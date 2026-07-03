BBC: Το Instagram προβάλλει διαφημίσεις προωθώντας υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην Ινδία

Snapshot Το Instagram προωθεί διαφημίσεις με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην Ινδία, που παραπέμπουν σε κανάλια Telegram για αγορά τέτοιου περιεχομένου, σύμφωνα με το BBC.

Η τεχνολογία ελέγχου περιεχομένου του Instagram εγκρίνει αυτές τις διαφημίσεις, ενώ η πλατφόρμα αρχικά αρνήθηκε παραβίαση των κανόνων της κοινότητας.

Η Meta έχει καταργήσει κάποιες διαφημίσεις και αναστείλει λογαριασμούς, ενώ το Telegram έχει αφαιρέσει εκατοντάδες χιλιάδες ομάδες με παράνομο υλικό.

Η διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και πορνογραφικού περιεχομένου στην Ινδία είναι ποινικό αδίκημα, αλλά τέτοιες διαφημίσεις συνεχίζουν να εμφανίζονται.

Η Meta βασίζεται σε αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου διαφημίσεων και σχεδιάζει να μειώσει τον ανθρώπινο έλεγχο, προκαλώντας ανησυχίες για την ασφάλεια των χρηστών. Snapshot powered by AI

Το Instagram προβάλλει πληρωμένες διαφημίσεις που προωθούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην Ινδία, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Οι διαφημίσεις, όπως αποκαλύπτει το βρετανικό μέσο, χρησιμοποιούν όρους όπως «βίντεο βιασμού» και «βίντεο με παιδιά», παραπέμποντας τους χρήστες να μεταβούν σε κανάλια της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, όπου μπορούν να αγοράσουν το υλικό με μόλις 99 ρουπίες (περίπου 1 ευρώ).

Να τονιστεί ότι οι διαφημίσεις στο Instagram προβάλλονται μόνο αφού εγκριθούν πρώτα από την τεχνολογία ελέγχου περιεχομένου της πλατφόρμας.

Όταν το BBC κατήγγειλε μία από τις διαφημίσεις στο Instagram, η πλατφόρμα απάντησε 24 ώρες αργότερα, αναφέροντας ότι η ανάρτηση δεν παραβίαζε τις «οδηγίες της κοινότητας».

Ωστόσο, όταν το BBC ζήτησε ένα σχόλιο από τη μητρική εταιρεία του Instagram, τη Meta, αυτή δήλωσε ότι έχει ήδη καταργήσει αρκετές από αυτές τις διαφημίσεις και έχει αναστείλει τους λογαριασμούς που τις δημοσίευαν.

Από την πλευρά του, το Telegram δήλωσε ότι έχει αφαιρέσει περισσότερες από 274.000 ομάδες και κανάλια που σχετίζονταν με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η έρευνα του BBC

Δημοσιογράφοι του BBC δημιούργησαν έναν ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram, αφού παρατηρήσαν ότι η πλατφόρμα προωθούσε διαφημίσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο, ακόμη και όταν ο χρήστης δεν είχε αναζητήσει τέτοιο υλικό.

Οι διαφημίσεις έδειχναν γυναίκες που προωθούσαν ινδικό φαγητό, οι οποίες φορούσαν αποκαλυπτικά ρούχα και χρησιμοποιούσαν σεξουαλικά υπονοούμενα.

Δημοσιογράφοι του βρετανικού μέσου ακολούθησαν αυτές τις γυναίκες μέσω του ψεύτικου λογαριασμού, ο οποίος δημιουργήθηκε στην Ινδία, και λίγες ημέρες αργότερα, το Instagram άρχισε να προωθεί διαφημίσεις με γυμνά ζευγάρια που κάνουν σεξ.

Μια εβδομάδα αργότερα, η πλατφόρμα άρχισε να δείχνει διαφημίσεις με παιδιά και ενήλικες, οι οποίοι εμπλέκονταν σε σεξουαλικές πράξεις, προωθώντας συνδέσμους προς κανάλια του Telegram.

Συνολικά, εμφανίστηκαν περίπου 30 διαφορετικές διαφημίσεις που προωθούσαν τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και 20 που προωθούσαν πορνογραφικό υλικό με ενήλικες.

Στην Ινδία, η διανομή τόσο υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων όσο και πορνογραφικού υλικού με ενήλικες αποτελεί ποινικό αδίκημα, ενώ η πολιτική της Meta ορίζει ότι οι διαφημίσεις δεν πρέπει να δείχνουν γυμνούς ανθρώπους, γεννητικά όργανα ή περιεχόμενο που εκμεταλλεύεται σεξουαλικά ή θέτει σε κίνδυνο τα παιδιά.

Μια από τις διαφημίσεις έδειχνε ένα ανήλικο αγόρι και ένα ανήλικο κορίτσι να συνευρίσκονται ερωτικά.

