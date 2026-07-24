Παγκόσμια απειλή: Τρόμος από το εξτρεμιστικό δίκτυο «The Com» που στρατολογεί και εκβιάζει ανηλίκους

Snapshot Η Europol εντόπισε και πρότεινε για διαγραφή 4.340 URL που σχετίζονται με το εξτρεμιστικό δίκτυο «The Com», το οποίο στρατολογεί και εκβιάζει ανηλίκους μέσω διαδικτύου.

Το δίκτυο «The Com» αποτελείται από αποκεντρωμένες βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες με μηδενιστική κοσμοθεωρία, που προωθούν την αυτοτραυματική συμπεριφορά και τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εννέα ευρωπαϊκών χωρών και στόχευε στην αποδυνάμωση της διαδικτυακής παρουσίας του «The Com» και στην ευαισθητοποίηση των πλατφορμών κοινωνικών δικτύων.

Το «The Com» διαδίδει βίαιο και φρικιαστικό περιεχόμενο, όπως βίντεο αυτοτραυματισμών, βασανιστηρίων ζώων και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένη γλώσσα και συμβολισμούς.

Η κοινή ευρωπαϊκή δράση εντάσσεται στην στρατηγική καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού, με έμφαση στην προστασία των πολιτών στο διαδίκτυο και τη συνεργασία με παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών. Snapshot powered by AI

Νέα παγκόσμια απειλή ήρθε στο προσκήνιο από το εξτρεμιστικό δίκτυο «The Com», που στρατολογεί και εκβιάζει ανηλίκους.

Η Europol επισήμανε 4.340 διευθύνσεις URL προς διαγραφή στο πλαίσιο μιας επιχείρησης διάρκειας αρκετών εβδομάδων, με στόχο την εξουδετέρωση διαδικτυακού περιεχομένου που συνδέεται με το «The Com», ένα αποκεντρωμένο δίκτυο μηδενιστικών βίαιων εξτρεμιστικών ομάδων. Η δράση, στην οποία συμμετείχαν εννέα χώρες (Βέλγιο, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία) καθώς και η Μονάδα Αναφοράς Διαδικτύου της Europol για την ΕΕ και η ισπανική CITCO, στόχευε σε βίαιο, εκμεταλλευτικό και ριζοσπαστικοποιητικό υλικό που χρησιμοποιείται για την στρατολόγηση και τον έλεγχο νεαρών θυμάτων.

Το χρονικό της έρευνας

Κατά τη διάρκεια αρκετών εβδομάδων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026, η Europol υποστήριξε μια δράση που στόχευε σε περιεχόμενο βίαιου εξτρεμισμού με μηδενιστικό χαρακτήρα στο διαδίκτυο. Ερευνητές από τις πραναφερθείσες εννέα χώρες συμμετείχαν σε αυτές τις «Ημέρες Δράσης Παραπομπής», με κοινό στόχο την αποδυνάμωση του διαδικτυακού οικοσυστήματος του «The Com» και τον περιορισμό της διάδοσης προπαγάνδας, καθώς και την ανεύρεση νέων στοιχείων.

Η δράση αποσκοπούσε επίσης στην ενίσχυση της ανταπόκρισης των πλατφορμών και της ευαισθητοποίησής τους όσον αφορά το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο που παράγεται και διαδίδεται από τις ομάδες του «The Com».

Κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας, η οποία οργανώθηκε από τη Μονάδα Αναφοράς του Διαδικτύου της ΕΕ (EU IRU) της Europol και το Ισπανικό Κέντρο Πληροφοριών κατά της Τρομοκρατίας και του Οργανωμένου Εγκλήματος (CITCO), αναφέρθηκαν περίπου 4.340 διευθύνσεις URL που σχετίζονταν με τον μηδενιστικό βίαιο εξτρεμισμό.

Αυτή η επιτυχημένη δράση συμπληρώνει τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο του έργου COMPASS, το οποίο συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας της Europol και συνδέει τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτους εταίρους για την αντιμετώπιση του «The Com».

Τι είναι το «The Com»

Το «The Com», που αναφέρεται στην «Κοινότητα» (Community), είναι ένα δίκτυο περιθωριακών διαδικτυακών ομάδων που ακολουθούν μια μισανθρωπική και μηδενιστική κοσμοθεωρία. Οι ομάδες αυτές στερούνται ενιαίας ιδεολογίας ή κεντρικής δομής, και εντός αυτού του οικοσυστήματος η βία αποτελεί συχνά αυτοσκοπό.

