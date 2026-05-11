Βρετανία: Νέο κρας τεστ για τον Στάρμερ - Κρίσιμη ομιλία για να κρατήσει την πρωθυπουργία

Τι θα πει στη σημερινή ομιλία του ο Βρετανός πρωθυπουργός

  • Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα εκφωνήσει κρίσιμη ομιλία για να πείσει το κοινό και το κόμμα του να τον στηρίξουν μετά τις τοπικές εκλογικές ήττες.
  • Το Εργατικό Κόμμα έχασε έδαφος στις τοπικές εκλογές από το ακροδεξιό Reform UK και τους Πράσινους, προκαλώντας εσωτερική δυσαρέσκεια και αιτήματα αποχώρησης του Στάρμερ.
  • Περίπου 30 βουλευτές των Εργατικών έχουν ζητήσει την αποχώρηση του Στάρμερ, ενώ η πρώην υπουργός Κάθριν Γουέστ προτείνει εσωτερικές εκλογές για διάδοχο, αν δεν υπάρξει συμφωνία στο υπουργικό συμβούλιο.
  • Ο Στάρμερ αντιμετωπίζει προβλήματα στην εσωτερική πολιτική και στην οικονομία, παρά τις θετικές διεθνείς αντιδράσεις για τη στάση του σε θέματα Ιράν και Ουκρανίας.
  • Η απουσία σαφούς διαδόχου και η υποστήριξη ορισμένων κορυφαίων μελών του κόμματος πιθανόν διατηρούν τον Στάρμερ στην πρωθυπουργία προς το παρόν.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα πάρει τον λόγο σήμερα σε μια προσπάθεια να πείσει τόσο τους Βρετανούς όσο και το ίδιο του το κόμμα για την ικανότητά του να παραμείνει στη θέση μετά τις καταστροφικές για το Εργατικό Κόμμα τοπικές εκλογές της Πέμπτης.

Έπειτα από δύο χρόνια στην πρωθυπουργία αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με κρίση, αλλά ίσως να πρόκειται για την πιο σοβαρή μέχρι στιγμής καθώς αυξάνεται η δυσαρέσκεια μεταξύ των Βρετανών αλλά και μεταξύ των Εργατικών, οι οποίοι θεωρούν εκείνον υπεύθυνο για την ήττα του κόμματος.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόκειται να εκφωνήσει σήμερα ομιλία στην οποία σκοπεύει να δηλώσει ότι «για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα δεν αρκούν οι σταδιακές αλλαγές», σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας του που έδωσε στη δημοσιότητα η Ντάουνινγκ Στριτ.

Χθες Κυριακή ο Στάρμερ επανέλαβε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Observer την αποφασιστικότητά του να παραμείνει στην πρωθυπουργία για να φέρει σε πέρας «το έργο για το οποίο εξελέγη τον Ιούλιο του 2024».

Αυτή είναι μια κρίσιμη εβδομάδα για τον Βρετανό πρωθυπουργό, καθώς την Τετάρτη ο βασιλιάς Κάρολος θα εκφωνήσει ομιλία ενώπιον του κοινοβουλίου στην οποία θα παρουσιάσει τα σχέδια της κυβέρνησης για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

Σήμερα ο Στάρμερ θα αναφερθεί στις προτεραιότητές του, περιλαμβανομένων των στενότερων δεσμών με την ΕΕ, ώστε η Βρετανία να «ενισχυθεί οικονομικά, εμπορικά και στον τομέα της άμυνας».

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου στη Ντάουνινγκ Στριτ 10 για τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα στην Μέση Ανατολή

Εξέγερση

Στις τοπικές εκλογές οι Εργατικοί έχασαν έδαφος από το ακροδεξιό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, ακόμη και στα προπύργιά τους στη βόρεια Αγγλία και την Ουαλία. Την ίδια ώρα οι Πράσινοι, που βρίσκονται πιο αριστερά από τους Εργατικούς, αφαίρεσαν ψήφους από το κόμμα στο Λονδίνο.

