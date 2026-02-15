Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

Οι ημερομηνίες και τα ποσά της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης

Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση
Στην τελική ευθεία μπαίνει και η αποπληρωμή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης 2026, με πάνω από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά να περιμένουν την επόμενη πληρωμή.

Η πρώτη δόση έχει ήδη καταβληθεί και κάλυψε το 60% του συνολικού ποσού για τη χειμερινή περίοδο 2024-2025.

Συγκεκριμένα:

  • Πάνω από 1,1 εκατομμύρια πολίτες έλαβαν ενίσχυση
  • Καταβλήθηκαν περισσότερα από 124 εκατ. ευρώ
  • Οι πληρωμές αφορούσαν ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα

Η καταβολή της δεύτερης δόσης

Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης θα πληρωθεί τους επόμενους μήνες και η ημερομηνία εξαρτάται από το είδος ενέργειας που έχει δηλώσει ο δικαιούχος.

Για καύσιμα (πετρέλαιο, πέλετ, καυσόξυλα)

  • Αγορές έως 15 Απριλίου 2026
  • Δήλωση στοιχείων έως 30 Απριλίου 2026
  • Πληρωμή έως 29 Μαΐου 2026

Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση

  • Κάλυψη δαπανών έως και τον Ιούλιο
  • Πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026

Τα ποσά

Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης διαμορφώνεται:

  • Από 100 έως 800 ευρώ
  • Έως και 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

Ο υπολογισμός γίνεται με τον τύπο: Ποσό Αναφοράς × Συντελεστής Καιρικών Συνθηκών (ΣΟ-Μ)

Προσαυξήσεις ανά περιοχή

  • Σε περιοχές με δείκτη ΣΟ-Μ ≥ 1 εφαρμόζεται προσαύξηση 25% και ανώτατο ποσό 1.000 ευρώ
  • Σε περιοχές με ΣΟ-Μ ≥ 1,2 προστίθεται επιπλέον 25%, ανεβάζοντας το πλαφόν στα 1.200 ευρώ

Έτσι, τα νοικοκυριά σε ορεινές και ψυχρές περιοχές λαμβάνουν αυξημένη στήριξη.

