Ηράκλειο - «Ήταν γεμάτη αίματα στο κεφάλι», λέει αυτόπτης μάρτυρας για την παράσυρση της 28χρονης

Snapshot Μια 27χρονη πολύτεκνη μητέρα βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άσφαλτο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ.

Ο 30χρονος σύζυγός της συνελήφθη και διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, με μαρτυρία του μεγαλύτερου παιδιού να επιβαρύνει τη θέση του.

Ο σύζυγος ισχυρίστηκε ότι η πόρτα του οχήματος ήταν χαλασμένη και η σύζυγος έπεσε από το αυτοκίνητο, ενώ το παιδί κατέθεσε ότι εκείνος άνοιξε την πόρτα και την έσπρωξε.

Μαρτυρίες και καταγγελίες περιγράφουν προηγούμενα περιστατικά βίας και χτυπήματα από τον σύζυγο, με τις Αρχές να ερευνούν επίσης αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα.

Το όχημα εξετάζεται από πραγματογνώμονες, ενώ έχουν βρεθεί ίχνη αίματος και λαμβάνονται δείγματα DNA για να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Το απόγευμα Σαββάτου και συγκεκριμένα στις 17:00, η 27χρονη με τον σύζυγό της και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους επιβιβάζονται στο λευκό φορτηγάκι του 30χρονου και αποχωρούν από τη γειτονιά τους στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Λίγη ώρα αργότερα, η εικόνα αλλάζει δραματικά. Η 27χρονη εντοπίζεται αιμόφυρτη στην άσφαλτο, με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ ο προφυλακτήρας έχει αποκολληθεί και βρίσκεται τοποθετημένος στην καρότσα του οχήματος.

Η υπόθεση που συγκλονίζει το Ηράκλειο εξελίσσεται σε θρίλερ, καθώς οι Αρχές ερευνούν εάν πρόκειται για τροχαίο ατύχημα ή για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η 27χρονη πολύτεκνη μητέρα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και, μέχρι στιγμής, δεν είναι σε θέση να καταθέσει τι ακριβώς συνέβη. Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Μαλεβιζίου προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου συζύγου της, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ίδιος αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη.

Μέσα στο όχημα βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ανάμεσά τους και ένα βρέφος μόλις τριών μηνών. Το μεγαλύτερο παιδί, που φοιτά στην Α’ Δημοτικού, φέρεται να έδωσε μία μαρτυρία – «κλειδί», η οποία επιβαρύνει τη θέση του πατέρα.

Ο 30χρονος υποστήριξε αρχικά ότι η πόρτα του οχήματος ήταν χαλασμένη και πως η 27χρονη έπεσε από το αυτοκίνητο εν κινήσει. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, το 7χρονο παιδί ανέφερε ότι: «Ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και την έσπρωξε».

Την ίδια στιγμή, μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν σοκ. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στην τηλεόραση του Alpha: «Βλέπω την κοπέλα αιμόφυρτη. Το πρώτο πράγμα που αντίκρισα ήταν μώλωπες στην αριστερή πλευρά. Κατευθείαν κατάλαβα ότι το περιστατικό δεν είναι ατύχημα. Ήταν χτυπημένη στο πίσω μέρος του κεφαλιού, από πάνω μέχρι κάτω γεμάτη αίματα. Εκεί ήταν ο άνθρωπος που υποστήριζε πως ήταν σύζυγός της μαζί με τα τρία παιδιά της. Τα παιδιά ούρλιαζαν. Προσπαθούσε να την απομακρύνει από το σημείο και της έλεγε “έλα αγάπη μου να πάμε στο σπίτι μας”. Έλειπε μπροστά ο προφυλακτήρας».

Ο αδελφός της 27χρονης υποστηρίζει στον Alpha πως δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειωνόταν περιστατικό βίας: «Όταν ήταν έγκυος την είχε χτυπήσει. Είχε χτυπήσει και τη μητέρα του. Η μητέρα του έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι».

Σοκαριστική είναι και η καταγγελία της μητέρας της 27χρονης, η οποία ανέφερε: «Τη χτυπούσε μέσα στο αυτοκίνητο. Την πέταξε από το αμάξι, έκανε όπισθεν, κατέβηκε και τη χτύπησε στον αυχένα».

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ τα στοιχεία της προανάκρισης φαίνεται να αντικρούουν την αρχική εκδοχή του 30χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το όχημα έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των πραγματογνωμόνων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της κλούβας, ενώ έχουν ληφθεί δείγματα DNA. Παράλληλα, ερευνάται αν ο προφυλακτήρας αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού και αν στη συνέχεια επανατοποθετήθηκε στην καρότσα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 27χρονη βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, μπροστά στα ίδια της τα παιδιά.

