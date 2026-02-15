Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

Στην τελική ευθεία μπαίνει και η αποπληρωμή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης 2026, με πάνω από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά να περιμένουν την επόμενη πληρωμή.

Η πρώτη δόση έχει ήδη καταβληθεί και κάλυψε το 60% του συνολικού ποσού για τη χειμερινή περίοδο 2024-2025.

Συγκεκριμένα:

Πάνω από 1,1 εκατομμύρια πολίτες έλαβαν ενίσχυση

Καταβλήθηκαν περισσότερα από 124 εκατ. ευρώ

Οι πληρωμές αφορούσαν ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα

Η καταβολή της δεύτερης δόσης

Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης θα πληρωθεί τους επόμενους μήνες και η ημερομηνία εξαρτάται από το είδος ενέργειας που έχει δηλώσει ο δικαιούχος.

Για καύσιμα (πετρέλαιο, πέλετ, καυσόξυλα)

Αγορές έως 15 Απριλίου 2026

Δήλωση στοιχείων έως 30 Απριλίου 2026

Πληρωμή έως 29 Μαΐου 2026

Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση

Κάλυψη δαπανών έως και τον Ιούλιο

Πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026

Τα ποσά

Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης διαμορφώνεται:

Από 100 έως 800 ευρώ

Έως και 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

Ο υπολογισμός γίνεται με τον τύπο: Ποσό Αναφοράς × Συντελεστής Καιρικών Συνθηκών (ΣΟ-Μ)

Προσαυξήσεις ανά περιοχή

Σε περιοχές με δείκτη ΣΟ-Μ ≥ 1 εφαρμόζεται προσαύξηση 25% και ανώτατο ποσό 1.000 ευρώ

Σε περιοχές με ΣΟ-Μ ≥ 1,2 προστίθεται επιπλέον 25%, ανεβάζοντας το πλαφόν στα 1.200 ευρώ

Έτσι, τα νοικοκυριά σε ορεινές και ψυχρές περιοχές λαμβάνουν αυξημένη στήριξη.

Διαβάστε επίσης