Ορισμένες παρατάξεις έχουν υιοθετήσει βίαιες εξτρεμιστικές πεποιθήσεις με στόχο να επιταχύνουν την κοινωνική κατάρρευση μέσω βίαιων επιθέσεων και της διαφθοράς της νεολαίας, αναφέρει η Europol. Ομάδες που συνδέονται με το «The Com» στρατολογούν μέλη και προετοιμάζουν θύματα στα κοινωνικά δίκτυα, σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και σε πλατφόρμες παιχνιδιών, προκειμένου να εμπλακούν σε αυτοτραυματισμούς, βασανιστήρια ζώων, βίαιες επιθέσεις και παραγωγή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Διανέμουν προπαγάνδα σε προσβάσιμες πλατφόρμες για να προσελκύσουν νέους, διοχετεύοντας πιθανά μέλη και θύματα σε ιδιωτικά φόρουμ και chat rooms όπου λαμβάνει χώρα η ριζοσπαστικοποίηση και η θυματοποίηση.

Τα θύματα συνήθως εξαναγκάζονται να παραμείνουν υπό την επιρροή των δραστών μέσω εκβιασμού και σεξουαλικού εκβιασμού. Αν και η χρήση ευρέως προσβάσιμων πλατφορμών κοινωνικών δικτύων και διαδικτυακών παιχνιδιών για την πρόσληψη και τη στόχευση θυμάτων δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο, η ευκολία πρόσβασης στο περιεχόμενο που σχετίζεται με το «The Com» είναι ανησυχητική.

Οι αλγόριθμοι των κοινωνικών δικτύων εκθέτουν τους νέους σε εξτρεμιστικό υλικό – είτε το αναζητούν είτε όχι – με περιεχόμενο που μπορεί αρχικά να φαίνεται αβλαβές, αλλά γρήγορα κλιμακώνεται σε ακραία βία και τραυματικό υλικό. Το περιεχόμενο του «The Com» είναι γεμάτο κωδικοποιημένη γλώσσα και emoji που οι ενήλικες μπορεί να δυσκολεύονται να αποκρυπτογραφήσουν, μεταδίδοντας απειλητικά μηνύματα που ενθαρρύνουν την αυτοτραυματιστική συμπεριφορά και τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Φρικιαστικό διαδικτυακό περιεχόμενο που διαδίδεται από το «The Com»

Στο «The Com», το περιεχόμενο χρησιμοποιείται για την προώθηση ενός διαδικτυακού ψευδώνυμου ή της φήμης μιας ομάδας. Όσο πιο ακραίο και επιβλαβές είναι το περιεχόμενο που μπορεί να παράγει ή να εκβιάσει ένας χρήστης ή μια ομάδα, τόσο υψηλότερη είναι η θέση τους εντός της διαδικτυακής κοινότητας. Αυτές οι πράξεις συχνά μεταδίδονται ζωντανά σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, όπου οι διαδικτυακοί θεατές τις επευφημούν, ενώ αργότερα αποθηκεύονται και διαδίδονται.

Το περιεχόμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα επιχείρηση περιλαμβάνει βίαια βίντεο και εικόνες που απεικονίζουν αυτοτραυματισμό, αυτοκτονία, υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM), βασανιστήρια ζώων και βίαιες επιθέσεις.

Μέσα στο «The Com», τα λεγόμενα «blood walls» και «cut-signs» προωθούνται και μερικές φορές απαιτούνται ως κριτήρια εισόδου σε ορισμένες ομάδες. Τα «blood walls» είναι επιγραφές ή ζωγραφιές φτιαγμένες με αίμα που εμφανίζουν το διαδικτυακό ψευδώνυμο του εκβιαστή και την ομαδική του υπαγωγή.

Το «The Com» χρησιμοποιεί συχνά σατανικές εκφράσεις και σύμβολα για να κάνει το περιεχόμενό του να φαίνεται πιο απειλητικό και τρομακτικό. Ορισμένες ομάδες ενσωματώνουν επίσης βίαια σύμβολα και ορολογία της ακροδεξιάς, είτε για να μεταδώσουν την ιδεολογική τους στάση είτε για να σοκάρουν το κοινό.

Τα «cut-signs» περιλαμβάνουν άτομα που χαράζουν το όνομα του εκβιαστή στο σώμα τους, ενώ εικόνες ή βίντεο από αυτές τις πράξεις μοιράζονται στη συνέχεια για να ενισχύσουν το κύρος του εκβιαστή και της ομάδας του εντός του «The Com».

Άλλοι τύποι περιεχομένου περιλαμβάνουν βίντεο βίαιων επιθέσεων στο δρόμο, μια πρακτική γνωστή ως «manhunt», ή εμπρησμούς. Επιπλέον, το «The Com» παράγει εγχειρίδια ή οδηγούς που καλύπτουν θέματα όπως η παραπλάνηση ανηλίκων, η δολοφονία, τα αυτοσχέδια εκρηκτικά ή ιδεολογικές απόψεις.

