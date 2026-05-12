«Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά»: Τα ευρήματα που «δένουν» το θρίλερ με την 28χρονη στην Κρήτη

Snapshot Η 28χρονη μητέρα βρέθηκε αιμόφυρτη έξω από αυτοκίνητο με σπασμένο προφυλακτήρα και ματωμένη πετσέτα στο σημείο.

Τα ευρήματα της αστυνομίας ενισχύουν το σενάριο ενδοοικογενειακής βίας, με πιθανό σπρώξιμο της γυναίκας από τον σύζυγο ενώ το αυτοκίνητο κινείτο.

Ο 30χρονος σύζυγος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, παρότι το ΚΤΕΟ δεν βρήκε βλάβες στην πόρτα του οχήματος.

Ένα από τα παιδιά του ζευγαριού φέρεται να δήλωσε ότι ο πατέρας έσπρωξε τη μητέρα από το αυτοκίνητο.

Η 28χρονη νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δεν μπορεί προς το παρόν να καταθέσει, ενώ το ζευγάρι είχε ιστορικό εντάσεων και βίας.

Αίματα μέσα στο αυτοκίνητο, σπασμένος προφυλακτήρας και μια ματωμένη πετσέτα στο σημείο όπου εντοπίστηκε αιμόφυρτη η 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών συνθέτουν το παζλ της υπόθεσης που έχει σοκάρει την Κρήτη.

Τα ευρήματα που εξετάζουν οι αστυνομικοί ενισχύουν το σενάριο ενδοοικογενειακής βίας δηλαδή η νεαρή γυναίκα να χτυπήθηκε και στη συνέχεια να σπρώχτηκε έξω από το αυτοκίνητο ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει.

Η μητέρα της 28χρονης έφτασε στο σημείο μετά από τηλεφώνημα του συζύγου της κόρης της ο οποίος όπως υποστήριξε έκλαιγε στο τηλέφωνο λέγοντας της ότι η 28χρονη έπεσε από το αυτοκίνητο.

«Όταν έφτασα είδα το παιδί μου μέσα στα αίματα, της έβαλα μια πετσέτα κάτω από το κεφάλι», περιέγραψε.

Στενό συγγενικό πρόσωπο της 28χρονης υποστηρίζει πως τα τραύματα που φέρει δεν συνάδουν με πτώση από αυτοκίνητο.

«Το χτύπημα πίσω στο κεφάλι της δεν δικαιολογείται από πτώση. Πριν φύγουν από το σπίτι ο προφυλακτήρας ήταν στη θέση του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επιμένει στην εκδοχή του ατυχήματος ο 30χρονος

Ο 30χρονος σύζυγός της αναμένεται να απολογηθεί σήμερα. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας ωστόσο εκείνος επιμένει πως πρόκειται για ατύχημα.

«Άνοιξε η πόρτα και έπεσε κάτω, είχε πρόβλημα και είχα αμελήσει να τη φτιάξω», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Πάντως η αυτοψία στο όχημα από το ΚΤΕΟ δεν εντόπισε καμία βλάβη στην πόρτα του.

Ακόμη ένα από τα παιδιά του ζευγαριού φέρεται να είπε στη θεία του πως «ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά από το αυτοκίνητο».

Η 28χρονη νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μέχρι στιγμής δεν είναι σε θέση να καταθέσει καθώς σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της, δεν θυμάται τι συνέβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι είναι μαζί από το σχολείο δηλαδή περισσότερα από 10 χρόνια. Τον τελευταίο καιρό είχαν εντάσεις μεταξύ τους ενώ ο 30χρονος είχε επιτεθεί ξανά στην 28χρονη όταν την έψαχνε στα μπαρ, ενώ φέρεται να χτύπησε και την πεθερά του όταν μπήκε στη μέση να τους χωρίσει.

