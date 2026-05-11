Ηράκλειο: Με περιτραυματική αμνησία η 28χρονη μητέρα - Το σημείο που την εντόπισαν αιμόφυρτη

Ο 30χρονος σύζυγός της ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, βάσει του αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε

Το σημείο που βρέθηκε αιμόφυρτη η 28χρονη μετά την παράσυρση 

Στη Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ), σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, νοσηλεύεται η 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οποία βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου, σε περιοχή της Παντάνασσας, λίγα μόλις λεπτά αφότου είχε επιβιβαστεί στο όχημα του συζύγου της μαζί με τα παιδιά τους.

Όπως δήλωσε ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης στο cretalive.gr, η νεαρή μητέρα φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο δεν κρίνεται ότι διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. "Θα παραμείνει μερικές ημέρες για παρακολούθηση και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά" ανέφερε ο κ. Χαλκιαδάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι η γυναίκα είχε μια "περιτραυματική αμνησία", δεν θυμόταν δηλαδή τι ακριβώς συνέβη.

«Κλειδί» στην υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει η κατάθεση της 28χρονης μητέρας, εφόσον βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας της και είναι σε θέση να επικοινωνήσει. Ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της νεαρής μητέρας και έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τρίτη, ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα. Ο ισχυρισμός που προβάλλει είναι ότι εν κινήσει, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η γυναίκα του πετάχτηκε δεξιά στο οδόστρωμα. Έκανε λόγο δηλαδή για ατύχημα που απέδωσε σε πρόβλημα της πόρτας του συνοδηγού.

Ο 30χρονος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, βάσει του αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο που εντοπίστηκε αιμόφυρτη η νεαρή μητέρα:

Οι παιδοψυχολόγοι μαθαίνουν από τα παιδιά τι συνέβη

Η 27χρονη δεν είναι ακόμα σε θέση να δώσει κατάθεση στο Ανθρωποκτονιών, ωστόσο, μέχρι να είναι σε θέση να μιλήσει, τα παιδιά και δη το μεγαλύτερο έχουν μιλήσει με τους παιδοψυχολόγους της ΕΛ.ΑΣ. κι έχουν ρίξει «φως».

Μάλιστα, η κόρη του ζευγαριού που καθόταν στο πίσω κάθισμα, φέρεται να περιέγραψε στον μεγαλύτερο αδερφό του- ο οποίος δεν βρισκόταν στο όχημα -μία ιδιαίτερα χαρακτηριστική σκηνή από το συμβάν, και φαίνεται να είναι καταλυτική για το τι ακριβώς συνέβη.

Το ζευγάρι έχει τέσσερα παιδιά, το μικρότερο μόλις 3 μηνών. Ο 30χρονος που πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου φέρεται να υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα.

Ο ίδιος είπε ισχυρίστηκε ότι ξαφνικά, εν κινήσει η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε και η μάνα πετάχτηκε ως δια μαγείας έξω. Ο 30χρονος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, βάσει του αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις.

Το χρονικό της παράσυρσης

Το ζευγάρι με τα τέσσερα παιδιά-ανάμεσα στα οποία και το μόλις 3 μηνών βρέφος-αναχωρεί από το σπίτι της οικογένειας στις 5.20 το απόγευμα του Σαββάτου. Επιβιβάζονται στο αυτοκίνητο, τύπου κλούβα, προκειμένου να μεταβούν στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο κατάστημα εστίασης που διατηρεί ο 30χρονος.

Στις 5.42 ο 30χρονος καλεί στο τηλέφωνο την πεθερά του και φέρεται να την ενημερώνει, μιλώντας ακατάληπτα, ότι είχαν κάποιο ατύχημα. Η γυναίκα εμφανώς ανήσυχη φεύγει με τον γιο της για να πάνε να τους βρουν και να δουν τι είχε συμβεί.

Τους εντόπισαν σε απόσταση μόλις 500 μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, γεγονός που προκάλεσε υποψίες για το ότι διένυσαν μόλις 500 μέτρα σε 22 λεπτά. Ο 30χρονος ισχυρίστηκε ότι επέστρεψαν στο σπίτι καθώς είχαν ξεχάσει πράγματα του μωρού. Η κοπέλα ήταν πεσμένη στο έδαφος. Το μισό σώμα ήταν στο οδόστρωμα, το άλλο μισό στα χόρτα. Η περιοχή εκεί είναι αγροτική και δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας ώστε να υπάρξει υλικό που μπορεί να «φωτίσει» τι ακριβώς συνέβη στο χρονικό αυτό διάστημα των 22 λεπτών.

Αίματα σε πολλά σημεία του οχήματος

Το αυτοκίνητο του 30χρονου, ήταν σε κακή κατάσταση. Ο προφυλακτήρας είχε πέσει και τον είχε φορτώσει πίσω. Αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος στην χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού, στην πλαϊνή συρόμενη πόρτα της κλούβας εντοπίζονται αιμάτινες δαχτυλιές, ενώ αιμάτινα ίχνη και μάλιστα αρκετά υπάρχουν και στην πίσω πλευρά της κλούβας.

Πάντως, σε κατάθεση στενού συγγενικού προσώπου της 27χρονης, φέρεται να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά ενδοοικογενειακών προστριβών του ζευγαριού, με τελευταίο τον Ιανουάριο του 2026.

