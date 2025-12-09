Ηλεία: 13χρονος μπήκε σε σχολείο και χτύπησε 12χρονο 

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας, με πολλά εξ αυτών να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά, «πρωταγωνιστές» είναι ένας 13χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σ' έναν 12χρονο και μάλιστα μέσα στο προαύλιο του σχολείου.

Η σχετική καταγγελία υπεβλήθη στο Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας. Η δικογραφία στρέφεται κατά του 13χρονου και αφορά το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο φερόμενος δράστης εισήλθε στον χώρο του σχολείου χθες το μεσημέρι, προσέγγισε τον ανήλικο και τον χτύπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας του τραύματα.

Η κατάθεση της μητέρας

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το pelop.gr, η μητέρα του 12χρονου κατέθεσε ότι η επίθεση σημειώθηκε κατά τις μεσημεριανές ώρες και ότι ο 13χρονος, ο οποίος δεν είναι σαφές αν ήταν μαθητής της ίδιας μονάδας, έπληξε τον γιο της χωρίς προφανή λόγο, μέσα στον προαύλιο χώρο όπου βρισκόταν. Η αστυνομία εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο φερόμενος δράστης εισήλθε στον σχολικό χώρο.

Το περιστατικό έλαβε διπλή νομική διάσταση. Εκτός από την κύρια δικογραφία σε βάρος του ανήλικου δράστη, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στον σχηματισμό συμπληρωματικής δικογραφίας κατά των γονέων του 13χρονου. Οι γονείς κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς φέρουν την ευθύνη για την ορθή επιτήρηση του παιδιού τους, ειδικά σε μια υπόθεση που σχετίζεται με πράξη βίας.

Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης και να αποδοθούν οι αντίστοιχες ποινικές ευθύνες.

Διαβάστε επίσης