Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστή επ’ αόριστον η Ιόνια Οδός με μπλόκα σε Άρτα και Αιτωλοακαρνανία

Κλειστή επ΄αόριστον θα είναι η Ιόνια Οδός μετά τα αγροτικά μπλόκα που στήθηκαν στην Άρτα και την Αιτωλοακαρνανία.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής σκληραίνουν την στάση τους όπως και οι συνάδελφοί τους σε όλη τη χώρα ενισχύοντας τις κινητοποιήσεις και κόβοντας μεγάλες οδικές αρτηρίες.

Το μπλόκο στην Άρτα στήθηκε στον κόμβο όπου έφτασαν τα τρακτέρ που συμμετείχαν στην κινητοποίηση που έγινε στο ιστορικό γεφύρι της πόλης.

«Ο αγώνας κλιμακώνεται, η Ιόνια Οδός κλείνει επ’ αόριστο.. Έχουμε την στήριξη όλων και ζητούμε να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο τα μπλόκα. Πρέπει να αφήσουμε τις δουλειές μας και να είμαστε όλοι εδώ..» τόνισε στον σύντομο χαιρετισμό του ο εκπρόσωπος αγροτών και παραγωγών της Άρτας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα. Όσοι ταξιδεύουν για την Αθήνα γίνεται με παράκαμψη μέσω Καμπής ενώ για τα Ιωάννινα η κυκλοφορία διεξάγεται με παράκαμψη μέσω Κομποτίου.

Η Ιόνια είναι κομμένη και στην Αιτωλοακαρνανία με μπλόκο στο Αγγελόκαστρο ενώ από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής έκλεισε και η γέφυρα στον Εύηνο.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

Διαβάστε επίσης