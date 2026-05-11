Ηράκλειο - «Ήταν γεμάτη αίματα στο κεφάλι», λέει αυτόπτης μάρτυρας για την παράσυρση της 28χρονης

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για την υπόθεση ξυλοδαρμού της 27χρονης από τον σύζυγό της στην Κρήτη

Ηράκλειο - «Ήταν γεμάτη αίματα στο κεφάλι», λέει αυτόπτης μάρτυρας για την παράσυρση της 28χρονης
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια 27χρονη πολύτεκνη μητέρα βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άσφαλτο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ.
  • Ο 30χρονος σύζυγός της συνελήφθη και διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, με μαρτυρία του μεγαλύτερου παιδιού να επιβαρύνει τη θέση του.
  • Ο σύζυγος ισχυρίστηκε ότι η πόρτα του οχήματος ήταν χαλασμένη και η σύζυγος έπεσε από το αυτοκίνητο, ενώ το παιδί κατέθεσε ότι εκείνος άνοιξε την πόρτα και την έσπρωξε.
  • Μαρτυρίες και καταγγελίες περιγράφουν προηγούμενα περιστατικά βίας και χτυπήματα από τον σύζυγο, με τις Αρχές να ερευνούν επίσης αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα.
  • Το όχημα εξετάζεται από πραγματογνώμονες, ενώ έχουν βρεθεί ίχνη αίματος και λαμβάνονται δείγματα DNA για να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
Snapshot powered by AI

Το απόγευμα Σαββάτου και συγκεκριμένα στις 17:00, η 27χρονη με τον σύζυγό της και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους επιβιβάζονται στο λευκό φορτηγάκι του 30χρονου και αποχωρούν από τη γειτονιά τους στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Λίγη ώρα αργότερα, η εικόνα αλλάζει δραματικά. Η 27χρονη εντοπίζεται αιμόφυρτη στην άσφαλτο, με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ ο προφυλακτήρας έχει αποκολληθεί και βρίσκεται τοποθετημένος στην καρότσα του οχήματος.

Η υπόθεση που συγκλονίζει το Ηράκλειο εξελίσσεται σε θρίλερ, καθώς οι Αρχές ερευνούν εάν πρόκειται για τροχαίο ατύχημα ή για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η 27χρονη πολύτεκνη μητέρα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και, μέχρι στιγμής, δεν είναι σε θέση να καταθέσει τι ακριβώς συνέβη. Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Μαλεβιζίου προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου συζύγου της, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ίδιος αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη.

Μέσα στο όχημα βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ανάμεσά τους και ένα βρέφος μόλις τριών μηνών. Το μεγαλύτερο παιδί, που φοιτά στην Α’ Δημοτικού, φέρεται να έδωσε μία μαρτυρία – «κλειδί», η οποία επιβαρύνει τη θέση του πατέρα.

Ο 30χρονος υποστήριξε αρχικά ότι η πόρτα του οχήματος ήταν χαλασμένη και πως η 27χρονη έπεσε από το αυτοκίνητο εν κινήσει. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, το 7χρονο παιδί ανέφερε ότι: «Ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και την έσπρωξε».

Την ίδια στιγμή, μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν σοκ. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στην τηλεόραση του Alpha: «Βλέπω την κοπέλα αιμόφυρτη. Το πρώτο πράγμα που αντίκρισα ήταν μώλωπες στην αριστερή πλευρά. Κατευθείαν κατάλαβα ότι το περιστατικό δεν είναι ατύχημα. Ήταν χτυπημένη στο πίσω μέρος του κεφαλιού, από πάνω μέχρι κάτω γεμάτη αίματα. Εκεί ήταν ο άνθρωπος που υποστήριζε πως ήταν σύζυγός της μαζί με τα τρία παιδιά της. Τα παιδιά ούρλιαζαν. Προσπαθούσε να την απομακρύνει από το σημείο και της έλεγε “έλα αγάπη μου να πάμε στο σπίτι μας”. Έλειπε μπροστά ο προφυλακτήρας».

Ο αδελφός της 27χρονης υποστηρίζει στον Alpha πως δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειωνόταν περιστατικό βίας: «Όταν ήταν έγκυος την είχε χτυπήσει. Είχε χτυπήσει και τη μητέρα του. Η μητέρα του έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι».

Σοκαριστική είναι και η καταγγελία της μητέρας της 27χρονης, η οποία ανέφερε: «Τη χτυπούσε μέσα στο αυτοκίνητο. Την πέταξε από το αμάξι, έκανε όπισθεν, κατέβηκε και τη χτύπησε στον αυχένα».

