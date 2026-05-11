Μαρινάκης για το drone στη Λευκάδα: Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να διεξαχθούν πολεμικές επιχειρήσεις

Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να διεξαχθούν πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την υπόθεση του drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Ο κύριος Μαρινάκης έστειλε σαφές μήνυμα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα Δευτέρα, πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει την κλιμάκωση πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την υπόθεση «ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και τα απαιτούμενα διαβήματα.

Όπως ανέφερε, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι απολύτως ξεκάθαρη και αποτυπώθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, λίγο πριν από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να διεξαχθούν πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι βασική προτεραιότητα της Αθήνας παραμένει η διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη Μεσόγειο.

Δεν θα επιτρέψουμε «η Μεσόγειος να καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η τοποθέτηση της κυβέρνησης έρχεται σε μία περίοδο αυξημένης ανησυχίας στην περιοχή, με την Αθήνα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να διαμηνύει ότι θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης