«Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά»: Τα ευρήματα που «δένουν» το θρίλερ με την 28χρονη στην Κρήτη

Τι έρευνα η Αστυνομία

Κατερίνα Ρίστα

«Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά»: Τα ευρήματα που «δένουν» το θρίλερ με την 28χρονη στην Κρήτη
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 28χρονη μητέρα βρέθηκε αιμόφυρτη έξω από αυτοκίνητο με σπασμένο προφυλακτήρα και ματωμένη πετσέτα στο σημείο.
  • Τα ευρήματα της αστυνομίας ενισχύουν το σενάριο ενδοοικογενειακής βίας, με πιθανό σπρώξιμο της γυναίκας από τον σύζυγο ενώ το αυτοκίνητο κινείτο.
  • Ο 30χρονος σύζυγος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, παρότι το ΚΤΕΟ δεν βρήκε βλάβες στην πόρτα του οχήματος.
  • Ένα από τα παιδιά του ζευγαριού φέρεται να δήλωσε ότι ο πατέρας έσπρωξε τη μητέρα από το αυτοκίνητο.
  • Η 28χρονη νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δεν μπορεί προς το παρόν να καταθέσει, ενώ το ζευγάρι είχε ιστορικό εντάσεων και βίας.
Snapshot powered by AI

Αίματα μέσα στο αυτοκίνητο, σπασμένος προφυλακτήρας και μια ματωμένη πετσέτα στο σημείο όπου εντοπίστηκε αιμόφυρτη η 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών συνθέτουν το παζλ της υπόθεσης που έχει σοκάρει την Κρήτη.

Τα ευρήματα που εξετάζουν οι αστυνομικοί ενισχύουν το σενάριο ενδοοικογενειακής βίας δηλαδή η νεαρή γυναίκα να χτυπήθηκε και στη συνέχεια να σπρώχτηκε έξω από το αυτοκίνητο ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει.

Η μητέρα της 28χρονης έφτασε στο σημείο μετά από τηλεφώνημα του συζύγου της κόρης της ο οποίος όπως υποστήριξε έκλαιγε στο τηλέφωνο λέγοντας της ότι η 28χρονη έπεσε από το αυτοκίνητο.

«Όταν έφτασα είδα το παιδί μου μέσα στα αίματα, της έβαλα μια πετσέτα κάτω από το κεφάλι», περιέγραψε.

Στενό συγγενικό πρόσωπο της 28χρονης υποστηρίζει πως τα τραύματα που φέρει δεν συνάδουν με πτώση από αυτοκίνητο.

«Το χτύπημα πίσω στο κεφάλι της δεν δικαιολογείται από πτώση. Πριν φύγουν από το σπίτι ο προφυλακτήρας ήταν στη θέση του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επιμένει στην εκδοχή του ατυχήματος ο 30χρονος

Ο 30χρονος σύζυγός της αναμένεται να απολογηθεί σήμερα. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας ωστόσο εκείνος επιμένει πως πρόκειται για ατύχημα.

«Άνοιξε η πόρτα και έπεσε κάτω, είχε πρόβλημα και είχα αμελήσει να τη φτιάξω», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Πάντως η αυτοψία στο όχημα από το ΚΤΕΟ δεν εντόπισε καμία βλάβη στην πόρτα του.

Ακόμη ένα από τα παιδιά του ζευγαριού φέρεται να είπε στη θεία του πως «ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά από το αυτοκίνητο».

Η 28χρονη νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μέχρι στιγμής δεν είναι σε θέση να καταθέσει καθώς σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της, δεν θυμάται τι συνέβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι είναι μαζί από το σχολείο δηλαδή περισσότερα από 10 χρόνια. Τον τελευταίο καιρό είχαν εντάσεις μεταξύ τους ενώ ο 30χρονος είχε επιτεθεί ξανά στην 28χρονη όταν την έψαχνε στα μπαρ, ενώ φέρεται να χτύπησε και την πεθερά του όταν μπήκε στη μέση να τους χωρίσει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη εξοπλίζεται: Το SAFE, οι αμυντικοί προϋπολογισμοί και η ενόχληση της Γαλλίας με τον μεγάλο γερμανικό στρατό

