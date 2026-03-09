Tραμπ: «Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον διορισμό του υιού Χαμενεϊ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε οτι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον διορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σύμφωνα με το Fox News.

Tραμπ: «Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον διορισμό του υιού Χαμενεϊ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον διορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σύμφωνα με πρόγραμμα του Fox News. Ο παρουσιαστής Μπράιαν Κιλμίντ λέει ότι μίλησε με τον πρόεδρο μετά την ανακοίνωση, ο οποίος του είπε λακωνικά οτι δεν ειναι πολύ «χαρούμενος» με την εξέλιξη. Ο παρουσιαστής δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνομιλία και ο Τραμπ δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια.

H Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν επέλεξε τον 56χρονο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως διάδοχο του πατέρα του, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου, στη θέση του ανώτατου ηγέτη της χώρας. Aναλυτές ωστόσο προεξοφλούν ότι δεν πρόκειται να έχει την ίδια ισχυρή θέση με τον πατέρα του, ο οποίος έχτισε την επιρροή του εδώ και 40 χρόνια.

Eπελέγη ωστόσο με βάση τη συμβουλή του Αλί Χαμενεΐ ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα πρέπει να είναι κάποιος τον οποίο «μισεί ο εχθρός» αντί να τον επαινεί, όπως δήλωσε ο Μοχσέν Χεϊνταρί, μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, μιλώντας στο ISNA. «Ακόμα και ο Μεγάλος Σατανάς (ΗΠΑ) έχει αναφέρει το όνομά του», δήλωσε ο ανώτερος κληρικός για τον επιλεγμένο διάδοχο, λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι ο γιος του Χαμενεΐ θα ήταν μία «απαράδεκτη» επιλογή για αυτόν.

Το βασικό του μέλημα τώρα είναι να προσπαθήσει να ισορροπήσει στις διαιρέσεις εντός των ανώτερων τμημάτων του καθεστώτος. Από την οπτική γωνία του 88μελούς σώματος των κληρικών που επέλεξε τον Χαμενεΐ, είναι ένας αγώνας για επιβίωση. Ήταν στενός συνεργάτης του πατέρα του, επομένως πρέπει να γνώριζε πολλά για τα όσα συνέβαιναν στο εσωτερικό του καθεστώτος.

Διπλωματικά τηλεγραφήματα των ΗΠΑ, τα οποία δημοσιεύθηκαν από τα WikiLeaks στο τέλος της δεκαετίας του 2000, τον περιέγραφαν ως «την εξουσία πίσω από τις ρόμπες», ο οποίος θεωρούνταν ευρέως ως «ικανός και δυναμικός ηγέτης» εντός του καθεστώτος, σύμφωνα με το Associated Press.

