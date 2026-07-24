Νέα κόντρα Σαλμά - Γεωργιάδη για την υπόθεση Novartis: Αναφορές για μηνύσεις και σκευωρίες

Snapshot Ο Μάριος Σαλμάς κατηγόρησε τον Άδωνι Γεωργιάδη για δημοσίευση ψευδών εγγράφων με λανθασμένα ονόματα και απείλησε με μήνυση.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπερασπίστηκε τη χρήση του ChatGPT για καθαρισμό θολών φωτογραφιών και δημοσίευσε τα επίσημα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο.

Ο Γεωργιάδης ανέφερε διαγραφή προστίμου του ΕΟΠΥΥ σε διαγνωστικό κέντρο του Σαλμά έναν μήνα πριν από την αλλαγή κυβέρνησης, θέτοντας υπόνοιες ευνοϊκής μεταχείρισης.

Ο Σαλμάς αρνήθηκε τις κατηγορίες για οικονομική ζημία και χαρακτήρισε ψευδείς τις αναφορές για έρευνα στο κινητό του Γεωργιάδη στην υπόθεση Novartis.

Υπήρξαν αντιφατικές δηλώσεις για το ποιος ενημέρωσε ποιον σχετικά με τις έρευνες των ΗΠΑ για την υπόθεση Novartis, με τον Γεωργιάδη να δηλώνει ότι είχε ενημερώσει την ηγεσία της ΝΔ. Snapshot powered by AI

Σε εκ νέου αντιπαράθεση για την υπόθεση της Novartis ήρθαν από τον αέρα του ραδιοφώνου Alpha Radio 98,9 οι Άδωνις Γεωργιάδης και Μάριος Σαλμάς.

Σε συνέντευξη που έδωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής σήμερα στον δημοσιογράφο Γιώργο Ευγενίδη, ανέφερε ότι οι φωτογραφίες εγγράφων που δημοσίευσε εχθές ο υπουργός Υγείας στο Χ, είναι ψευδείς καθώς έχουν λανθασμένα ονόματα. Μάλιστα, ανέφερε ότι θα προχωρήσει σε μήνυση εναντίον του.

Ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε εκείνη την ώρα να παρέμβει τηλεφωνικά, ωστόσο αυτό έγινε μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Σαλμά. Στην παρέμβασή του ισχυρίστηκε πως τα έγγραφα που δημοσίευσε τα είχε από φωτογραφίες οι οποίες ήταν θολές και χρησιμοποίησε το ChatGTP για να τις καθαρίσει, όμως αυτό άλλαξε τα ονόματα. Σήμερα, ανέφερε, πήγε στο δικαστήριο, πήρε τα επίσημα έγγραφα και τα δημοσίευσε εκ νέου, αναφέροντας ότι έχουν κατατεθεί στο δικαστήριο από την κ. Μαραγγέλη και τον δικηγόρο της, επομένως δεν μπορεί να του κάνει μήνυση.

Επειδή ο κ. Σαλμάς είχε το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση στηριζόμενος στην αλλοίωση των ονομάτων του εγγράφου που κατατέθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της κας Μαραγγέλη από τις φωτό που είχα ανεβάσει, βρήκα το πρωί και ανεβάζω και τα αυθεντικά κείμενα μέσα από την… pic.twitter.com/T0M517S5Ku — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 24, 2026

Τo πρόστιμο του ΕΟΠΥΥ

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε πρόστιμο του ΕΟΠΥΥ εις βάρος διαγνωστικού κέντρου του κ. Σαλμά, το οποίο διαγράφηκε έναν μήνα πριν φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη διακυβέρνηση. Ο κ. Γεωργιάδης άφησε αιχμές για ευνοϊκή μεταχείριση, καθώς και για ύποπτες σχέσεις μεταξύ τους.

«Δεν συνηθίζει ο ΕΟΠΥΥ να σβήνει αιτιολογημένα πρόστιμα. Το 2019 έγινε, έναν μήνα πριν φύγουν (από την κυβέρνηση).Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ένα μήνα πριν φύγουν αποφάσισε ο ΕΟΠΥΥ να διαγράψει πρόστιμο που εμπλέκεται βουλευτής της ΝΔ;», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης. Πρόσθεσε ότι «πήγε να γίνει whistle blower. Δεν έγινε για τους X λόγους και βρισκόμενος χωρίς προστασία βρέθηκε εμπλεκόμενος στη σκευωρία».

Από την πλευρά του, ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος παρενέβη επίσης τηλεφωνικά μετά τις αναφορές Γεωργιάδη, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, σημειώνοντας πως η συγκεκριμένη υπόθεση είχε ξεκινήσει μετά από καταγγελίες του Παύλου Πολάκη το 2016, ο ΕΟΠΥΥ αποφάνθηκε πως δεν υπήρξε καμία οικονομική ζημία, ενώ η δικαιοσύνη έθεσε τον φάκελο στο αρχείο, κρίνοντας πως δεν συντρέχει καμία παράβαση. Παράλληλα, ο ανεξάρτητος βουλευτής χαρακτήρισε «ψευδείς» τις αναφορές πως είχε πραγματοποιηθεί έρευνα στο κινητό τηλέφωνο του κ. Γεωργιάδη για την υπόθεση Novartis.

Ποιός ενημέρωσε ποιόν

Ο κ. Σαλμάς δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Γεωργιάδης γνώριζαν για τις έρευνες των ΗΠΑ στην Ελλάδα σχετικά με την υπόθεση Novartis, με τον ίδιο να επικοινωνεί με ειδησεογραφικό μέσο προκειμένου να ξεκινήσει δική του έρευνα. Από την άλλη, ο κ. Γεωργιάδης, ισχυρίστηκε, δεν έκανε τίποτα για να συμβάλλει, ούτε και ενημέρωσε τον αρχηγό του κόμματος.

Απαντώντας ο κ. Γεωργιάδης ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για «ξαναζεσταμένο φαγητό» η προσπάθεια Σαλμά να ανασύρει την υπόθεση Novartis, καθώς «δεν του βγήκε η κατηγορία για τον διαγωνισμό με τα απόβλητα των νοσοκομείων».

Πρόσθεσε πως το μήνυμα με τον κ. Φρουζή βρισκόταν στη δικογραφία και δεν αποτελεί νέο στοιχείο. Επίσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιβεβαίωσε πως είχε ενημερωθεί σχετικώς τόσο από τον κ. Σαλμά όσο και από τον δικηγόρο Παύλο Σαράκη, υπογραμμίζοντας πως είχε μεταφέρει τις σχετικές πληροφορίες τόσο στον Αντώνη Σαμαρά όσο και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

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