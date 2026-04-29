H στιγμή της σύλληψης του ισλαμιστή στο Λονδίνο σε Video - Τον ακινητοποίησαν με Taser

Αρχικά ο δράστης κινήθηκε επιθετικά κατά των αστυνομικών

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στους δρόμους του Λονδίνου όταν ένας άνδρας, οπλισμένος με μαχαίρι, επιτέθηκε σε δύο άτομα που έφεραν εμφανή εβραϊκά σύμβολα έξω από τοπική συναγωγή. Τα θύματα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί πολλαπλά τραύματα. Η βιαιότητα της στιγμής καταγράφηκε από περαστικούς, δείχνοντας τον δράστη να κινείται απειλητικά εναντίον των πρώτων αστυνομικών που έφτασαν στο σημείο. Οι δύο ένστολοι, αρχικά αιφνιδιασμένοι από την ορμή του επιτιθέμενου, αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν τρέχοντας προτού ανασυνταχθούν για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Τον αναισθητοποίησαν με Tazer

Η καταδίωξη δεν κράτησε πολύ, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας κατάφεραν να εγκλωβίσουν τον ύποπτο σε κοντινή απόσταση από το σημείο της αιματηρής επίθεσης. Σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση συσκευής ηλεκτρικής εκκένωσης, με αποτέλεσμα ο άνδρας να σωριαστεί αμέσως στο έδαφος. Την ώρα που οι αρχές πλησίαζαν για να του περάσουν χειροπέδες, ένας από τους αστυνομικούς φάνηκε να χτυπά τον δράστη στο κεφάλι με το πόδι του. Αυτή η κίνηση έχει προκαλέσει ήδη συζητήσεις σχετικά με την αναλογικότητα της βίας κατά τη διάρκεια της σύλληψης, την ώρα που το Λονδίνο βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για τον φόβο νέων τρομοκρατικών ενεργειών.

Έρευνες για τα κίνητρα του δράστη

Οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια με ισλαμιστικό υπόβαθρο, εξετάζοντας κάθε στοιχείο που μπορεί να συνδέει τον συλληφθέντα με ριζοσπαστικούς κύκλους. Η ασφάλεια γύρω από θρησκευτικούς χώρους στην πόλη έχει ενισχυθεί δραματικά, καθώς η κοινότητα παραμένει παγωμένη από το θράσος του δράστη να κυνηγήσει ένοπλους αστυνομικούς στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Οι δύο τραυματίες δίνουν τη δική τους μάχη στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία διεξάγει εσωτερική έρευνα για τη συμπεριφορά των στελεχών της κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα της επιχείρησης. Η δε προσοχή παραμένει στραμμένη στην άνοδο των αντισημιτικών επιθέσεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
