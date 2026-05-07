Βρετανία: Tοπικές και περιφερειακές εκλογές - βαρόμετρο για τον Κιρ Στάρμερ - «Τρίζει» η καρέκλα του

Οι Βρετανοί άρχισαν σήμερα να ψηφίζουν για τις τοπικές εκλογές που είναι κρίσιμες για το Εργατικό Κόμμα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, το οποίο απειλείται από το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK και στα αριστερά του από τους Πρασίνους. Οι τοπικές εκλογές συνήθως επικεντρώνονται σε ζητήματα όπως η αποκομιδή σκουπιδιών, τα γκράφιτι και οι λακκούβες, αλλά οι αντίπαλοι του Στάρμερ έχουν παρουσιάσει την ψηφοφορία της Πέμπτης ως δημοψήφισμα για τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιούλιο 2024 έπειτα από 14 χρόνια στην αντιπολίτευση, το Εργατικό Κόμμα δυσκολεύεται να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του για ανάπτυξη, σε μια περίοδο που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οξύνει την κρίση του κόστους διαβίωσης.

Οι εκλογές αυτές αποτελούν ένα πρώτο μείζον τεστ για τον 63χρονο Κιρ Στάρμερ, η δημοτικότητα του οποίου έχει μειωθεί έπειτα από μια σειρά λαθών, υπαναχωρήσεων και πολεμικών. Το κεντροαριστερό Εργατικό Κόμμα του Στάρμερ προετοιμάζεται για μεγάλες απώλειες στις εκλογές που θα εκλέξουν περίπου 5.000 τοπικούς συμβούλους και μια χούφτα δημάρχους σε όλη την Αγγλία.

Οι ψηφοφόροι στη Σκωτία και την Ουαλία θα αποφασίσουν ποιος θα κυβερνήσει τις χώρες τους, με όλες τις έδρες στα αποκεντρωμένα κοινοβούλιά τους να διεκδικούνται. Μια ήττα στις κάλπες θα μπορούσε να αναζωπυρώσει κινήσεις από τους αντάρτς βουλευτές των Εργατικών να εκδιώξουν έναν ηγέτη που τους οδήγησε στην εξουσία πριν από λιγότερο από δύο χρόνια.

Ακόμα κι αν ο Στάρμερ επιβιώσει προς το παρόν, πολλοί αναλυτές αμφιβάλλουν ότι θα οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξαχθούν έως το 2029. Η δημοτικότητα του Στάρμερ έχει καταρρεύσει μετά από επανειλημμένα λάθη από τότε που ανέλαβε πρωθυπουργός τον Ιούλιο του 2024.

Η κυβέρνησή του δυσκολεύεται να επιτύχει την υποσχεθείσα οικονομική ανάπτυξη, να αναδιαμορφώσει τις κατεστραμμένες δημόσιες υπηρεσίες και να μειώσει το κόστος ζωής, καθήκοντα που έγιναν πιο δύσκολα από τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος έχει σταματήσει τις μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ο Στάρμερ έχει πληγεί περαιτέρω από την καταστροφική του απόφαση να διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον -φίλο του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος έχει αμαυρωθεί από σκάνδαλα- ως πρεσβευτή στις ΗΠΑ.

Το Εργατικό Κόμμα υπερασπίζεται περίπου 2.500 έδρες στα αγγλικά τοπικά συμβούλια και τα μέλη του κόμματος ανησυχούν ότι μπορεί να χάσουν πολλές από αυτές. Ο Λουκ Τριλ της εταιρείας δημοσκόπησης More in Common δήλωσε ότι οι τοπικές εκλογές είναι πιθανό να οδηγήσουν σε «την πλήρη κατάρρευση του παραδοσιακού δικομματικού συστήματος» που κυριαρχούνταν επί δεκαετίες από τα Εργατικά και τα Συντηρητικά κόμματα.

Ο μεγάλος νικητής αναμένεται να είναι το ακροδεξιό κόμμα Reform UK, με επικεφαλής τον Νάιτζελ Φάρατζ, το οποίο στοχεύει σε πρώην προπύργια της εργατικής τάξης στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας και στα περίχωρα του Λονδίνου με το αντι-καθεστωτικό και αντι-μεταναστευτικό μήνυμά του. Το Πράσινο Κόμμα είναι επίσης πιθανό να κερδίσει εκατοντάδες έδρες στα δημοτικά συμβούλια σε αστικά κέντρα και πανεπιστημιουπόλεις. Το κύριο αντιπολιτευόμενο Συντηρητικό Κόμμα αναμένεται επίσης να χάσει έδαφος, με τους κεντρώους Φιλελεύθερους Δημοκράτες να σημειώνουν κάποια κέρδη.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 07:00 (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας) και θα κλείσουν στις 22:00 (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας). Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τη νύκτα, αλλά κυρίως στη διάρκεια της αυριανής ημέρας.