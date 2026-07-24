Πέθανε η δημοσιογράφος Ευθυμία Μπαρσάκη, σε ηλικία 76 ετών

Snapshot Η δημοσιογράφος Ευθυμία Μπαρσάκη πέθανε σε ηλικία 76 ετών μετά από πολύμηνη μάχη με ανίατη ασθένεια.

Η Μπαρσάκη γεννήθηκε το 1950 στα Ψαχνά Ευβοίας και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, παράλληλα με δημοσιογραφία.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της καριέρα στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στην ΕΡΤ και την εφημερίδα «Η ΠΡΩΙΝΗ».

Υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις ευθύνης στην ΕΡΑ1, ως υπεύθυνη δελτίου και αρχισυντάκτρια, διακρινόμενη για το ήθος και την ακεραιότητά της.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουλίου στα Ψαχνά Ευβοίας. Snapshot powered by AI

Θλίψη σκόρπισε στον δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση θανάτου της δημοσιογράφου Ευθυμίας Μπαρσάκη, σε ηλικία 76 ετών.

Η Ευθυμία Μπαρσάκη έφυγε από την ζωή στις 21 Ιουλίου, έπειτα από πολύμηνη μάχη με ανίατη ασθένεια.

Ποια ήταν η δημοσιογράφος Ευθυμία Μπαρσάκη

Η Ευθυμία Μπαρσάκη γεννήθηκε στα Ψαχνά Ευβοίας το 1950. Μετά την ολοκλήρωση των λυκειακών της σπουδών, φοίτησε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, από όπου απέκτησε πτυχίο του Πολιτικού Τμήματος, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε σπουδές στη δημοσιογραφία, έναν χώρο που πάντοτε την ενδιέφερε. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία στα τέλη της δεκαετίας του 1970, εργαζόμενη στο Τμήμα Ειδήσεων Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ και στην εφημερίδα «Η ΠΡΩΙΝΗ». Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία από διάφορες θέσεις ευθύνης, διατελώντας υπεύθυνη δελτίου στην ΕΡΑ1, αρχισυντάκτρια της ραδιοεφημερίδας των 08:00 και αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Ειδήσεων.

Η Ευθυμία Μπαρσάκη

Η Ευθυμία Μπαρσάκη υπήρξε υπόδειγμα εργατικής και ευσυνείδητης δημοσιογράφου, με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Αγωνίστηκε με συνέπεια για την ποιότητα κάθε είδησης που υπέγραφε, προασπίζοντας πάντοτε τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της και αποχαιρετά την εκλεκτή συνάδελφο, η οποία υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος, ακεραιότητα και εξαιρετική επιμέλεια.

Η κηδεία της Ευθυμίας Μπαρσάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 18:00, στη γενέτειρά της, τα Ψαχνά Ευβοίας.

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