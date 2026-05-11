Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά τη δολοφονία

Snapshot Η δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα της Κρήτης διερευνάται, με ερωτήματα για την προετοιμασία της επίθεσης από τον 54χρονο δράστη και τη σύζυγό του.

Υπάρχει χρονικό κενό 3 λεπτών στην κίνηση του 54χρονου και της συζύγου του πριν τη δολοφονία, καθώς και υπόνοιες για τηλεφωνική ενημέρωση σχετικά με τη διαδρομή του θύματος.

Ο 21χρονος αιφνιδιάστηκε, δέχθηκε 6 πυροβολισμούς και προσπάθησε να αμυνθεί, ενώ η σύζυγος του δράστη φέρεται να κινήθηκε στη γειτονιά του θύματος λίγη ώρα μετά το περιστατικό.

Στενοί συγγενείς θεωρούν το έγκλημα προσχεδιασμένο, ενώ η σύζυγος του 54χρονου υποστηρίζει ότι η συνάντηση ήταν τυχαία και σε κλίμα θλίψης.

Οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για την αποτροπή βεντέτας, ενώ ο 54χρονος και η σύζυγός του κρατούνται με αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Συνεχίζονται οι έρευνες γύρω από τη δολοφονία του Νικήτα το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στην Αμμουδάρα της Κρήτης. Σε βίντεο του Mega αποτυπώνονται οι κινήσεις του καθ' ομολογίαν δράστη και της συζύγου του κατά την αποχώρησή τους από το μνημόσυνο του ανιψιού τους, αλλά και η πορεία που ακολούθησε το θύμα όταν έφυγε από το κομμωτήριο όπου βρισκόταν.

Το βασικό ερώτημα που προσπαθούν να απαντήσουν οι Αρχές αφορά το αν ο 54χρονος είχε ενημερωθεί για τη διαδρομή που ακολουθούσε ο άτυχος Νικήτας. Δηλαδή, αν υπήρξε κάποιο άτομο που τον κάλεσε τηλεφωνικά και του μετέφερε προς ποια κατεύθυνση κινούνταν με το αυτοκίνητό του.

Tο μοιραίο απόγευμα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που έχουν καταθέσει στις Αρχές, ο 54χρονος και η σύζυγός του φέρονται να περίμεναν για λίγα λεπτά σε παρακείμενο στενό. Παραμένει ανοιχτό αν αυτό συνέβη τυχαία ή αν είχαν γνώση ότι πλησίαζε ο 21χρονος, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού τους.

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ένα χρονικό «κενό» 3 λεπτών για τον 54χρονο και τη σύζυγό του. Αν και ξεκίνησαν στις 18:32 από το νεκροταφείο, εμφανίζονται στο σημείο της δολοφονίας 10 λεπτά αργότερα, ενώ η πραγματική απόσταση καλύπτεται σε περίπου 7 λεπτά.

Ο Νικήτας φαίνεται πως αιφνιδιάστηκε πλήρως. Ο 54χρονος προσέκρουσε στο όχημά του στο αντίθετο ρεύμα, ακινητοποιώντας τον. Ακολούθησε, όπως καταγράφεται σε βίντεο, η προσπάθεια του 21χρονου να ξεφύγει, κλωτσώντας τον δράστη, όμως εκείνος ήταν οπλισμένος. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σημειώθηκαν 6 πυροβολισμοί που έκοψαν το νήμα της ζωής του. Κανείς δεν πρόλαβε να αποτρέψει το μοιραίο.

Το Mega παρουσιάζει ακόμη ένα βίντεο, στο οποίο η σύζυγος του 54χρονου φαίνεται να κινείται με το αγροτικό όχημα στη γειτονιά του Νικήτα, μόλις μισή ώρα μετά τη δολοφονία.

Μάρτυρας αναφέρει στο Mega για τη σύζυγο του 54χρονου: «Ένας πολύ κοντινός άνθρωπος που πήγε να συλλυπηθεί στους συγκεκριμένους ανθρώπους, επειδή και ο ίδιος έχει χάσει το παιδί του πριν πολλά χρόνια, θεώρησε πως όφειλε να κάνει το ίδιο. Στην κουβέντα τώρα που… καταρχήν είδε αυτό ότι ήταν πλήρως ατημέλητοι και οι δύο, εμφανώς με πολύ σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή όπως λένε και όσοι έχουν πει τα ίδια πράγματα που τους γνώριζαν. Ένα άτομο που γνωρίζω που δούλευε στην ίδια δουλειά με την κυρία δεν μπορούσε ούτε να της πει καλημέρα κάποιος.

»Στην προκειμένη τους είδε ατημέλητους, τους είδε άπλυτους, αχτένιστους και τους δύο. Δύο μήνες πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό. Και συζητώντας της είπε ότι εγώ δε θα ησυχάσω αν δεν πάρω εκδίκηση και αν δεν τον δω στο στύλο. Στο στύλο λέγοντας τη φωτογραφία του στο στύλο έτσι; Αυτή ήταν η κουβέντα η συγκεκριμένη που ειπώθηκε από τη συγκεκριμένη μητέρα. Ότι θα πάρω εκδίκηση, δεν θα ησυχάσω και αν δεν τον δω στο στύλο. Της είπε ότι μην το λες αυτό γιατί όπως και το δικό μου παιδί δυστυχώς χάθηκε σε τροχαίο που δεν ευθυνόταν όπως φάνηκε κανένας και στην προκειμένη περίπτωση ο Νικήτας δεν το ήθελε. Μην το λες αυτό. Άλλα ό,τι κι αν έλεγε δεν καταλάβαιναν. Ότι και αν έλεγε ήταν σαν να μιλούσε στον τοίχο».

Φόβοι για βεντέτα

Οι στενοί συγγενείς του δολοφονημένου 21χρονου θεωρούν βέβαιο ότι το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο, υποστηρίζοντας πως ο 54χρονος και η σύζυγός του είχαν οργανώσει κάθε λεπτομέρεια.

Από την πλευρά της, η σύζυγος του 54χρονου που κατηγορείται για συνέργεια, περιγράφει το περιστατικό ως τυχαίο:

«Ήμασταν μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και οδύνης, ξαφνικά συναντήσαμε τυχαία τον συγχωρεμένο, ο οποίος μόλις μάς αντιλήφθηκε από μακριά, έκανε μία άσεμνη χειρονομία προς τον Κώστα».

Το έγκλημα, οι μαρτυρίες και τα συνεχώς νέα στοιχεία κρατούν τις Αρχές σε αυξημένη επιφυλακή, με στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο μιας νέας βεντέτας στην Κρήτη.

Ο 54χρονος και η σύζυγός του παραμένουν προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ η οικογένεια και οι φίλοι του Νικήτα θρηνούν την απώλειά του.