Μια άλλη έδειχνε έναν άνδρα να κρατάει ένα κορίτσι. Στην λεζάντα αναφερόταν: «Αυτός είναι 52 ετών και αυτή 12. Κάντε κλικ για να δείτε περισσότερα», ενώ λίγο πιο κάτω υπήρχε ένα link που παρέπεμπε σε ένα κανάλι στο Telegram.

To BBC κατήγγειλε δύο κανάλια στο Telegram που προωθούσαν βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τα οποία πωλούνταν.

Το ένα από αυτά καταργήθηκε, καθώς παραβίασε τους Όρους Χρήσης του Telegram, όπως ανέφερε η πλατφόρμα, ενώ το άλλο συνεχίζει μέχρι και σήμερα να δημοσιεύει νέα βίντεο προς πώληση.

Το Telegram δήλωσε στο BBC ότι χρησιμοποιεί τόσο αυτοματοποιημένη όσο και ανθρώπινη εποπτεία για την εξάλειψη τέτοιου υλικού από την εφαρμογή και, ως αποτέλεσμα, ισχυρίζεται ότι έχει «ουσιαστικά εξαλείψει τη δημόσια διάδοση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων από την πλατφόρμα της».

Οι διαφημίσεις αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τη Meta

Τον Ιανουάριο, η Meta ανέφερε ότι σχεδόν το 98% των εσόδων της, ύψους 200 δισ. δολαρίων (174 δισ. ευρώ), για το οικονομικό έτος του 2025, προήλθε από τις διαφημίσεις. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι διαφημίσεις αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των εσόδων του Instagram.

Ενώ οι αναρτήσεις απλών χρηστών δεν ελέγχονται από την τεχνολογία της Meta, η εταιρεία δηλώνει ότι κάθε διαφήμιση ελέγχεται πριν επιτραπεί η προβολή της στις πλατφόρμες της.

Σύμφωνα με την Meta, το σύστημα ελέγχου της βασίζεται κυρίως σε αυτοματοποιημένη τεχνολογία και έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει εικόνες, βίντεο, κείμενα και ήχους, καθώς και το κοινό στο οποίο απευθύνεται η διαφήμιση και πού οδηγούν οι σύνδεσμοι.

Στη συνέχεια, το λογισμικό αυτό απορρίπτει ή εγκρίνει τις διαφημίσεις, παραπέμποντας τις πιο «αμφίβολες» περιπτώσεις σε ανθρώπινο έλεγχο.

Τον Μάρτιο, η Meta ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τόσους ανθρώπους που ελέγχουν τις διαφημίσεις και θα εξαρτιέται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη, προσθέτοντας ότι «ειδικοί θα σχεδιάζουν, θα εκπαιδεύουν, θα εποπτεύουν και θα αξιολογούν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης».

Οι δημοσιογράφοι του BBC περιέγραψε τις διαφημίσεις που είδε σε έναν συνταξιούχο δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ινδίας, τον Μάνταν Λόκουρ, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του ότι το Instagram «κερδίζει χρήματα συμμετέχοντας σε εγκληματική δραστηριότητα».

«Πρόκειται για ένα ζήτημα αρκετά σοβαρό. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας θα πρέπει να αναλάβει την υπόθεση αυτεπαγγέλτως και θα πρέπει να ωθήσει την κυβέρνηση να λάβει μέτρα κατά οποιασδήποτε πλατφόρμας κοινωνικών μέσων», είπε.

Ο δικαστής Λοκούρ πρόσθεσε ότι, παρά το γεγονός ότι η ινδική νομοθεσία προστατεύει τις εταιρείες social media από την ευθύνη για το περιεχόμενο που ανεβάζουν οι χρήστες, «η πλατφόρμα δεν μπορεί να αποποιηθεί την ευθύνη της».

Ο Μπράιαν Μπόλαντ, ο οποίος εργάστηκε για την Meta μεταξύ του 2009 και του 2020 και συνέβαλε στην ανάπτυξη του τομέα της διαφήμισης και του μάρκετινγκ της εταιρείας, δήλωσε ότι ήταν «τρομοκρατημένος αλλά δεν εξεπλάγην» από τα ευρήματα του BBC.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, ο αλγόριθμος του Instagram είχε σχεδιαστεί για να κρατά τους χρήστες στην πλατφόρμα, παρουσιάζοντάς τους «κάτι πιο ακραίο, πιο δελεαστικό».

Ο Μπόλαντ ανέφερε ότι μεταξύ του 2009 και του 2010 ηγήθηκε ενός προγράμματος που αφαιρούσε διαφημίσεις που εξαπατούσαν τους χρήστες, πράγμα που σήμαινε ότι «του επιτράπηκε να αφαιρέσει ένα τεράστιο μέρος των εσόδων της εταιρείας για χάρη της ασφάλειας και της εμπειρίας των χρηστών».

Εξήγησε ότι διέγραψε τον λογαριασμό του στο Instagram το 2025, και παρότρυνε όλους τους χρήστες να κάνουν το ίδιο. «Αν όλοι οι χρήστες αποχωρούσαν από την πλατφόρμα, η εταιρεία θα έδινε προσοχή».