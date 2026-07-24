ΛεΜπρόν: «Νόμιζα είχα τελειώσει όταν έληξε η σεζόν, έχω ακόμη πολλά να δώσω»

Σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media προχώρησε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, λίγο μετά την είδηση της συμφωνίας του με τους Σίξερς.

Newsbomb

ΛεΜπρόν: «Νόμιζα είχα τελειώσει όταν έληξε η σεζόν, έχω ακόμη πολλά να δώσω»
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Η «βόμβα» έσκασε, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συμφώνησε με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς και στα 41 του χρόνια, ο «βασιλιάς» ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, ευελπιστώντας σε ένα ακόμη πρωτάθλημα.

Μετά την οριστικοποίηση της ιστορικής του μετακίνησης στους Σίξερς, ο «King James» θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις του με τους εκατομμύρια ακολούθους του στα κοινωνικά δίκτυα, αποκαλύπτοντας πως η ιδέα του «αντίο» πέρασε σοβαρά από το μυαλό του.

Όπως εξήγησε στην ανάρτησή του, παρά τους προβληματισμούς για το αν είχε έρθει η ώρα να αποσυρθεί, η εσωτερική του ανάγκη για καθημερινή μάχη και σκληρή δουλειά ήταν αυτή που επικράτησε. Ο ΛεΜπρόν υπογράμμισε πως το μεγαλύτερο κίνητρό του για να συνεχίσει στο υψηλότερο επίπεδο δεν είναι άλλο από το να γευτεί για ακόμα μία φορά τη μοναδική συναίσθημα της κατάκτησης ενός πρωταθλήματος NBA.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Λεμπρόν Τζέιμς:

“Νόμιζα ότι είχα τελειώσει όταν τελείωσε η σεζόν. Δεν ήμουν έτοιμος να το ανακοινώσω και ήξερα ότι χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να το αποφασίσω πραγματικά, αλλά μέσα μου ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι είχα παίξει το τελευταίο μου παιχνίδι. Ήμουν ειλικρινής στην τελευταία μου συνέντευξη Τύπου, όταν είπα ότι έπρεπε να κοιτάξω μέσα μου και να αποφασίσω αν εξακολουθώ να αγαπώ αυτό που κάνω.

Αυτή είναι η τελευταία μου απόφαση. Δεν το κάνω για τα χρήματα. Δεν το κάνω για την οικογένεια. Για ποιον λόγο παίζω πραγματικά σε αυτό το σημείο;

Θέλω ακόμα να θυσιάζομαι. Θέλω ακόμα να δουλεύω. Θέλω ακόμα να παλεύω καθημερινά. Θέλω ακόμα να ανταγωνίζομαι, να κερδίζω και να έχω την ευκαιρία να νιώσω ξανά αυτό το συναίσθημα της κατάκτησης ενός ακόμη πρωταθλήματος.

Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω τους Philadelphia 76ers να γίνουν ομάδα πρωταθλητισμού και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα δώσω ενέργεια σε μια νέα βάση φιλάθλων και θα ξεκινήσω αυτό το απίστευτο ταξίδι για μία τελευταία φορά.

Σας ευχαριστώ, Λος Άντζελες. Μαϊάμι, θα σας αγαπώ για πάντα, και το Νορθίστ Οχάιο θα είναι πάντα το σπίτι μου!”

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