Το πετρέλαιο παίρνει φωτιά: Οι τιμές εκτοξεύονται – Κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι

Snapshot Οι τιμές του πετρελαίου Brent ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας τα 105,70 δολάρια, λόγω επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια και κλιμάκωσης της σύρραξης στο Ιράν και στην Ουκρανία.

Οι επιθέσεις των Χούθι και τα προβλήματα στις εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν προκαλέσει αλλαγές στα δρομολόγια εξαγωγών πετρελαίου, αυξάνοντας το κόστος και το χρόνο μεταφοράς.

Η παραγωγή πετρελαίου του Καζακστάν μειώθηκε στο μισό μετά από επιθέσεις σε τερματικά εξαγωγών, επιδεινώνοντας περαιτέρω την προσφορά στην παγκόσμια αγορά.

Τα ασφάλιστρα τιμών για το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής έχουν διπλασιαστεί, αντανακλώντας τη στενότητα της προσφοράς και τις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή.

Αναλυτές προειδοποιούν για πιθανή περαιτέρω αύξηση των τιμών πετρελαίου λόγω των συνεχιζόμενων αναταράξεων και της αβεβαιότητας σχετικά με την επαναφορά στην ομαλότητα. Snapshot powered by AI

Η τιμή του αργού πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Αφρική αυξήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών, πλησιάζοντας τα 110 δολάρια το βαρέλι, καθώς η κλιμάκωση της σύρραξης στο Ιράν και στην Ουκρανία πλήττει την προσφορά.

Ο διεθνής δείκτης αναφοράς Brent, ο οποίος χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση πάνω από το 60% των φυσικών φορτίων αργού παγκοσμίως, έφτασε τα 105,70 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Μαΐου και η πρώτη φορά από τις αρχές Ιουνίου που το Brent ξεπέρασε το όριο των 100 δολαρίων.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε το αργό πετρέλαιο North Sea Forties, που τιμολογείται σε σχέση με το Brent, στα 108,77 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή.

Οι επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, εναντίον δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα αυτή την εβδομάδα προκάλεσαν την αλλαγή δρομολογίων για ορισμένες σαουδαραβικές αποστολές, οι οποίες πλέον ακολουθούν διαδρομή γύρω από την Αφρική.

Οι εξελίξεις αυτές ακολούθησαν την κατάρρευση μιας προκαταρκτικής ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν και την αυξανόμενη διατάραξη των εξαγωγών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Οι παράγοντες που σχετίζονται με την προσφορά βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο των εκτιμήσεων της αγοράς», δήλωσε ο Τάμας Βάργκα, χρηματιστής πετρελαίου στην PVM.

Προσθέτοντας στις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, το Καζακστάν ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι μείωσε την παραγωγή πετρελαίου, αφού πιθανολογούμενες ουκρανικές επιθέσεις με drones ανάγκασαν το βασικό τερματικό εξαγωγών του αργού CPC Blend στη Μαύρη Θάλασσα να κλείσει.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου του Καζακστάν έχει μειωθεί στο μισό, περίπου στα 406.000 βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με μία πηγή.

Άνοδος στις τιμές των πετρελαίων της Μέσης Ανατολής

Τα ασφάλιστρα τιμών για το πετρέλαιο Dubai της Μέσης Ανατολής έναντι των συμβολαίων swaps διπλασιάστηκαν την Πέμπτη στα 12,74 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με στοιχεία του Reuters.

Το ασφάλιστρο για το πετρέλαιο Ομάν αυξήθηκε στα 12,62 δολάρια το βαρέλι.

Και οι δύο τιμές αποτελούν τα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Μαΐου.

Το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής είχε προηγουμένως διαπραγματευτεί με μεγάλες εκπτώσεις στις αρχές του μήνα, κατά τη διάρκεια της σύντομης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που είχε συμφωνηθεί στα μέσα Ιουνίου.

Το ασφάλιστρο για το κορυφαίο αργό Murban του Άμπου Ντάμπι εκτοξεύθηκε στα 19,04 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τις 7 Απριλίου.

Η άνοδος οφείλεται στη στενότητα προσφοράς ελαφρού θειούχου αργού, καθώς οι επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα επιδείνωσαν τα προβλήματα εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή.

