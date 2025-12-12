Πύργος: Δύο γυναίκες παρασύρθηκαν από δίκυκλο - Μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο

Δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες την Πέμπτη (11/12) στο Νοσοκομείο Πύργου, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην οδό Καταραχίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα όταν, σύμφωνα με το patrisnews.com, διερχόμενος οδηγός δικύκλου που εκτελούσε διανομή παρέσυρε τις δύο γυναίκες.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα οι γυναίκες να πέσουν στο οδόστρωμα. Λίγη ώρα αργότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τις τραυματισμένες για την διακομιδή τους στο νοσοκομείο.