Τώρα ο Στάρμερ καλείται να αντιμετωπίσει την εξέγερση στο εσωτερικό των Εργατικών, όπου ολοένα και περισσότεροι βουλευτές ζητούν την αποχώρησή του.

Το Σαββατοκύριακο η πρώην υπουργός και νυν βουλευτής Κάθριν Γουέστ ανακοίνωσε ότι, αν το υπουργικό συμβούλιο δεν καταφέρει να συμφωνήσει σε έναν αντικαταστάτη του Στάρμερ, τότε θα κινηθεί η ίδια για να προκαλέσει εσωτερικές εκλογές για να βρεθεί διάδοχος.

Αυτό μοιάζει ουσιαστικά αδύνατο: σύμφωνα με τους κανόνες του Εργατικού Κόμματος, χρειάζεται την υποστήριξη 81 βουλευτών (το 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας). Ωστόσο οι δηλώσεις της Γουέστ αποκαλύπτουν ότι κάποιοι βουλευτές αναζητούν τρόπους για να βρουν γρήγορα έναν αντικαταστάτη του πρωθυπουργού.

Περίπου 30 βουλευτές έχουν ζητήσει τις τελευταίες ημέρες την αποχώρηση Στάρμερ βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με καταμέτρηση του ιστότοπου LabourList.

«Πραγματικά δεχτήκαμε ένα χτύπημα από τους ψηφοφόρους. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι οι εσωτερικές εκλογές για να αλλάξουμε κατεύθυνση (...) είναι η σωστή απάντηση», δήλωσε χθες η Μπρίτζετ Φίλιπσον, σύμμαχος του πρωθυπουργού.

Κιρ Στάρμερ Βρετανία Βουλή

«Να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων»

Μετά την άφιξή του στη Ντάουνινγκ Στριτ, τον Ιούλιο του 2024, ο Στάρμερ δεν έχει πείσει πραγματικά τους Βρετανούς, λαμβάνοντας μέτρα που θεωρήθηκαν κατά της κοινωνίας, αυστηροποιώντας τη μεταναστευτική πολιτική - κάτι που απογοήτευσε τους ψηφοφόρους των Εργατικών- και αδυνατώντας να ανατάξει την οικονομία, ζήτημα που είχε αναγάγει σε προτεραιότητά του.

Εξάλλου έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τις αναγκαστικές αποχωρήσεις υπουργών της κυβέρνησής του και το σκάνδαλο του διορισμού του Πίτερ Μάντελεσον στη θέση του Βρετανού πρεσβευτή στις ΗΠΑ παρά τις στενές του σχέσεις με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

Η απόδοσή του στη διεθνή σκηνή απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν ή σε σχέση με την Ουκρανία έχουν προκαλέσει θετικές αντιδράσεις διεθνώς, αλλά δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν τα προβλήματα της εσωτερικής πολιτικής.

Ωστόσο η απουσία προφανούς διαδόχου ενδέχεται να τον κρατήσει προς το παρόν στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο για τους Εργατικούς οι πιθανοί διάδοχοι που διαφαίνονται δεν σπεύδουν να αμφισβητήσουν τον Στάρμερ, είτε πρόκειται για την πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ είτε για τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ.

Ένας άλλος υποψήφιος, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, η πιο δημοφιλής προσωπικότητα των Εργατικών σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί προς το παρόν να θέσει υποψηφιότητα καθώς δεν είναι βουλευτής.

Κανείς τους δεν έχει ζητήσει δημοσίως την αποχώρηση του Στάρμερ. «Ο πρωθυπουργός πρέπει τώρα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ορίσει την αλλαγή την οποία έχει ανάγκη η χώρα», τόνισε σε ανάρτησή της στο Χ η Ρέινερ μετά τις τοπικές εκλογές. «Πιθανόν αυτή να είναι η τελευταία μας ευκαιρία», επέμεινε.

