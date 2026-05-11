Στάρμερ: «Θα αποδείξω ξανά ότι οι επικριτές μου κάνουν λάθος» - 'Εδωσε τέλος στα σενάρια παραίτησης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σε μια κρίσιμη ομιλία δεσμεύτηκε να αποδείξει στους επικριτές του ότι κάνουν λάθος, επιχειρώντας να σταθεροποιήσει την ηγεσία του μετά τις σημαντικές απώλειες του Εργατικού Κόμματος στις τοπικές εκλογές

Νατάσα Παυλοπούλου

  • Ο Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε να αποδξει ξανά ότι όσοι τον αμφισβητούν κάνουν λάθος, παρά την ήττα των Εργατικών και την πτώση της δημοτικότητάς του.
  • Παρά τις φωνές για παραίτηση μέσα στο κόμμα του, ο Στάρμερ δήλωσε ότι δεν θα λυγίσει από την αμφισβήτηση και θα επιμείνει στην ηγεσία του.
  • Ο πρωθυπουργός ανέλαβε προσωπική ευθύνη για την υλοποίηση της εντολής των εκλογών του 2024 και την οικοδόμηση μιας καλύτερης Βρετανίας.
  • Αναγνώρισε την απογοήτευση του κόσμου από το υπάρχον πολιτικό καθεστώς και την ανάγκη για βαθιές αλλαγές που θα αντιμετωπίσουν τα χρόνια προβλήματα κοινωνικής και οικονομικής δυσπραγίας.
  • Η ομιλία του Στάρμερ δεν παρουσίασε σαφή νέα πολιτική κατεύθυνση, προκαλώντας επιφυλάξεις σε ορισμένους βουλευτές του κόμματος.
Με τα μανίκια σηκωμένα, χωρίς σακάκι και γραβάτα, ένας ενθουσιώδης Κιρ Στάρμερ αποφάσισε να δείξει ότι αναλαμβάνει τα ηνία για να υπερασπιστεί όπως είπε τόσο τον εαυτό του όσο και το ίδιο το Εργατικό Κόμμα. Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε οτι έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι όσοι τον αμφισβητούν κάνουν λάθος και θα τους διαψεύσει για πρώτη φορά. Παράλληλα απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια αποχώρησής του, δηλώνοντας ότι δεν θα εγκαταλείψει τις ευθύνες του και δεν θα βυθίσει τη χώρα σε χάος.

Ερωτηθείς για τον αυξανόμενο αριθμό βουλευτών των Εργατικών που ζητούν την παραίτησή του μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών, ο πρωθυπουργός είπε: «Δεν πρόκειται να με λυγίσει το γεγονός ότι έχω κάποιους αμφισβητίες, ακόμη και μέσα στο δικό μου κόμμα - και δεν πρόκειται να με εμποδίσει το γεγονός ότι πρέπει να τους αποδείξω ότι κάνουν λάθος, και θα το κάνω».

«Είχα τους επικριτές μου όταν ανέλαβα το Εργατικό Κόμμα. Είχα τους επικριτές μου που έλεγαν ότι δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε αυτό το κόμμα και να το κάνουμε ικανό να κερδίσει τις εκλογές. Και τους διέψευσα. Και όταν το κάναμε αυτό, είχα τους αμφισβητίες μου, οι οποίοι έλεγαν, "δεν μπορείς να μας οδηγήσεις σε νίκη στις γενικές εκλογές μετά την ήττα του 2019. Δεν είναι δυνατό" - και τους απέδειξα ότι έκαναν λάθος. Θα τους αποδείξω ξανά ότι κάνουν λάθος.»

«Νιώθω επίσης βαθιά προσωπική ευθύνη να υλοποιήσω την εντολή που κερδίσαμε στις εκλογές του 2024, ως η πρώτη κυβέρνηση των Εργατικών εδώ και 14 χρόνια, η οποία έπρεπε να έρθει, να καθαρίσει το χάος και να οικοδομήσει μια καλύτερη Βρετανία». «Αυτό ήρθα να κάνω στην πολιτική και αυτό θα κάνω»

O Bρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ με τη σύζυγό του Βικτώρια

Κατά καιρούς, η ομιλία του Κιρ Στάρμερ θύμιζε αυτό που οι περισσότεροι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος θεωρούν ως την πιο επιτυχημένη ομιλία του ως πρωθυπουργός, στο συνέδριο του κόμματος τον περασμένο Σεπτέμβριο, σημειώνει το ΒΒC. Από άποψη ουσίας, ωστόσο προσθέτει ο Στάρμερ δεν έφερε την σαφή αλλαγή κατεύθυνσης ή την πολιτική ατζέντα που τουλάχιστον ορισμένοι από τους βουλευτές του λένε ότι επιθυμούν.

«Υπάρχει απογοήτευση σε όλη τη χώρα για το γεγονός ότι το status quo δεν λειτουργεί. Υπάρχει απογοήτευση για το γεγονός ότι η πολιτική δεν λειτουργεί για πάρα πολλούς ανθρώπους», πρόσθεσε ο Στάρμερ. «Και ναι, υπάρχει κάποια απογοήτευση μαζί μου, το αναγνωρίζω. Αλλά αυτή η απογοήτευση που περιγράφω έχει συσσωρευτεί εδώ και πολλά, πολλά χρόνια από ανθρώπους που αισθάνονται ότι η ζωή τους δεν βελτιώνεται, ότι το κέντρο της πόλης τους, το μέρος όπου ζουν δεν φαίνεται καλύτερο, ότι τα παιδιά τους δεν πρόκειται να έχουν καλύτερες ευκαιρίες από ό,τι είχαν αυτοί.

Αυτό ήταν που προκαλούσε αυτή την απογοήτευση. Αυτό είναι βαθύ. Αυτό είναι πολιτικό. Αυτή είναι η πρόκληση στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε. Και δεν είναι μια απογοήτευση που μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί. Είναι βαθιά συνδεδεμένη με το status quo που έχει αποτύχει για τόσα χρόνια και γι' αυτό πρέπει να το ανατρέψουμε αυτό».

Ο Στάρμερ βρέθηκε υπό πίεση μετά τις εκλογικές ήττες σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, όπου το Εργατικό Κόμμα έχασε σχεδόν 1.500 συμβούλους. Αντιμετωπίζει κριτική τόσο από το εσωτερικό του κόμματός του όσο και από την άνοδο του κόμματος «Reform UK» του Νάιτζελ Φάρατζ. Τα ποσοστά δημοτικότητάς του τον Απρίλιο/Μάιο 2026 έφτασαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και οι φωνές για την αποχώρησή του δυνάμωσαν.

