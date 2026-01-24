Άδωνις Γεωργιάδης για «Καποδίστρια»: «Απορώ πραγματικά πώς γίνεται να μην αρέσει σε κάποιους»

Με ιδιαίτερα θετικά λόγια μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», την οποία παρακολούθησε πρόσφατα στον κινηματογράφο Αθηναίον, μαζί με τη σύζυγό του Ευγενία Μανωλίδου, τον γιο τους Περσέα και φίλους τους.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός χαρακτήρισε την ταινία «φανταστική», τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα έργο με αγνή πατριωτική ματιά, εξαιρετική εικόνα και γρήγορη πλοκή. Όπως σημείωσε, είναι μια ταινία πατριωτική, στοιχείο που - κατά τον ίδιο - ενοχλεί ορισμένους.

Πριν λίγο είδαμε με την @ManolidouE τον γιο μας τον Περσέα και μερικούς φίλους μας την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας». Χωρίς καμμία υπερβολή η ταινία ήταν φανταστική.

Με μια αγνή πατριωτική ματιά, εξαιρετική εικόνα, γρήγορη πλοκή γεμάτη πατριωτισμό γί´αυτό σκάνε… pic.twitter.com/vMaK0VtZyw — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 22, 2026

«Χωρίς καμία υπερβολή, η ταινία ήταν φανταστική. Είναι πατριωτική, ευαίσθητη, απολύτως δικαιολογημένη στην επιτυχία της και γι' αυτό λατρεύεται από τους περισσότερους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

«Απορώ πραγματικά πώς γίνεται να μη αρέσει σε κάποιους. Όσοι βγάζουν χολή, απλώς δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν παρέλειψε να απευθυνθεί και προσωπικά στον σκηνοθέτη της ταινίας, σημειώνοντας ότι έχουν αφήσει πίσω τους τυχόν παρεξηγήσεις του παρελθόντος, ενώ συνεχάρη τον Γιάννη Σμαραγδή για το έργο του, τονίζοντας πως η ταινία «θα κάνει καλό στην ψυχή των Ελλήνων, να τη δείτε οπωσδήποτε».

Την ίδια στιγμή, η ταινία «Καποδίστριας» προσελκύει το ενδιαφέρον και άλλων πολιτικών προσώπων. Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε την ταινία στον ίδιο κινηματογράφο, το Αθηναίον, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο. Σχετική ανάρτηση έγινε και από τον επίσημο λογαριασμό του κινηματογράφου, με αναφορά στη μοναδική εμπειρία της αίθουσας ATMOS ONE.