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ τα στοιχεία της προανάκρισης φαίνεται να αντικρούουν την αρχική εκδοχή του 30χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το όχημα έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των πραγματογνωμόνων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της κλούβας, ενώ έχουν ληφθεί δείγματα DNA. Παράλληλα, ερευνάται αν ο προφυλακτήρας αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού και αν στη συνέχεια επανατοποθετήθηκε στην καρότσα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 27χρονη βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, μπροστά στα ίδια της τα παιδιά.

Ο 30χρονος έχει ήδη συλληφθεί ενώ σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Τρίτη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τάεκβοντο: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Στέλλα Μαρεντάκη!

21:09BOMBER

Η κάλπη κυοφορεί ανατροπές

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Εντοπίστηκε νάρκη στην παραλία του Μονολιθίου

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην Ηλιούπολη

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - «Ήταν γεμάτη αίματα στο κεφάλι», λέει αυτόπτης μάρτυρας για την παράσυρση της 28χρονης

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοπυροβολήθηκε 77χρονος - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στην κοιλιά

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηχητικό ντοκουμέντο - Ληστεία στην Τιθορέα: Φωνές τρόμου στη θέα των ληστών με ούζι και καλάσνικοφ

20:58ΚΑΙΡΟΣ

Πρόωρο καλοκαίρι ή φθινοπωρινό σκηνικό; Διαφωνία των μοντέλων για τη Μεσόγειο

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Πλησιάζουν οι κυνηγοί θησαυρών τα «χαμένα» 40 δισ. δολάρια στο νησί Ροβινσώνας Κρούσος;

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός και στις ΗΠΑ: Αμερικανός επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου διαγνώστηκε θετικός

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Μετ' εμποδίων η εκκένωση του «MV Hondius» - Αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Γκραναδίγια λόγω καιρού

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω τεχνικού προβλήματος

20:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Υψηλές θερμοκρασίες αλλά και... καταιγίδες τις επόμενες ημέρες - Πού θα βρέξει

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Αρνητικός ο 70χρονος Έλληνας - Νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εισαγγελέας απομάκρυνε δύο ανήλικα παιδιά από τη μητέρα τους

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Διασωληνώθηκε εργάτης που τραυματίστηκε στο κεφάλι σε ανέγερση πολυκατοικίας

20:05WHAT THE FACT

O ευρωπαϊκός δορυφόρος CryoSat βρίσκει 85 άγνωστες ενεργές δομές κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής

19:50LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas αποθεώνεται μετά την πρώτη dress rehearsal - Τι συνέβη στη σκηνή

19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Άλλαξε το βασικό κριτήριο επιλογής κόμματος - Μπροστά με διαφορά η ΝΔ

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 52χρονος στην Τρίπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:17ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εισαγγελέας απομάκρυνε δύο ανήλικα παιδιά από τη μητέρα τους

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω τεχνικού προβλήματος

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Άλλαξε το βασικό κριτήριο επιλογής κόμματος - Μπροστά με διαφορά η ΝΔ

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η κατάθεση της μητέρας της 28χρονης - «Γωγώ, τα παιδιά μας», φώναζε ο κατηγορούμενος

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηχητικό ντοκουμέντο - Ληστεία στην Τιθορέα: Φωνές τρόμου στη θέα των ληστών με ούζι και καλάσνικοφ

19:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE -Τσίπρας: «Έρχεται ο θεριστής» - Πρόβα τζενεράλε για το νέο κόμμα - Ποιοι δίνουν το παρών

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία θέλει να αγοράσει από την Τουρκία τους βαλλιστικούς πυραύλους Yildirimhan με το βεληνεκές των 6.000 χλμ - Τι γράφει η Die Welt

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου στο Δημόσιο: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιουνίου - Δυσοίωνη πρόβλεψη για αυξημένες θερμοκρασίες

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ ο άνδρας στη φωτογραφία με τη γυναίκα - Η ανάρτηση που «κατέβασε» ο Δημήτρης Σαββίδης

18:01ΕΛΛΑΔΑ

«Ο σύζυγός μου είναι μαχητής» γράφει η Τίνα Μεσσαροπούλου για τις 26 ημέρες του Γιώργου Μυλωνάκη στη ΜΕΘ - Οι ευχαριστίες στους γιατρούς του Ευαγγελισμού και το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

18:45ΕΘΝΙΚΑ

Νέα σκοπιανή πρόκληση στην Αλβανία με τον Ήλιο της Βεργίνας - «Η Μακεδονία σήμερα χρειάζεται ενοποίηση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», είπε ο Μίτσκοσκι

14:18ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές από Τετάρτη - Αλλάζει ο καιρός

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία τράπεζας στην Τιθορέα: Βρέθηκε το αυτοκίνητο στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Καλοκαιρινός ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Ακολουθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