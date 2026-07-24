Πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση σκάφους στον Τάμεση - Βίντεο

Πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση αστυνομικού σκάφους στον Τάμεση στη Γέφυρα του Γουέστμινστερ.

Περίπου στις 3.40 μ.μ. (τοπική ώρα), ένα σκάφος της Μονάδας Θαλάσσιας Αστυνομίας συγκρούστηκε με τη γέφυρα του Γουέστμινστερ. Αρκετοί αστυνομικοί έπεσαν στο νερό, αλλά αργότερα ανασύρθηκαν και δέχτηκαν πρώτες βοήθειες από παραϊατρικό προσωπικό πάνω σε ένα μαύρο φουσκωτό σκάφος που ήταν αγκυροβολημένο δίπλα στον ποταμό.