Ηράκλειο: Η κατάθεση της μητέρας της 28χρονης - «Γωγώ, τα παιδιά μας», φώναζε ο κατηγορούμενος

Snapshot Ο σύζυγος της 28χρονης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ισχυρίζεται ότι η πτώση της γυναίκας από το αυτοκίνητο ήταν ατύχημα λόγω προβλήματος στην πόρτα.

Η μητέρα της 28χρονης περιέγραψε ότι βρήκε την κόρη της αιμορραγούσα στο κεφάλι, ενώ ο γαμπρός τηε φώναζε για τα παιδιά τους.

Η μητέρα κατέθεσε ότι υπήρχαν προστριβές στο ζευγάρι, αναφέροντας ένα προηγούμενο επεισόδιο βίας όταν ο κατηγορούμενος χαστούκισε τη σύζυγό του.

Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τον σπασμένο προφυλακτήρα της κλούβας, που ήταν άθικτος 22 λεπτά πριν το συμβάν, σύμφωνα με κάμερα ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστική είναι η κατάθεση που έδωσε η μητέρα της 28χρονης γυναίκας από το Ηράκλειο, ο σύζυγος της οποίας κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η πεθερά του κατηγορουμένου περιγράφει ότι ο γαμπρός της τής τηλεφώνησε κλαίγοντας στις 6 παρά 20 το απόγευμα του Σαββάτου και της είπε: «Η Γωγώ έπεσε από το αυτοκίνητο, άνοιξε η πόρτα και έχει χτυπήσει στο κεφάλι».

Εκείνη ρωτούσε επανειλημμένα πού βρισκόταν το ζευγάρι, ώστε να μπορέσει να τους βοηθήσει, όμως εκείνος δεν απαντούσε, παρά μόνο έκλαιγε, όπως περιγράφει η γυναίκα.

Πήρα μια πετσέτα και την έβαλα κάτω από το κεφάλι της που αιμορραγούσε

Όταν η μητέρα της 28χρονης κατέφθασε στο σημείο, αντίκρισε το παιδί της πεσμένο ανάσκελα στο έδαφος, κάθετα στο οδόστρωμα, περίπου 3-4 μέτρα πίσω από την κλούβα, με την πόρτα του συνοδηγού ανοιχτή.

Τα παιδιά ήταν στα πίσω καθίσματα και ο γαμπρός της πήγαινε πάνω-κάτω προς την σύζυγο του, φωνάζοντας: «Γωγώ τα παιδιά μας...»

Η μητέρα είδε αίμα να τρέχει από το κεφάλι της κόρης της και πήρε μία πετσέτα και την έβαλε από κάτω. Η μητέρα φέρεται να κατέθεσε ότι η κόρη της δεν της ανέφερε κάτι για το πώς έγινε το συμβάν, της έλεγε μόνο ότι ζαλίζεται και πονάει το κεφάλι της.

Η ίδια φέρεται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, να κατέθεσε ότι ναι μεν ο γαμπρός της αγαπά υπερβολικά την κόρη της, καθώς είναι μαζί από μικρά παιδιά, ωστόσο είχαν κάποιες προστριβές μεταξύ τους.

Επικαλείται, μάλιστα, ένα επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2026, όταν η Γωγώ ήταν έγκυος 8 μηνών. Ο 30χρονος ήταν σε μπαρ με μία κοπέλα, η σύζυγος τού πέταξε ένα ποτήρι και εκείνος τότε φέρεται να την χαστούκισε.

Η απολογία του 30χρονου

Ο 30χρονος επιμένει όσα συνέβησαν ήταν ατύχημα. Ισχυρίζεται ότι η Γωγώ έπεσε από το αυτοκίνητο καθώς άνοιξε η πόρτα και βρέθηκε στο οδόστρωμα. «Ενώ βρισκόμασταν στο ύψος της Αγίας Φωτεινής, 500 μέτρα από την οικία μας, ξαφνικά βλέπω την πόρτα του συνοδηγού να ανοίγει και την σύζυγό μου η οποία καθόταν στη θέση του συνοδηγού, να πέφτει στο έδαφος. Αμέσως σταμάτησα δεξιά, και πλησίασα την σύζυγό μου, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της…».

Βάσει της προανακριτικής απολογίας, όλοι, δηλαδή το ζευγάρι, τα δύο μεγαλύτερα παιδιά αλλά και το καλάθι με το μωρό ήταν μπροστά στο αυτοκίνητο.

Ωστόσο, ο αδερφός της 28χρονης στην κατάθεση του φέρεται να αναφέρει ότι όταν έσπευσαν στο σημείο, με τη μητέρα του, και αντίκρισαν πεσμένη στο έδαφος την Γωγώ, εκείνος άνοιξε την πλαϊνή πόρτα της κλούβας και έβγαλε από μέσα τα δύο μεγαλύτερα ανίψια του, τα οποία κάθονταν πάνω σε κούτες. Ο 30χρονος επιμένει να ισχυρίζεται ότι η πόρτα είχε θέμα ασφαλείας, άνοιγε από μόνη της, και είχε αμελήσει να την φτιάξει.

Βεβαίως, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα σε σχέση με τον σπασμένο προφυλακτήρα που βρέθηκε φορτωμένος πίσω στην κλούβα, ενώ 22 λεπτά νωρίτερα, όταν δηλαδή αποχωρούσαν οικογενειακώς από το σπίτι, ο προφυλακτήρας ήταν στη θέση του, σύμφωνα με την κάμερα ασφαλείας της κατοικίας.

