Βρετανία: Οι 3 Εργατικοί που εποφθαλμιούν την καρέκλα του Στάρμερ

Snapshot Ο Κιρ Στάρμερ δεν σκοπεύει να παραιτηθεί παρά τις πιέσεις από τους επικριτές του στο Εργατικό Κόμμα.

Ο Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος του Μάντσεστερ, θεωρείται ο επικρατέστερος υποψήφιος για τη διαδοχή του Στάρμερ, αν και πρέπει πρώτα να εκλεγεί βουλευτής.

Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ υποστηρίζεται από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος και θα ευνοούσε μια γρήγορη αναμέτρηση για την ηγεσία.

Η πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός Άντζελα Ρέινερ, παρά τις παρελθούσες διαφωνίες, εξακολουθεί να ασκεί κριτική στην ηγεσία και πιθανόν προτιμά την υποψηφιότητα του Μπέρναμ.

Η εκλογή νέου ηγέτη απαιτεί υποστήριξη τουλάχιστον 81 βουλευτών των Εργατικών και τελική απόφαση από τα μέλη του κόμματος. Snapshot powered by AI

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διεμήνυσε σήμερα (12/5) προς κάθε κατεύθυνση οτι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί, σε ένα ισχυρό μήνυμα προς τους επικριτές του που ζητούν να εγκαταλείψει άμεσα τη Ντάουνιγκ Στριτ. Με τους «αντάρτες» των Εργατικών να καλούν τον Στάρμερ να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, υπάρχουν πολλές εικασίες σχετικά με το ποιος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει.

Για να του αντιταχθεί οποιοσδήποτε υποψήφιος θα χρειαζόταν την υποστήριξη 81 βουλευτών των Εργατικών (20% του συνόλου) και η τελική απόφαση θα ληφθεί από τα μέλη του κόμματος. Υπάρχουν ορισμένοι πιθανοί υποψήφιοι, οι αναμετρήσεις για την ηγεσία ωστόσο πολλές φορές παράγουν απροσδόκητα αποτελέσματα. Οι τρεις κορυφαίοι διεκδικητές, με τα σημερινά δεδομένα:

Άντι Μπέρναμ

Ο επικρατέστερος για να παραλάβει τη σκυτάλη είναι ο Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος του Μάντσεστερ, στη βόρεια Αγγλία, και το μόνο υψηλόβαθμο στέλεχος των Εργατικών που φαίνεται σημαντικά πιο δημοφιλής στους ψηφοφόρους από τον Στάρμερ, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να κερδίσει μια έδρα στο Κοινοβούλιο πριν αμφισβητήσει την υποψηφιότητά του, καθώς μόνο ένας βουλευτής μπορεί να γίνει ηγέτης των Εργατικών. Αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες, αν όχι πολύ περισσότερο για να οργανωθεί, επομένως ένα μεγαλύτερο χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του Στάρμερ θα ταίριαζε στις φιλοδοξίες του.

Γουές Στριτινγκ

Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, έχει υποστήριξη από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος και αναγνωρίζεται ευρέως ως ένας από τους πιο αποτελεσματικούς επικοινωνιολόγους της κυβέρνησης. Ωστόσο, έχει πληγεί από τις διασυνδέσεις του με τον Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος απολύθηκε από τη θέση του πρέσβη της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον όταν αποκαλύφθηκε το εύρος της φιλίας του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Θα μπορούσε να είναι προς όφελός του να υπάρξει μία γρήγορη αναμέτρηση για τη διαδοχή του Στάρμερ, επειδή ο Μπέρναμ πιθανότατα δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος.

Άντζελα Ρέινερ

Εν απουσία του Μπέρναμ, η Άντζελα Ρέινερ, η πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός, θα ήταν πιθανότατα η προτιμώμενη υποψήφια της αριστεράς πτέρυγας του κόμματος. Παραιτήθηκε, ωστόσο, πέρυσι λόγω μιας φορολογικής αναμέτρησης που δεν έχει ακόμη επιλυθεί. Χθες αύξησε την πίεση στον εκδίδοντας μια δήλωση στην οποία επέκρινε μια «τοξική κουλτούρα ευνοιοκρατίας» εντός του Εργατικού Κόμματος, προειδοποιώντας ότι το κόμμα μπορεί να βρίσκεται στην «τελευταία του ευκαιρία».

Χαρακτήρισε επίσης «λάθος» την απόφαση των επικεφαλής του κόμματος φέτος να εμποδίσουν τον Μπέρναμ να προσπαθήσει να θέσει υποψηφιότητα σε έκτακτες εκλογές για το Κοινοβούλιο. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η ιδια θα προτιμούσε να υποστηρίξει μια προσπάθεια του Μπέρναμ να αναλάβει την εξουσία, παρά να αμφισβητήσει η ίδια τον Στάρμερ.

Διαβάστε επίσης