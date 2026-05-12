Κρήτη: Νέα διάσωση μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου – 588 μετανάστες έφτασαν στο νησί σε δύο μέρες

Snapshot Σε δύο ημέρες έφτασαν συνολικά 588 μετανάστες στην Κρήτη, αυξάνοντας την πίεση στις αρχές.

Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκαν έξι επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.

Drone της Frontex εντόπισε ξύλινη βάρκα με περίπου 40 μετανάστες νότια της Γαύδου.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας για καταγραφή και φιλοξενία.

Η μεταναστευτική ροή προς την Κρήτη παραμένει έντονη και προκαλεί ανησυχία στις τοπικές αρχές.

Μία ακόμη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (11/05) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, ανεβάζοντας σε έξι τις επιχειρήσεις που έγιναν μέσα στην ίδια ημέρα στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, drone της Frontex εντόπισε ξύλινη βάρκα με περίπου 40 μετανάστες, σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, περιπολικό σκάφος προσέγγισε το σημείο και περισυνέλεξε με ασφάλεια τους επιβαίνοντες, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και φιλοξενίας.

Η κατάσταση προκαλεί αυξημένη ανησυχία στις αρχές, καθώς η μεταναστευτική πίεση προς την Κρήτη παραμένει έντονη. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε μόλις δύο ημέρες έχουν φτάσει στο νησί συνολικά 588 μετανάστες, αριθμός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή.

