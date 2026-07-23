Στο νοσοκομείο λόγω καύσωνα και νέοι – Νόμιζαν ότι θα γλιτώσουν την αφυδάτωση με ενεργειακά ποτά

Snapshot Τα ενεργειακά ποτά επιδεινώνουν την αφυδάτωση και επιβαρύνουν την καρδιά κατά τις υψηλές θερμοκρασίες λόγω της καφεΐνης και ζάχαρης που περιέχουν.

Συνιστάται η κατανάλωση νερού και χυμών φρούτων, αποφυγή αλκοόλ και πρόσθετη λήψη αλατιού σε περίπτωση έντονης εφίδρωσης κατά τον καύσωνα.

Η ηλίαση και η θερμοπληξία προκαλούν σοβαρά συμπτώματα όπως ζάλη, ταχυκαρδία, σύγχυση και επικίνδυνη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος.

Το υπουργείο Υγείας προτείνει αποφυγή έκθεσης στη ζέστη, παραμονή σε κλιματιζόμενους χώρους, ελαφρύ ντύσιμο και επαρκή ενυδάτωση για πρόληψη των επιπτώσεων του καύσωνα. Snapshot powered by AI

Περιστατικά θερμικής εξάντλησης ή και θερμοπληξίας λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν σε όλη τη χώρα, κατέφθασαν τις προηγούμενες ημέρες στα Επείγοντα των νοσοκομείων. Τις περισσότερες φορές, τα περιστατικά αφορούσαν ηλικιωμένους, όμως, αρκετά ήταν και αυτά που αφορούσαν νεαρές ηλικίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Newsbomb, σε νοσοκομείο της Αττικής κατά τη διάρκεια της βραδινής εφημερίας της Τρίτης (21/07/2026), της δεύτερης ημέρας του καύσωνα, αρκετοί άνθρωποι πήγαν στα Επείγοντα με συμτώματα θερμικής εξάντλησης. Και αν τα περιστατικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, που αποτελούν και ευπαθείς ομάδες, ήταν αναμενόμενα, εντύπωση στους υγειονομικούς προκάλεσε ο αριθμός νέων που χρειάστηκαν βοήθεια.

Μεταξύ αυτών, ήταν και περιστατικά νεαρών ηλικιών, που είχαν περάσει όλη την ημέρα στην παραλία, παρά τις συστάσεις των επιστημόνων και του υπουργείου Υγείας, που είχε εκδώσει έκτακτη εγκύκλιο από τη Δευτέρα. Όπως είπαν στους γιατρούς και τους νοσηλευτές, νόμιζαν ότι με τη συνεχή κατανάλωση ενεργειακών ποτών, δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα αφυδάτωσης. Τελικά, όμως, κατέληξαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα ατονίας, αισθήματος καταβολής, ταχυκαρδίας, ζάλης. Τα περιστατικά έλαβαν την κατάλληλη φροντίδα και αφού συνήλθαν, αποχώρησαν σε καλή κατάσταση από τα Επείγοντα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ενεργειακά ποτά πρέπει να αποφεύγονται αυστηρά κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Ο λόγος είναι ότι η υψηλή περιεκτικότητά τους σε καφεΐνη και ζάχαρη επιτείνει την αφυδάτωση και επιβαρύνει την καρδιά, αυξάνοντας τον καρδιακό ρυθμό σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών. Η ορθή σύσταση είναι για λήψη άφθονων υγρών, δηλαδή νερού και χυμών φρούτων, και αποφυγή του αλκοόλ. Αν η εφίδρωση είναι μεγάλη, συστήνεται η πρόσθετη λήψη μικρών δόσεων αλατιού.

Παρόλο που ο καύσωνας είναι γενικά ένα συνηθισμένο φαινόμενο στην Ελλάδα, κάθε χρόνο, αναφέρονται δεκάδες περιστατικά νοσηλειών λόγω θερμοπληξίας, επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ), γεγονός που φανερώνει την ανάγκη για κατάλληλη ενημέρωση. Σύμφωνα με την ΕΠΕ, οι υψηλές θερμοκρασίες του καύσωνα προκαλούν δύο κυρίως παθήσεις: την ηλίαση (θερμική εξάντληση) και την θερμοπληξία.

Κατά την ηλίαση, η άνοδος της θερμοκρασίας του σώματος και η απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών, οδηγεί στα παρακάτω συμπτώματα:

Έντονη αδιαθεσία και αδυναμία

Λιποθυμικές τάσεις - υπόταση

Κεφαλαλγία, ζάλη

Μυϊκές κράμπες

Έντονη δίψα

Εφίδρωση με πιθανώς κρύο δέρμα

Ταχυκαρδία.

Αν τα συμπτώματα της ηλίασης δεν αντιμετωπιστούν γρήγορα, τότε μπορεί να συμβεί θερμοπληξία στην οποία υπάρχει επιπλέον:

Απώλεια συνείδησης - σύγχυση και αποπροσανατολισμός

Μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος ( ≥40 to 41°C).

Γενικές οδηγίες προφύλαξης

Όπως τονίζεται και στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, κατά τις ημέρες του καύσωνα, καλό είναι να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και η έκθεση στη ζέστη. Επίσης, συστήνεται:

Παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται.

Ντύσιμο ελαφρύ και άνετο με ανοιχτόχρωμα ρούχα από πορώδες υλικό, ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα.

Χρήση καπέλου από υλικό που να επιτρέπει τον αερισμό του κεφαλιού.

Χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών ηλίου με φακούς που προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, ιδίως για τα βρέφη και τους ηλικιωμένους.

Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας.

Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με μέσα συγκοινωνίας που δε διαθέτουν κλιματισμό.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να φροντίζουν για την καλή λειτουργία του κλιματισμού τους, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Πολλά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοποθέτηση δροσερών επιθεμάτων στοκεφάλι και στο λαιμό.

Μικρά σε ποσότητα και ελαφριά γεύματα φτωχά σε λιπαρά, με έμφαση στη λήψη φρούτωνκαι λαχανικών.

Λήψη άφθονων υγρών (νερού και χυμών φρούτων), ιδιαίτερα από τα βρέφη και τουςηλικιωμένους και αποφυγή του αλκοόλ.

Αν η εφίδρωση είναι μεγάλη, συστήνεται η πρόσθετηλήψη μικρών δόσεων αλατιού.

Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα θα πρέπει να συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους, από τον οποίο θα λάβουν επιπρόσθετες οδηγίες ανάλογα με την κατάστασή τουςκαθώς και οδηγίες για την πιθανή αλλαγή της δοσολογίας της φαρμακευτικής τους αγωγής.

Οι ηλικιωμένοι να μην εγκαταλείπονται μόνοι τους, αλλά να εξασφαλίζεται κάποιο άτομο γιατην καθημερινή τους φροντίδα.

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