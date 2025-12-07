Τραγωδία στην Ηλεία: Εργάτης γης στο Καπελέτο έβαλε τέλος στη ζωή του σε θερμοκήπιο

Τέλος στη ζωή του έβαλε ένας αλλοδαπός εργάτης γης από το Νεπάλ στην περιοχή του Καπελέτου Ηλείας.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, ο αλλοδαπός εργάτης γης, ηλικίας περίπου 31 ετών, εντοπίστηκε απαγχονισμένος μέσα σε θερμοκήπιο.

Τον αυτόχειρα εντόπισαν άλλοι εργάτες που ενημέρωσαν την Αστυνομία, που διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

