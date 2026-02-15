Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση
Οι ημερομηνίες και τα ποσά της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης
Στην τελική ευθεία μπαίνει και η αποπληρωμή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης 2026, με πάνω από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά να περιμένουν την επόμενη πληρωμή.
Η πρώτη δόση έχει ήδη καταβληθεί και κάλυψε το 60% του συνολικού ποσού για τη χειμερινή περίοδο 2024-2025.
Συγκεκριμένα:
- Πάνω από 1,1 εκατομμύρια πολίτες έλαβαν ενίσχυση
- Καταβλήθηκαν περισσότερα από 124 εκατ. ευρώ
- Οι πληρωμές αφορούσαν ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα
Η καταβολή της δεύτερης δόσης
Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης θα πληρωθεί τους επόμενους μήνες και η ημερομηνία εξαρτάται από το είδος ενέργειας που έχει δηλώσει ο δικαιούχος.
Για καύσιμα (πετρέλαιο, πέλετ, καυσόξυλα)
- Αγορές έως 15 Απριλίου 2026
- Δήλωση στοιχείων έως 30 Απριλίου 2026
- Πληρωμή έως 29 Μαΐου 2026
Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση
- Κάλυψη δαπανών έως και τον Ιούλιο
- Πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026
Τα ποσά
Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης διαμορφώνεται:
- Από 100 έως 800 ευρώ
- Έως και 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
Ο υπολογισμός γίνεται με τον τύπο: Ποσό Αναφοράς × Συντελεστής Καιρικών Συνθηκών (ΣΟ-Μ)
Προσαυξήσεις ανά περιοχή
- Σε περιοχές με δείκτη ΣΟ-Μ ≥ 1 εφαρμόζεται προσαύξηση 25% και ανώτατο ποσό 1.000 ευρώ
- Σε περιοχές με ΣΟ-Μ ≥ 1,2 προστίθεται επιπλέον 25%, ανεβάζοντας το πλαφόν στα 1.200 ευρώ
Έτσι, τα νοικοκυριά σε ορεινές και ψυχρές περιοχές λαμβάνουν αυξημένη στήριξη.