Κοντά στην έξοδο ο Στάρμερ: Πάνω απο 70 βουλευτές του ζητούν να παραιτηθεί από την πρωθυπουργία

Κρίσιμες ώρες για την πρωθυπουργία του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, καθώς η αμφισβήτηση στο πρόσωπό του δεν περιορίζεται πλέον σε ψιθύρους στους διαδρόμους του Γουέστμινστερ, αλλά εξελίσσεται σε μια ανοιχτή και συντονισμένη ανταρσία.

Νατάσα Παυλοπούλου

Η ατμόσφαιρα στη Ντάουνινγκ Στριτ είναι ηλεκτρισμένη, με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, να βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα διχασμένο υπουργικό συμβούλιο και μια κοινοβουλευτική ομάδα που μοιάζει να του δείχνει την πόρτα της εξόδου.

Η εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου δεν είναι πλέον μια τυπική διαδικασία χάραξης πολιτικής, αλλά μια μάχη επιβίωσης. Ανώτατοι υπουργοί, ανάμεσά τους και η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, φέρεται να έχουν διαμηνύσει στον Στάρμερ ότι η παραμονή του στην εξουσία χωρίς συγκεκριμένο ορίζοντα είναι πλέον μη βιώσιμη. Η πίεση για τον καθορισμό ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος αποχώρησης εντείνεται, καθώς η καταστροφική επίδοση των Εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές λειτούργησε ως καταλύτης για την εκδήλωση της συσσωρευμένης δυσφορίας. Πάνω από 70 βουλευτές έχουν ζητήσει δημόσια την παραίτησή του, ενώ έξι βοηθοί υπουργών έχουν αποχωρήσει

Στην πρώτη γραμμή της δημόσιας αντιπαράθεσης, ο γενικός γραμματέας του Στάρμερ, Ντάρεν Τζόουνς, ο οποίος εστάλη στα τηλεοπτικά στούντιο για να καθησυχάσει τα πνεύματα, άφησε ωστόσο την πόρτα των εξελίξεων ορθάνοιχτη. Η άρνησή του να επιβεβαιώσει αν ο Στάρμερ θα ηγηθεί του κόμματος στις επόμενες εκλογές, δηλώνοντας πως δεν μπορεί να προδικάσει καμία απόφαση του πρωθυπουργού, ερμηνεύτηκε ως σαφής ένδειξη ότι το τέλος της εποχής Στάρμερ ίσως απέχει μόνο μερικές ώρες ή ημέρες.

Το σκηνικό της εσωκομματικής σύγκρουσης περιπλέκεται από τον ανταγωνισμό των διαφορετικών τάσεων στους κόλπους των Εργατικών. Από τη μία πλευρά, οι «Μπλερικοί» φαίνεται να προκρίνουν τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ ως τον ιδανικό διάδοχο, με πολλούς να εκτιμούν ότι ο ίδιος είναι έτοιμος για το «θανατηφόρο πλήγμα» που θα επιταχύνει τις εξελίξεις. Από την άλλη, η αριστερή πτέρυγα του κόμματος παρακολουθεί με καχυποψία, φοβούμενη μια πλήρη επικράτηση των κεντρώων, και αναζητά τρόπους να καθυστερήσει τη διαδικασία, ίσως ποντάροντας σε μια μελλοντική επιστροφή του δημάρχου του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Η παραίτηση έξι υπουργικών βοηθών μέσα σε μια νύχτα και η δημόσια τοποθέτηση τουλάχιστον 80 βουλευτών κατά του πρωθυπουργού δημιουργούν μια εικόνα αποσύνθεσης που δύσκολα μπορεί να αναστραφεί. Στην ομιλία του χθες, ο Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε να διαψεύσει τους αμφισβητίες του και να επικεντρωθεί στο κυβερνητικό έργο, η πραγματικότητα των αριθμών ωστόσο είναι αμείλικτη. Η συγκέντρωση υπογραφών από την Κάθριν Γουέστ για την απομάκρυνσή του μέχρι τον Σεπτέμβριο δείχνει ότι ο έλεγχος της κατάστασης έχει πλέον περάσει στα χέρια των «ανταρτών» του κόμματος.

Η σημερινή ημέρα (12/5) θεωρείται καθοριστική. Καθώς οι υπουργοί κάθονται γύρω από το τραπέζι του υπουργικού συμβουλίου, το διακύβευμα δεν είναι μόνο η πολιτική καριέρα ενός ανθρώπου, αλλά η ενότητα και η μελλοντική πορεία του Εργατικού Κόμματος.

Η πολιτική αβεβαιότητα κυρίευσε και τις αγορές, αφότου ο Στάρμερ κλήθηκε να καταρτίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του ενόψει της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου άνοιξε με αρνητικό πρόσημο. Ο δείκτης μετοχών blue-chip FTSE 100 υποχώρησε έως και 1,1% στην έναρξη των συναλλαγών, σημειώνοντας πτώση 117 μονάδων στις 10.152 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδό του από το τέλος Μαρτίου.

Η λίρα υποχώρησε επίσης έναντι του δολαρίου, κατά μισό σεντ στα 1,3560 δολάρια. Η στερλίνα «δέχεται πιέσεις από την πολιτική αβεβαιότητα, καθώς ο Στάρμερ αντιμετωπίζει πιέσεις να παραιτηθεί», αναφέρει ο αναλυτής της IG, Τόνι Σικάμορ .

Τα βρετανικά κρατικά ομόλογα δέχθηκαν νέο ισχυρό κύμα πιέσεων, καθώς οι ανησυχίες για πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης Στάρμερ ενέτειναν τους φόβους για τα δημόσια οικονομικά της Βρετανίας. Η απόδοση του 30ετούς βρετανικού κρατικού ομολόγου (gilts), το οποίο είναι κατά κανόνα πιο ευαίσθητο σε πολιτικούς και δημοσιονομικούς κινδύνους, αυξήθηκε σχεδόν κατά 12 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 5,7%, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών που είχε καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι επενδυτές φοβούνται ότι μια αλλαγή πρωθυπουργού θα μπορούσε να φέρει στην εξουσία έναν πιο αριστερό υποψήφιο, του οποίου τα δημοσιονομικά σχέδια θα απαιτούσαν υψηλότερο δανεισμό

