Δολοφονία Νικήτα: Η ΕΛΑΣ ρίχνει το «μπαλάκι» στη Δικαιοσύνη - «Κάναμε τα προβλεπόμενα»

Η μητέρα θύματος τροχαίου δηλώνει ότι η απώλεια δεν δικαιολογεί την αυτοδικία και καταδικάζει τη βία.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο Κρήτης, με την αστυνομία να απορρίπτει τις αιχμές περί αδράνειας και να υποστηρίζει ότι είχαν ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το Neakriti.gr, συγκλονίζει το μήνυμα μητέρας θύματος τροχαίου, που μιλώντας για τον δικό της πόνο ξεκαθαρίζει πως «η απώλεια δεν μπορεί να οδηγεί στην αυτοδικία»

Βαρύ παραμένει το κλίμα μετά τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, με την αστυνομία να απαντά στις αιχμές περί ευθυνών, τονίζοντας πως ενήργησε απολύτως βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των αστυνομικών, σε κάθε καταγγελία από το ίδιο το θύμα ή και μέλη της οικογένειάς του, υπήρξε άμεση επέμβαση, συλλήψεις και σχηματισμός δικογραφιών, ενώ η περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, όπως τόνισαν, ανήκε αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στην κίνηση του διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, ο οποίος είχε δώσει το προσωπικό του τηλέφωνο στο θύμα για άμεση επικοινωνία, δείγμα - όπως τονίζουν -αυξημένης ευθύνης.

Την ίδια ώρα, οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι ξεκαθαρίζουν πως η αστυνομία δεν απονέμει δικαιοσύνη αλλά εκτελεί τον νόμο, υπογραμμίζοντας ότι ο κατηγορούμενος, παρά τη δίωξη που είχε ασκηθεί σε βάρος του, ήταν ελεύθερος με απόφαση εισαγγελέα.

Οι αστυνομικοί και στην ανακοίνωσή τους αλλά και σε δηλώσεις τους επισημαίνοντας ότι η αστυνομία δεν μπορεί να στοχοποιείται για μία ακόμη φορά, διευκρινίσαν ότι η λογική να πέφτουν εκεί οι ευθύνες, σίγουρα δεν βοηθάει, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήρια τους στην οικογένεια του αδικοχαμένου Νικήτα.

Ξεκάθαρή θεση από την πρώτη κιόλας στιγμή για το ότι η αστυνομία δεν έφερε καμία ευθύνη και πως είχε πράξει όλα όσα προβλέπονταν, έλαβε και ο ίδιος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Την ίδια ώρα πάντως, και με επίκεντρο ότι αυτή η τραγωδία ξεκίνησε με μια άλλη τραγωδία, το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 17χρονος γιος του 54χρονου δράστη, που θεωρούσε υπεύθυνο τον άτυχο Νικήτα, ο οποίος οδηγούσε το όχημα, έρχονται στο προσκήνιο λόγια που δίνουν μια διαφορετική διάσταση στον κύκλο του πόνου και της βίας.

Η μητέρα της 22χρονης Πένυς Μουλιανάκη, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στο Ηράκλειο, μιλώντας για τη δική της απώλεια, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στην αυτοδικία.

«Από την απώλεια, τον πόνο, τη θλίψη δεν φτάνεις στην εκτέλεση. Το χέρι σου δεν οπλίζεται. Είναι αδιανόητο… δεν μπορείς να πάρεις την ψυχή ενός παιδιού».

