«Βόμβα» στο ΝΒΑ: Υπογράφει για δύο χρόνια στους Σίξερς ο Λεμπρόν Τζέιμς!

Ο «βασιλιάς» αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Φιλαδέλφεια. 

Newsbomb

«Βόμβα» στο ΝΒΑ: Υπογράφει για δύο χρόνια στους Σίξερς ο Λεμπρόν Τζέιμς!
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Η απόφαση είναι οριστική για τον επόμενο σταθμό του ΛεΜπρόν Τζέιμς! Το σίριαλ ολοκληρώθηκε με τον Βασιλιά να μετακομίζει στη Φιλαδέλφεια για να ηγηθεί των 76ερς.

Ο 41χρονος σταρ ήρθε σε πλήρη συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, το οποίο θα του αποφέρει συνολικά 8 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, στη συμφωνία προβλέπεται και οψιόν ανανέωσης από την πλευρά του παίκτη για τη δεύτερη σεζόν.

Με αυτή τη μετακίνηση, ο «King James» προσθέτει ακόμα ένα κεφάλαιο στην τεράστια διαδρομή του στον μαγικό κόσμο του NBA. Ξεκίνησε την καριέρα του στους Καβαλίερς το μακρινό 2003, ακολούθησε η τετραετία στους Χιτ (2010-2014), η επιστροφή στο Κλίβελαντ (2014-2018), ενώ μέχρι πρότινος φορούσε τη φανέλα των Λέικερς, όπου αγωνιζόταν από το 2018.

Σε 23 χρόνια παρουσίας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο ΛεΜπρόν μετράει 1.622 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια με εντυπωσιακούς μέσους όρους (26.8 πόντους, 7.5 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ και 1.5 κλεψίματα σε 37.6 λεπτά).

Ακόμα πιο επιβλητική είναι η παρουσία του στα playoffs, όπου σε 302 παιχνίδια καταγράφει 28.2 πόντους, 8.9 ριμπάουντ, 7.2 ασίστ και 1.7 κλεψίματα ανά 41.2 λεπτά συμμετοχής.

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