Αυτά τα εγχειρίδια δημιουργούνται από ομάδες για να καθοδηγήσουν τα μέλη τους σχετικά με μεθόδους για τη διάπραξη βίαιων επιθέσεων, την παραπλάνηση και την (σεξουαλική) εκβίαση ευάλωτων ανηλίκων, ή τη διεξαγωγή «doxing» και «swatting».

Το «doxing» συνίσταται στην αποκάλυψη και δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων ενός ατόμου με σκοπό την εκβίαση ή την παρενόχλησή του. Προσωπικές πληροφορίες, όπως η διεύθυνση κατοικίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια «swatting». Πρόκειται για μια τακτική κατά την οποία ο εκβιαστής επικοινωνεί με τις αρχές επιβολής του νόμου μέσω ψευδούς κλήσης έκτακτης ανάγκης ή απειλής, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι πρόκειται να διαπραχθεί βίαιο έγκλημα στη διεύθυνση του θύματος. Αυτό προκαλεί επείγουσα επέμβαση, θέτοντας συχνά σε κίνδυνο το άτομο και την οικογένειά του. Η διαδικασία χρησιμοποιείται για τον εκφοβισμό των θυμάτων και μπορεί να προκαλέσει σωματική ή ψυχολογική βλάβη.

Η υποστήριξη της Europol

H Europol παρείχε ολοκληρωμένη υποστήριξη στις Ημέρες Δράσης Παραπομπής (RAD), συντονίζοντας επιχειρησιακές συναντήσεις με τις συμμετέχουσες χώρες, πραγματοποιώντας παρουσιάσεις σχετικά με το φαινόμενο, καθώς και συλλέγοντας και αποστέλλοντας έναν ενοποιημένο κατάλογο των URL που υποβλήθηκαν για την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων.

Επιπλέον, η Europol συνέλεξε και παρέπεμψε περιεχόμενο που παραβιάζει την οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την απόφαση-πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, ενώ παράλληλα υποστήριξε τρίτους στις παραπομπές τους.

Η Europol εκπονεί έκθεση στρατηγικής ανάλυσης της δράσης, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου και τη βελτίωση των προσπαθειών αντιμετώπισης.

«Το Com» στο πλαίσιο του τοπίου της τρομοκρατίας στην ΕΕ

Στην πρόσφατα δημοσιευθείσα Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάσταση και τις Τάσεις της Τρομοκρατίας (EU TE-SAT 2026), ο μηδενιστικός βίαιος εξτρεμισμός προσδιορίζεται ως μια αποσταθεροποιητική ιδεολογία, με «ορισμένες υποομάδες και άτομα εντός αυτού του οικοσυστήματος να επιδιώκουν ρητά την υπονόμευση των κοινωνικών δομών». Ο στόχος των «Ημερών Δράσης για την Παραπομπή» πηγάζει από την ανάγκη των αρχών επιβολής του νόμου να αντιμετωπίσουν τους διαδικτυακούς χώρους του μηδενιστικού βίαιου εξτρεμισμού, οι οποίοι χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για την προσέλκυση, τη ριζοσπαστικοποίηση και τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Τα τελευταία δύο χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας (ECTC) της Ευρωπόλ έχει παρατηρήσει ότι το δίκτυο «The Com» εξελίσσεται σε παγκόσμια απειλή, ιδίως όσον αφορά τους ανηλίκους τόσο ως θύματα όσο και ως δράστες. Το ECTC έχει λάβει εκατοντάδες αιτήματα από κράτη μέλη και τρίτους σχετικά με εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο περιβάλλον του «The Com».

Αιτήματα που σχετίζονται με τον μηδενιστικό βίαιο εξτρεμισμό αντικατοπτρίστηκαν επίσης στις έρευνες που υποβλήθηκαν στο ECTC για υποστήριξη.Μια ενοποιημένη απάντηση στην τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμόΗ κοινή δράση συνδέεται με την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας «ProtectEU». Ένας από τους κεντρικούς πυλώνες της είναι η προστασία των πολιτών στο διαδίκτυο, και οι «Ημέρες Δράσης Παραπομπής» συνέβαλαν συγκεκριμένα στα σημεία δράσης της Europol για τη διευκόλυνση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ με τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της διαχείρισης παράνομου περιεχομένου που σχετίζεται με την τρομοκρατία και άλλου επιβλαβούς υλικού, καθώς και την παρακολούθηση της εξτρεμιστικής κατάχρησης πλατφορμών παιχνιδιών και την παροχή τακτικών αξιολογήσεων.

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