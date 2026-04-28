ANT1: Η Ζέτα, ο Λιάγκας, ο Φερεντίνος και τα σχέδια για τη βραδινή ζώνη

Τι γίνεται στα γραφεία του καναλιού του Αμαρουσίου;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Την καλύτερη περίοδο της τρέχουσας σεζόν διανύει ο ANT1, καθώς το «Your Face Sounds Familiar» έχει φέρει αέρα ανανέωσης στο Μαρούσι. Το σόου μεταμφιέσεων ήρθε με φόρα και κατάφερε να «κλείσει» τα κακά στόματα που είχαν προβλέψει ότι δεν θα σημειώσει την προσδοκώμενη τηλεθέαση. Το πρότζεκτ πετάει στον έβδομο ουρανό… της Nielsen κάθε Κυριακή και σίγουρα «ανοίγει» την όρεξη στα στελέχη και για την επόμενη χρονιά.

Βέβαια, αυτή την περίοδο προέχουν άλλα σχέδια στον ΑΝΤ1, καθώς οι ιθύνοντες προσπαθούν να «κλειδώσουν» τις νέες σειρές. Ήδη εξετάζονται σενάρια και γίνονται επαφές με εταιρείες παραγωγής, με τη μοναδική οριστικοποιημένη απόφαση να αφορά στο «Ντέρτι». Η σειρά σηματοδοτεί την επιστροφή της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη με καθημερινή σειρά στον ΑΝΤ1, τέσσερα χρόνια μετά τις «Άγριες μέλισσες». Στη βραδινή ζώνη, φυσικά, παραμένει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, τόσο με τον «Εκατομμυριούχο» όσο και με το «The Roadshow», ενώ στη late night θα βρεθεί με το «The 2night show». Για τους «Ράδιο Αρβύλα» ακόμα δεν υπάρχει καμία απόφαση, με τις δύο πλευρές να συζητούν την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Στο μέτωπο της πρωινής ζώνης, όπως όλα δείχνουν μέχρι αυτή τη στιγμή, θα παραμείνει ο Παναγιώτης Στάθης με πολλές αλλαγές. Ο δημοσιογράφος θα δίνει τη σκυτάλη στον Γιώργο Λιάγκα, που έχει ξεκινήσει ήδη συζητήσεις με το κανάλι. Το συμβόλαιό του λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο θεωρείται ζήτημα χρόνου η ανανέωση της συνεργασίας τους. Στις κουβέντες το ενδιαφέρον πέφτει στην ώρα προβολής του «Πρωινού», αλλά και στην ομάδα που θα τον πλαισιώνει. Οι αλλαγές αναμένονται πολλές, με στόχο το μαγκαζίνο να επιστρέψει… στη θέση του στους πίνακες τηλεθέασης.

Για τη Ζέτα Μακρυπούλια οι φήμες είναι πολλές. Συμβόλαιο, όμως, υπάρχει όπως και μια καλή σχέση της ίδιας με τους ιθύνοντες. Το βέβαιο είναι ότι παραμένει στον σταθμό του Αμαρουσίου, με το «Moments» να παίρνει το πράσινο φως για του χρόνου. Για το «Rouk Zouk» δεν έχει οριστικοποιηθεί το τι θα συμβεί, όμως η φετινή σεζόν δεν ήταν η καλύτερη στην τηλεθέαση και έτσι υπάρχει το σενάριο να «ξεκουραστεί».

Η Κατερίνα Καραβάτου, παράλληλα, έχει τη στήριξη του σταθμού παρά την δύσκολη περίοδο που διανύει με την εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Οι δύο πλευρές, σε δεύτερο χρόνο, θα μιλήσουν για το πώς θα προχωρήσουν με τους αντενικούς να πιστεύουν στη δυναμική της τόσο σε ζωντανές εκπομπές όσο και σε φορμάτ.

Το τελευταίο διάστημα ακούγεται έντονα το όνομα του Χρήστου Φερεντίνου στα γραφεία του Αμαρουσίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, υπήρξε μία φιλική προσέγγιση πριν από λίγο διάστημα. Ο παρουσιαστής έχει ένα συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ μέχρι το καλοκαίρι, όμως μετά θα είναι «ελεύθερος» προς αναζήτηση νέας στέγης. Ο δρόμος προς τον ΑΝΤ1 φαίνεται ανοιχτός, καθώς ο παρουσιαστής θα μπορούσε να αξιοποιηθεί είτε σε καθημερινό τηλεπαιχνίδι στη μεσημεριανή ή απογευματινή ζώνη, είτε στη βραδινή ζώνη.

