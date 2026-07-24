Πυροσβεστική: Οριοθετήθηκαν τα μέτωπα σε Οινόφυτα και Χαλκιδική - Καλύτερη η εικόνα στην Κέρκυρα

Snapshot Οι πυρκαγιές σε Μαρμαρά Χαλκιδικής και Οινόφυτα Βοιωτίας έχουν οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Στον Μαρμαρά επιχειρούν 18 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα και πέντε οχήματα, ενώ στην περιοχή υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Στα Οινόφυτα συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 7 οχήματα, με υποστήριξη υδροφόρων του Δήμου Τανάγρας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια των πυρκαγιών σε Χαλκιδική και Οινόφυτα.

Η φωτιά στην Κέρκυρα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και αναμένεται να τεθεί σύντομα υπό έλεγχο, με 18 πυροσβέστες και πέντε οχήματα να επιχειρούν. Snapshot powered by AI

Βελτιωμένη είναι αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιάς στον Μαρμαρά Χαλκιδικής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεση. Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή «Παράδεισος» λίγο πρις τις 15:00 το μεσημέρι και στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και πέντε οχήματα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στην περιοχή υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ έχει μεταβεί στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Οινόφυτα

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε κατά τις 15:00 για εστία φωτιάς σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 7 οχήματα, ενώ στο συμβάλλουν και υδροφόρες του Δήμου Τανάγρας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Καλύτερη η εικόνα στην Κέρκυρα

Η πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τις 17:00 το απόγευμα στο βόρειο τμήμα του νησιού, κοντά στον οικισμό της Επισκοπής βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά πρόκειται να τεθεί υπό έλεγχο σύντομα.

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