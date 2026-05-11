Hράκλειο: Το παιδί «καίει» τον 30χρονο πατέρα που παρέσυρε την 27χρονη μητέρα του

Άλλη μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σοκάρει το πανελλήνιο, με έναν 30χρονο άνδρα, να μην διστάζει να παρασύρει με το αυτοκίνητό του, την 27χρονη σύζυγο και μητέρα των τεσσάρων παιδιών του, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο όχημα σε περιοχή του Ηρακλείου.

Οι παιδοψυχολόγοι μαθαίνουν από τα παιδιά τι συνέβη

Η 27χρονη δεν είναι ακόμα σε θέση να δώσει κατάθεση στο Ανθρωποκτονιών, ωστόσο, μέχρι να είναι σε θέση να μιλήσει, τα παιδιά και δη το μεγαλύτερο έχουν μιλήσει με τους παιδοψυχολόγους της ΕΛ.ΑΣ. κι έχουν ρίξει «φως».

Μάλιστα, η κόρη του ζευγαριού που καθόταν στο πίσω κάθισμα, φέρεται να περιέγραψε στον μεγαλύτερο αδερφό του- ο οποίος δεν βρισκόταν στο όχημα -μία ιδιαίτερα χαρακτηριστική σκηνή από το συμβάν, και φαίνεται να είναι καταλυτική για το τι ακριβώς συνέβη.

Το ζευγάρι έχει τέσσερα παιδιά, το μικρότερο μόλις 3 μηνών. Ο 30χρονος που πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου φέρεται να υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα.

Ο ίδιος είπε ισχυρίστηκε ότι ξαφνικά, εν κινήσει η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε και η μάνα πετάχτηκε ως δια μαγείας έξω. Ο 30χρονος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, βάσει του αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις.

Το χρονικό της παράσυρσης

Το ζευγάρι με τα τέσσερα παιδιά-ανάμεσα στα οποία και το μόλις 3 μηνών βρέφος-αναχωρεί από το σπίτι της οικογένειας στις 5.20 το απόγευμα του Σαββάτου. Επιβιβάζονται στο αυτοκίνητο, τύπου κλούβα, προκειμένου να μεταβούν στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο κατάστημα εστίασης που διατηρεί ο 30χρονος.

Στις 5.42 ο 30χρονος καλεί στο τηλέφωνο την πεθερά του και φέρεται να την ενημερώνει, μιλώντας ακατάληπτα, ότι είχαν κάποιο ατύχημα. Η γυναίκα εμφανώς ανήσυχη φεύγει με τον γιο της για να πάνε να τους βρουν και να δουν τι είχε συμβεί.

Τους εντόπισαν σε απόσταση μόλις 500 μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, γεγονός που προκάλεσε υποψίες για το ότι διένυσαν μόλις 500 μέτρα σε 22 λεπτά. Ο 30χρονος ισχυρίστηκε ότι επέστρεψαν στο σπίτι καθώς είχαν ξεχάσει πράγματα του μωρού. Η κοπέλα ήταν πεσμένη στο έδαφος. Το μισό σώμα ήταν στο οδόστρωμα, το άλλο μισό στα χόρτα. Η περιοχή εκεί είναι αγροτική και δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας ώστε να υπάρξει υλικό που μπορεί να «φωτίσει» τι ακριβώς συνέβη στο χρονικό αυτό διάστημα των 22 λεπτών.

Αίματα σε πολλά σημεία του οχήματος

Το αυτοκίνητο του 30χρονου, ήταν σε κακή κατάσταση. Ο προφυλακτήρας είχε πέσει και τον είχε φορτώσει πίσω. Αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος στην χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού, στην πλαϊνή συρόμενη πόρτα της κλούβας εντοπίζονται αιμάτινες δαχτυλιές, ενώ αιμάτινα ίχνη και μάλιστα αρκετά υπάρχουν και στην πίσω πλευρά της κλούβας.

Πάντως, σε κατάθεση στενού συγγενικού προσώπου της 27χρονης, φέρεται να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά ενδοοικογενειακών προστριβών του ζευγαριού, με τελευταίο τον Ιανουάριο του 2026.