H στιγμή της σύλληψης του ισλαμιστή στο Λονδίνο σε Video - Τον ακινητοποίησαν με Taser

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στους δρόμους του Λονδίνου όταν ένας άνδρας, οπλισμένος με μαχαίρι, επιτέθηκε σε δύο άτομα που έφεραν εμφανή εβραϊκά σύμβολα έξω από τοπική συναγωγή. Τα θύματα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί πολλαπλά τραύματα. Η βιαιότητα της στιγμής καταγράφηκε από περαστικούς, δείχνοντας τον δράστη να κινείται απειλητικά εναντίον των πρώτων αστυνομικών που έφτασαν στο σημείο. Οι δύο ένστολοι, αρχικά αιφνιδιασμένοι από την ορμή του επιτιθέμενου, αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν τρέχοντας προτού ανασυνταχθούν για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

LONDON: The Islamist man who had just targeted and stabbed two visibly Jewish men (seriously wounded) near a synagogue chased away 2 London police officers, who initially ran back. Moments later, they used a Taser, causing the attacker to fall to the ground,… pic.twitter.com/dWS3ZHs24s — Open Source Intel (@Osint613) April 29, 2026

Τον αναισθητοποίησαν με Tazer

Η καταδίωξη δεν κράτησε πολύ, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας κατάφεραν να εγκλωβίσουν τον ύποπτο σε κοντινή απόσταση από το σημείο της αιματηρής επίθεσης. Σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση συσκευής ηλεκτρικής εκκένωσης, με αποτέλεσμα ο άνδρας να σωριαστεί αμέσως στο έδαφος. Την ώρα που οι αρχές πλησίαζαν για να του περάσουν χειροπέδες, ένας από τους αστυνομικούς φάνηκε να χτυπά τον δράστη στο κεφάλι με το πόδι του. Αυτή η κίνηση έχει προκαλέσει ήδη συζητήσεις σχετικά με την αναλογικότητα της βίας κατά τη διάρκεια της σύλληψης, την ώρα που το Λονδίνο βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για τον φόβο νέων τρομοκρατικών ενεργειών.

Έρευνες για τα κίνητρα του δράστη

Οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια με ισλαμιστικό υπόβαθρο, εξετάζοντας κάθε στοιχείο που μπορεί να συνδέει τον συλληφθέντα με ριζοσπαστικούς κύκλους. Η ασφάλεια γύρω από θρησκευτικούς χώρους στην πόλη έχει ενισχυθεί δραματικά, καθώς η κοινότητα παραμένει παγωμένη από το θράσος του δράστη να κυνηγήσει ένοπλους αστυνομικούς στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Footage has emerged showing the moment of the terrorist attack in Golders Green, London



In the video, an elderly man is seen putting a kippah on his head when the terrorist notices him, immediately lunges forward with a knife, and stabs him in the neck multiple times. https://t.co/vp8BtN0NME pic.twitter.com/GGAyykxS6E — Visegrád 24 (@visegrad24) April 29, 2026

Οι δύο τραυματίες δίνουν τη δική τους μάχη στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία διεξάγει εσωτερική έρευνα για τη συμπεριφορά των στελεχών της κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα της επιχείρησης. Η δε προσοχή παραμένει στραμμένη στην άνοδο των αντισημιτικών επιθέσεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα.

