.

Η απάντηση στους «keyboard warriors»

Ο ίδιος δεν άφησε το περιστατικό αναπάντητο. Μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, επιτέθηκε σε όσους τον στοχοποίησαν, τονίζοντας ότι έχει βιώσει εκφοβισμό από την ηλικία των δύο ετών.

Όπως έγραψε, η ζωή με μια τόσο σπάνια πάθηση σήμαινε ότι για χρόνια άνθρωποι κάθε ηλικίας τον φοβούνταν, τον κοιτούσαν επίμονα ή τον κορόιδευαν. Δεν έλειψαν ούτε οι απειλές ούτε οι επιθέσεις, με κάποιους να τον θεωρούν «εύκολο στόχο».

Παρά τα όσα έχει περάσει, ξεκαθάρισε ότι δεν επηρεάζεται από τα σχόλια. Αντίθετα, προκάλεσε ευθέως όσους τον κρίνουν να του πουν τα ίδια πράγματα πρόσωπο με πρόσωπο, υπογραμμίζοντας ότι εκείνος συνεχίζει να ζει τη ζωή του στο έπακρο, ταξιδεύοντας και κάνοντας όσα αγαπά.

https://www.instagram.com/p/DXyqXjzjabV/

Η συγγνώμη της Meta και οι σκέψεις για αποχώρηση

Μετά τον σάλο, η Meta εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας συγγνώμη για το περιστατικό και αναγνωρίζοντας ότι τα αυτόματα σχόλια της τεχνητής νοημοσύνης δεν αποδίδουν πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η εταιρεία τόνισε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τέτοια περιστατικά και βελτιώνει διαρκώς τα εργαλεία της.

Ωστόσο, για τον Κλίφορντ, η ζημιά είχε ήδη γίνει. Όπως ανέφερε, τα σχόλια ξύπνησαν επώδυνες μνήμες από τα παιδικά του χρόνια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανεξετάσει τη σχέση του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά τα όσα αντιμετωπίζει, συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα αντοχής και δύναμης, αποδεικνύοντας καθημερινά ότι μπορεί να κάνει το «αδύνατο» πραγματικότητα.

