Ναυτικό drone στη Λευκάδα: Ενημέρωσε τους ευρωπαίους ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης – Ανησυχία και στήριξη

Ανησυχία από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ για το drone στη Λευκάδα

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους ευρωπαίους ομολόγους του για το ναυτικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
  • Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ εξέφρασαν ανησυχία για το περιστατικό και στήριξαν την Ελλάδα, ζητώντας να ενημερωθούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.
  • Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ερευνά το περιστατικό και η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να προβεί σε διαβήματα μετά το τέλος της έρευνας.
  • Η Ελλάδα δε θα επιτρέψει την ανάπτυξη πολεμικών ενεργειών στη Μεσόγειο και τονίζει τον κίνδυνο για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια πολιτών και περιβάλλοντος.
  • Το ναυτικό drone τύπου Magura που βρέθηκε είχε ηλεκτρικούς πυροκροτητές και κεραία για δορυφορική πλοήγηση.
Για το εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό με το ναυτικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενημέρωσε τους ομολόγους του της ΕΕ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν πως οι ομόλογοι του κ. Γεραπετρίτη εξέφρασαν ενδιαφέρον, αλλά και ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ΥΠΕΞ της ΕΕ, εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ελλάδα.

Διαβήματα αφού ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΕΘΑ

Σε δήλωσή του νωρίτερα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενος στο ναυτικό drone σημείωσε πως πρόκειται για μία ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, την οποία ερευνά το Γενικό Επιτελείο, με την ελληνική κυβέρνηση να προτίθεται να προβεί στα αναγκαία διαβήματα, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την πλευρά της Ελλάδας, ενώ έκανε λόγο για τεράστιο κίνδυνο για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια πολιτών και περιβάλλοντος.

Κλείνοντας, τόνισε πως «η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».

Σημειώνεται, πως το θαλάσσιο drone εντόπισε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ψαράς ανοικτά της Λευκάδας. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για θαλάσσιο drone τύπου Magura, πάνω στο οποίο υπήρχαν τρεις ηλεκτρικοί πυροκροτητές, αλλά και μια κεραία για την από απόσταση πλοήγηση του σκάφους μέσω δορυφόρου.

