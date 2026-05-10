Θρίλερ με την 27χρονη μητέρα στο Ηράκλειο: Σοκάρει η μαρτυρία ανήλικου παιδιού της οικογένειας

«Κλειδί» στην υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει η κατάθεση της 27χρονης, εφόσον βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας της και είναι σε θέση να επικοινωνήσει

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Η 27χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών τραυματίστηκε σοβαρά σε ένα μυστηριώδες περιστατικό στο Ηράκλειο, με τον 30χρονο σύζυγό της να συλλαμβάνεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
  • Ο 30χρονος ισχυρίζεται ότι το τραύμα προκλήθηκε από ατύχημα, καθώς άνοιξε η πόρτα του οχήματος εν κινήσει και η γυναίκα έπεσε στο οδόστρωμα.
  • Η αστυνομία εξετάζει διάφορα σενάρια, μεταξύ των οποίων τροχαίο ατύχημα, κακόβουλη ενέργεια ή χτύπημα με το αυτοκίνητο, ενώ έχει συλλέξει DNA και δείγματα αίματος από το όχημα.
  • Η 27χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και δεν μπορεί ακόμα να καταθέσει, ενώ εξετάζεται και η μαρτυρία παιδιού που βρισκόταν στο όχημα, με πιθανή εμπλοκή παιδοψυχολόγου.
  • Υπάρχουν αναφορές για προηγούμενες ενδοοικογενειακές διαμάχες μεταξύ του ζευγαριού, με τελευταία καταγεγραμμένη τον Ιανουάριο του 2026.
Σε θρίλερ για γερά στομάχια εξελίσσεται η υπόθεση του μυστηριώδους βαρύτατου τραυματισμού που υπέστη η 27χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών στην Παντάνασσα Ηρακλείου με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν κομμάτι-κομμάτι το παζλ.

«Κλειδί» στην υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει η κατάθεση της 27χρονης, εφόσον βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας της και είναι σε θέση να επικοινωνήσει. Όπως αναφέρει το cretalive.gr, δεν αποκλείεται να επιστρατευθεί και παιδοψυχολόγος προκειμένου να εξετάσει ένα από τα παιδιά που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και το οποίο περιέγραψε μία σκηνή που οδήγησε και στη σύλληψη του 30χρονου συζύγου της 27χρονης μητέρας.

Το μόνο δεδομένο στην υπόθεση προς το παρόν είναι ότι ο 30χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής μητέρας.

Τι υποστηρίζει ο 30χρονος συλληφθείς

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι έχει 4 παιδιά με το μικρότερο να είναι μόλις 3 μηνών. Ο συλληφθείς πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας. Όπως ισχυρίζεται ο 30χρονος άνοιξε ξαφνικά την πόρτα του οχήματος ενώ ήταν εν κινήσει με την 27χρονη να πέφτει στο οδόστρωμα και να τραυματίζεται σοβαρά. Με λίγα λόγια ο άνδρας κάνει λόγο για ατύχημα που αποδίδει σε πρόβλημα της πόρτας του συνοδηγού.

Σημειώνεται ότι ο 30χρονος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, βάσει του αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις.

Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Η ΕΛΑΣ, σε μία προσπάθεια να ρίξει φως στο τι ακριβώς συνέβη εξετάζει διάφορες εκδοχές με τις πιο βασικές να είναι:

  • να σημειώθηκε τροχαίο και λόγω μέθης να μην θυμάται πολλά
  • να την πέταξε πάνω στο «πιώμα» του έξω από το αυτοκίνητο
  • ή ακόμα και να την χτύπησε με το αμάξι
  • βάσει και της ποινικής δίωξης που ασκήθηκε σε βάρος του, εξετάζεται επίσης και το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας

Από ‘κει και πέρα, έχει ληφθεί DNA και δείγματα αίματος από το αυτοκίνητο. Το όχημα και η πόρτα ειδικότερα θα ελεγχθούν από αρμόδιο πραγματογνώμονα και από ΚΤΕΟ.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όσον αφορά τη χρονική σειρά των γεγονότων, οι αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι το ζευγάρι με τα τρία παιδιά-ανάμεσα στα οποία και το μόλις 3 μηνών βρέφος-αναχωρεί από το σπίτι της οικογένειας στις 5.20 το απόγευμα του Σαββάτου και επιβιβάζονται στο αυτοκίνητο, τύπου κλούβα, προκειμένου να μεταβούν στο Ηράκλειο, στο κατάστημα εστίασης που διατηρεί ο 30χρονος. Στις 5.42 ο 30χρονος καλεί στο τηλέφωνο την πεθερά του και φέρεται να την ενημερώνει, σχεδόν ακαταλαβίστικα, ότι είχαν κάποιο ατύχημα. Η γυναίκα εμφανώς ανήσυχη φεύγει με τον γιο της για να πάνε να τους βρουν και να δούνε τι είχε συμβεί.

Τους εντοπίζουν σε απόσταση μόλις 500 μέτρα από το σπίτι της οικογένειας. Περίεργο δεδομένου ότι το ζευγάρι με τα παιδιά είχαν αναχωρήσει 22 λεπτά νωρίτερα και άρα θα ήταν αδύνατον να έχουν διανύσει μόλις μισό χιλιόμετρο.

Ο 30χρονος το δικαιολόγησε, υποστηρίζοντας ότι επέστρεφαν στο σπίτι καθώς είχαν ξεχάσει πράγματα του μωρού (μπειμπιλίνο - φαγητό). Η κοπέλα ήταν πεσμένη στο έδαφος. Το μισό σώμα ήταν στο οδόστρωμα, το άλλο μισό στα χόρτα. Σημειώνεται ότι η περιοχή εκεί είναι αγροτική και δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας ώστε να υπάρξει υλικό που μπορεί να «φωτίσει» τι ακριβώς συνέβη στο χρονικό αυτό διάστημα των 22 λεπτών.

Το αυτοκίνητο του 30χρονου, δηλαδή η κλούβα, ήταν σε κακή κατάσταση. Ο προφυλακτήρας είχε πέσει και τον είχε φορτώσει πίσω. Αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος στην χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού, στην πλαϊνή συρόμενη πόρτα της κλούβας εντοπίζονται αιμάτινες δαχτυλιές, ενώ αιμάτινα ίχνη και μάλιστα αρκετά υπάρχουν και στην πίσω πλευρά της κλούβας.

Μέχρι στιγμής η 27χρονη, η οποία νοσηλεύεται στο ΠαΓΝΗ, δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση. Κάποιες λέξεις έχει ψελλίσει, όμως μετά βίας ανοίγει τα μάτια της. Κάποια στιγμή φέρεται να είπε «μάλλον αμάξι με χτύπησε», χωρίς όμως να είναι σε θέση να πει κάτι άλλο.

Η κατάθεση της 27χρονης, όταν πλέον είναι σε θέση να τη δώσει, ίσως ρίξει φως στο μυστηριώδες σκηνικό, ενώ ίσως οι Αρχές κρίνουν απαραίτητο να εξεταστεί από παιδοψυχολόγο το κοριτσάκι της οικογένειας που επέβαινε με τα δύο αδερφάκια της στην κλούβα και φέρεται να είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Περιέγραψε μία συγκεκριμένη σκηνή. Φυσικά είναι μικρό παιδί και χρειάζεται προσέγγιση από ειδικό.

Πάντως, σε κατάθεση στενού συγγενικού προσώπου της 27χρονης, φέρεται να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά ενδοοικογενειακών προστριβών του ζευγαριού, με τελευταίο τον Ιανουάριο του 2026.

