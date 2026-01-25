Καλλιρόη Μυριαγκού για τον αδελφό της: «Κουβαλά ένα φως που ταιριάζει στον Καποδίστρια»

Ιδιαίτερα συγκινημένη μίλησε η Καλλιρόη Μυριαγκού για τον αδελφό της, Αντώνη Μυριαγκό, με αφορμή τη συμμετοχή του στην ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, όπου ενσαρκώνει τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας.

Η ηθοποιός, σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», δεν έκρυψε την υπερηφάνειά της για την καλλιτεχνική πορεία και την εσωτερική διαδρομή του αδελφού της, τονίζοντας πως ο ρόλος αυτός μοιάζει να του ταιριάζει απόλυτα.

«Νιώθω περήφανη και συγκινούμαι πολύ. Έχει πάει βαθιά μέσα του και αυτός ο ρόλος του “κάθεται” γάντι. Έχει γίνει μια ουσιαστική μετατόπιση μέσα του, μια σύνδεση με τον Καποδίστρια και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Υπάρχει ένα φως, συσχετίζει τον εαυτό του με την προσωπικότητα του Καποδίστρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το αν η ίδια έπαιξε ρόλο στην απόφαση του Αντώνη να στραφεί στην υποκριτική, παραδέχτηκε πως μπορεί να υπήρξε μια επιρροή, ωστόσο επεσήμανε πως η τέχνη ήταν πάντα παρούσα στην οικογένειά τους. «Είμαστε γενικά μια καλλιτεχνική οικογένεια. Ο Αντώνης ξεκίνησε ως ζωγράφος, εγώ ακολούθησα την υποκριτική και έχουμε και μια αδερφή που ασχολείται με τη φωτογραφία. Κάπως είχαμε μοιράσει τους δρόμους μας, αλλά τελικά η τέχνη μάς ένωνε πάντα».

Η ταινία «Καποδίστριας», συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία στο box office - παρά τις διαφορετικές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει - καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις και διατηρώντας έντονο το ενδιαφέρον του κοινού.

