Τραγωδία στην Ηλεία: Εργάτης γης στο Καπελέτο έβαλε τέλος στη ζωή του σε θερμοκήπιο
Ο εργάτης εντοπίστηκε νεκρός από άλλους εργάτες μέσα σε θερμοκήπιο
Τέλος στη ζωή του έβαλε ένας αλλοδαπός εργάτης γης από το Νεπάλ στην περιοχή του Καπελέτου Ηλείας.
Όπως αναφέρει το ilialive.gr, ο αλλοδαπός εργάτης γης, ηλικίας περίπου 31 ετών, εντοπίστηκε απαγχονισμένος μέσα σε θερμοκήπιο.
Τον αυτόχειρα εντόπισαν άλλοι εργάτες που ενημέρωσαν την Αστυνομία, που διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.