Το συμβόλαιο πρώτου μήνα του πετρελαίου Dubai άγγιξε την Πέμπτη τα 99,66 δολάρια το βαρέλι, επίσης το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Μαΐου.

Η Σαουδική Αραβία αλλάζει τα δρομολόγια εξαγωγών

Η αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια έχει ήδη αναγκάσει αρκετά πετρελαιοφόρα να αλλάξουν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα και να κινηθούν βόρεια προς τη Διώρυγα του Σουέζ.

Την ίδια ώρα, δύο κινεζικά υπερδεξαμενόπλοια (supertankers) πέρασαν την Πέμπτη από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ προς τον Κόλπο του Άντεν.

Η Saudi Aramco προσέφερε επιπλέον φορτία αργού πετρελαίου προς φόρτωση από το αιγυπτιακό μεσογειακό λιμάνι Σίντι Κερίρ, σύμφωνα με πέντε εμπορικές πηγές.

Αρκετά ασιατικά διυλιστήρια αναζητούν φορτία και πλοία που θα φορτώσουν από το αιγυπτιακό λιμάνι, γεγονός που σημαίνει σχεδόν έναν μήνα επιπλέον διαδρομής γύρω από την Αφρική, σε σύγκριση με τη συνηθισμένη πορεία μέσω Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης της Νότιας Κορέας, SK Energy, ναύλωσε ένα πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο (VLCC) για τη μεταφορά 2 εκατομμυρίων βαρελιών αργού από το Σίντι Κερίρ προς το Ουλσάν της Νότιας Κορέας, στις 18–20 Αυγούστου. Το κόστος μεταφοράς ανέρχεται σε 18,5 εκατομμύρια δολάρια.

Γιατί αυτή η εκτόξευση των τιμών φυσικού αερίου και πετρελαίου μπορεί να είναι διαφορετική

Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν ένα νέο σοκ στις τιμές των καυσίμων, καθώς οι διαταραχές που προκάλεσε ο πόλεμος του Ιράν εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Ωστόσο, οι τιμές ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά περισσότερο, προειδοποιούν αναλυτές και στελέχη της ενεργειακής αγοράς, καθώς οι αγορές πετρελαίου αναγκάζονται πλέον να αναγνωρίσουν τις σοβαρές αναταράξεις που έχει προκαλέσει η σύγκρουση στις παγκόσμιες ενεργειακές υποδομές, αλλά και τις περιορισμένες πιθανότητες μιας γρήγορης επιστροφής στην ομαλότητα.

«Αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες περιπτώσεις λανθασμένης αποτίμησης της ενεργειακής αγοράς στη σύγχρονη ιστορία», δήλωσε ο Μπομπ ΜακΝάλι, ιδρυτής της ερευνητικής εταιρείας Rapidan Energy Group και πρώην σύμβουλος ενέργειας στην κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους. «Ορισμένες από τις τιμές που είδαμε κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης δεν ανταποκρίνονταν στα πραγματικά θεμελιώδη δεδομένα της αγοράς. Πιστεύω ότι ο Ιούλιος θα είναι ο μήνας που θα επιστρέψουμε στην πραγματικότητα. Η τελευταία έξαρση της βίας μπορεί πραγματικά να στείλει τις τιμές του πετρελαίου πολύ υψηλότερα», πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ενίσχυσαν τις στρατιωτικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την αποτυχία των διπλωματικών προσπαθειών για επέκταση της εκεχειρίας του Απριλίου.

Η Τεχεράνη έπληξε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες της περιοχής.

Αυτή την εβδομάδα, οι μαχητές των Χούθι στην Υεμένη, που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, επέβαλαν αποκλεισμό στη ναυσιπλοΐα προς τη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα, περιορίζοντας περαιτέρω τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται πέντε μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, ο οποίος έχει μειώσει σημαντικά τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου,προκαλέσει ζημιές και διακοπές λειτουργίας σε διυλιστήρια και άλλες ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή,οδηγήσει σε διακοπές της ναυσιπλοΐας μέσω των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ.

Ορισμένες από τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις για τις τιμές ενέργειας που είχαν διατυπωθεί στις αρχές του πολέμου δεν επιβεβαιώθηκαν.

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