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Δεν θα επαναπατριστεί άμεσα - «Είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε» λέει ο Γεωργιάδης

09:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 23χρονος ο οποίος επιχείρησε να εισάγει στη χώρα ατμικές συσκευές κανναβινοειδών

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Χτύπησε τη σύζυγό του και της έσπασε το δόντι μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους

09:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Ανήλικοι έκλεψαν πορτοφόλι, αφαίρεσαν πιστωτική κάρτα και έκαναν αγορές σε καταστήματα

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ενέκρινε νόμο για επιβολή θανατικής ποινής και δημόσιες δίκες για τους εμπλεκόμενους στην 7η Οκτωβρίου

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος που χτύπησε τον 73χρονο πατέρα του και τον απείλησε με καραμπίνα

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 20χρονος με ροζ κοκαΐνη - Το ναρκωτικό των πάρτι εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Λάρισα

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Γυναίκα συλλέγει, επισκευάζει και δωρίζει ποδήλατα σε παιδιά

08:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξεκάθαρο μήνυμα Γιαννακόπουλου για Game 5 με Βαλένθια - «Αυτοί οι παίκτες θα δουν Final 4 από TV;»

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

08:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Παρακολουθούσαμε καιρό τη συμμορία των ληστών της Τιθορέας - Τι είπε για όπλα, κυκλοφοριακό και πατίνια

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα διάσωση μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου – 588 μετανάστες έφτασαν στο νησί σε δύο μέρες

08:45ΥΓΕΙΑ

Έτσι θα πετύχετε ύφεση στον διαβήτη τύπου 2

08:34ΕΛΛΑΔΑ

«Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά»: Τα ευρήματα που «δένουν» το θρίλερ με την 28χρονη στην Κρήτη

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας, κέντρο και Αττική οδό

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη περιπέτεια Γαλλίδας που βρέθηκε θετική στον χανταϊό: Είχε συμπτώματα και οι γιατροί της είπαν πως έχει άγχος

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

08:14TRAVEL

Ποιος ελληνικός προορισμός συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ρομαντικές επιλογές ταξιδιωτικού οδηγού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Ακρωτηριάστηκε το δεξί του πόδι

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Πώς έγινε το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - Αυτό είναι το σκάφος που τον χτύπησε

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

08:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιούνκερ: «Υπουργός άλλης χώρας στο Eurogroup πρότεινε να πουληθεί η Ακρόπολη –Της απάντησα "σκάσε"»

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Σπίτι του Τρόμου στην Ισπανία: Τρία αδέλφια σε 4ετή «καραντίνα» από τους γονείς σε άθλιες συνθήκες

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Απόψε ο Α’ ημιτελικός

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Απίστευτη γκάφα Ολλανδών νοσηλευτών τους έβαλε σε καραντίνα έξι εβδομάδων

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

08:34ΕΛΛΑΔΑ

«Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά»: Τα ευρήματα που «δένουν» το θρίλερ με την 28χρονη στην Κρήτη

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη περιπέτεια Γαλλίδας που βρέθηκε θετική στον χανταϊό: Είχε συμπτώματα και οι γιατροί της είπαν πως έχει άγχος

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

06:37WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Αν κοιμάστε με ανεμιστήρα σταματήστε το αμέσως - Αυτός είναι ο λόγος

22:01LIFESTYLE

Τέλος μέχρι νεωτέρας το Survivor: Σοβαρό ατύχημα για παίκτη στον Άγιο Δομίνικο

01:58LIFESTYLE

Survivor: Ανακοίνωση από Acun Medya για τον Έλληνα παίχτη – Σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση της υγείας του – Τι αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης

22:29LIFESTYLE

Βαριά τραυματίας παίκτης του Survivor: Τι συνέβη στον Άγιο Δομίνικο

08:04WHAT THE FACT

Μεγάλος βιβλικός ποταμός στερεύει όπως είχε προβλεφθεί στη Βίβλο πριν από τον Αρμαγεδδώνα

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

08:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξεκάθαρο μήνυμα Γιαννακόπουλου για Game 5 με Βαλένθια - «Αυτοί οι παίκτες θα δουν Final 4 από TV;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